A szerelem algoritmusa csődöt mondott? Kevésbé boldogok a randiappokon megismerkedett párok?

Miközben a világ nagy része a jobbra húzogatástól várja, hogy egyszer csak majd rátalál a nagy Ő, egy kutatás kijózanító következtetésekre jutott: a randiappok útvesztőiben találkozott párok kevésbé elégedettek a kapcsolatukkal, mint azok, akik hagyományos módon, szemtől-szembe találkoztak először. A tanulmány szerint a virtuális találkozás nem tud felérni a való életben történő interakciókkal, mert a spontán találkozások és az egyből érezhető kémia olyan mélyebb köteléket adhatnak a kapcsolathoz, amit később már nem igazán lehet pótolni.

A randiappok mellett még mindig megéri hagyományos módon beleakadni a másikba.

Forrás: Shutterstock

Miért boldogtalanabbak a randiappokon összejött párok?

Egyszerű: azok, akiket nem az algoritmus hozott össze, úgy érzik, több bennük a közös. Kulturális háttér, életút, oktatás – olyan tényezők, amik szorosabb érzelmi kötődést teremtenek, ám virtuálisan ezek a tényezők kevésbé tudnak úgy hatni, mint offline. Ennek az az oka, hogy már az első találkozáskor sem tudnak úgy koncentrálni egymásra, mintha szemtől szemben kéne beszélgetniük. Australian National University több mint 6600 ember válaszait vizsgálta, és kiderült: akik a neten ismerték meg párjukat, alacsonyabb szintű intimitásról és elköteleződésről számoltak be, mint azok, akiket az élet hozott össze barátokon, sulin vagy munkahelyen keresztül.

A randizás gyorsétterme

Az online partnerkeresés régen a nagy szerelem ígéretét hordozta, ma már inkább a rövidtávú, felszínes kapcsolatokról és elköteleződés-mentes kalandokról szól. Nem csoda, ha a kapcsolati minőség is alacsonyabb. Pont olyan, mit a gyorstéttermi kaja: ha csak azt eszed, előbb-utóbb rossz vége lesz. És akkor még nem beszéltünk a választékbőségről: több ezer arc, akiket végigpörgethetsz, miközben azon kattogsz, vajon van-e jobb annál, akivel összepárosított az app?

Nem generációs kérdés

A kutatás szerint nem csak a huszonévesek használják a társkeresős appokkat – minden korosztály érintett. És bár már nem ciki randiappra regisztrálni, a statisztikák azt mutatják, hogy a hosszútávú boldogsághoz továbbra is több közös kapcsolódási pont kell, mint egy jobbra húzás.