Kővári F. Luca
2025.09.23.
Soha nem te kapod a reflektorfényt a családban? Íme, 5 jel, hogy felismerhesd, hogy a testvéred verseng veled.

El sem tudnád képzelni az életedet a testvéred nélkül, de azért néha az agyadra megy, mert állandóan ő akar jobb lenni mindenben, hogy bizonyítson a szüleiteknek? Ha nem vagy biztos abban, hogy valóban versenyez-e veled a tesód, akkor mutatunk öt egyszerű, de annál gyanúsabb jelet, amelyből könnyen levonhatod a következtetést.

testvér, versengés
Sok veszekedést szül egy olyan testvér, aki rivalizál
Forrás: Shutterstock

Öt jel, hogy a testvéred versenyez veled a szüleitek szeretetéért

Kis tesó, nagy tesó, féltesó figyelem! Ha már kiskorod óta úgy érzed, hogy nem tudsz a reflektorfényben maradni, mert a szüleid nem akartak egygyerekes család lenni, így lett egy tesód, aki mindig minden figyelmet magára vonzz, akkor maradj velünk. Cikkükben bemutatjuk azt az öt megmosolyogtató vagy épp fájó jelet, ami biztosan neked is ismerős lehet.

Lássuk az öt jelet, amiből egyértelműen láthatod, hogy itt bizony rivalizálásról van szó!

1. Túlzott megfelelés 
Abszolút rivalizálásról beszélünk, hogyha a testvéred mindenben túl akar szárnyalni téged. Az még hagyján, hogy jobban tanul, több hobbija van, eredményesebben sportol, esetleg többet is keres nálad, de még hogy a családi élete is jobb legyen? Mindenben igyekszik megfelelni a szülők elvárásainak, hogy kitűnjön veled szemben. Gyakran az ilyen esetekben azt a karriert választják a tesók, amit a szülők jónak látnak, és minden további döntésükre is ez jellemző. 

Ezzel lényegében feladják a személyiségük egy részét, hogy alávessék magukat a szülői akaratnak − csak azért, hogy megkaphassák azt az örökké vágyott jelzőt, hogy: ő a „kedvenc gyerekünk”!


2. Figyelemelterelés
Hiába érted el életed egyik célját, nem hagyja, hogy rólad szóljon az ünneplés pillanata. Az tuti, hogy ha születésnapod, diplomaosztód, esküvőd van, vagy bármilyen más nagy esemény történik az életedben, akkor ő megpróbálja a szüleitek figyelmét magára terelni. Ezt többféle módon is megteheti, de akármilyen módszert választ a hisztitől az élethelyzeti válságon át a ajándékozásig, mind ugyananolyan rosszul eshet. Teljesen jogosan.

3. Figyelemfelkeltő viselkedés
Imádhatod a tesódat, de jogosan háborodsz fel, amikor úgy próbál a középpontban maradni, hogy hangoskodik, túldramatizál mindent, és úgy öltözködik vagy szépítkezik, hogy a világ összes bókját ő zsebelje be. Ez elég látható jele annak, hogy a kedvenc gyerek szerepére hajt.
4. Irigység vagy féltékenység 

Elérsz valamit, amiért megdicsérnek a szüleitek? Apró jel, és nem is biztos, hogy meglátod a boldogság pillanatában, de az tuti, hogy ilyen helyzetben vagy mérges lesz, vagy szomorú. Hiszen azt érezheti, hogy lekerül róla az érdeklődés meleg tekintete. 

Egy versengő tesó nem fogja hagyni, hogy ne vele foglalkozzanak: azonnal kihangsúlyozza majd a saját teljesítményét, hogy ismét kitűnjön és úgy állítsa be, hogy ő a jobb közületek.

5. Negatív megjegyzések
Ha olyan családban nőttél fel, ahol ment a harc a figyelemért és szeretetért, akkor ismerősek lehetnek a lekicsinylő kritikák, amelyeket a testvéred mondott neked. Ezzel gyengíteni akarta a fényedet a szülők előtt, ami szintén ahhoz vezethet, hogy ő kapja meg a főszerepet.  

Mit tegyél, ha a testvéred már évtizedek óta állandóan versenyez veled?

  • Ne versengj vele
    Tudjuk, hogy az lenne a legösztönösebb tetted, hogy azonnal kihívod egy bármilyen versenyre csak azért, hogy bebizonyítsd, valójában te vagy a jobb, de ne menj bele a rivalizálásba. 

Idővel magától leállhat, ha úgy érzi, téged nem hat meg érzelmileg a kis versenye.

  • Közös pontok
    Keressetek közös érdeklődési köröket, amiktől mindketten úgy érezhetitek, hogy közelebb kerültök egymáshoz. Válasszatok főleg olyan kikapcsolódást, hobbit, ami nem a versenyről szól, hanem az együttműködésről, csapatmunkáról.
  • Kommunikáljatok
    Mondd meg őszintén a testvérednek, hogy neked ez nem esik jól, és beszélj a szüleiddel is, hogy felvilágosítsd őket, hogy mire megy ki a játéka. A szüleid segíthetnek abban, hogy te is kapj elegendő figyelmet és értékelést, ezáltal nem csökken majd az önbizalmad.

Amennyiben te az egyik szülő vagy a játékpályán, akkor ezek a jelek neked is segíthetnek, hogy felismerd, ha a figyelmedért az egyik gyermeked le akarja győzni a másikat, és még időben tudsz cselekedni, hogy egyiküknek se okozzon ez problémát hosszútávon. 

 

