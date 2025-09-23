El sem tudnád képzelni az életedet a testvéred nélkül, de azért néha az agyadra megy, mert állandóan ő akar jobb lenni mindenben, hogy bizonyítson a szüleiteknek? Ha nem vagy biztos abban, hogy valóban versenyez-e veled a tesód, akkor mutatunk öt egyszerű, de annál gyanúsabb jelet, amelyből könnyen levonhatod a következtetést.

Sok veszekedést szül egy olyan testvér, aki rivalizál

Forrás: Shutterstock

Öt jel, hogy a testvéred versenyez veled a szüleitek szeretetéért

Kis tesó, nagy tesó, féltesó figyelem! Ha már kiskorod óta úgy érzed, hogy nem tudsz a reflektorfényben maradni, mert a szüleid nem akartak egygyerekes család lenni, így lett egy tesód, aki mindig minden figyelmet magára vonzz, akkor maradj velünk. Cikkükben bemutatjuk azt az öt megmosolyogtató vagy épp fájó jelet, ami biztosan neked is ismerős lehet.

Lássuk az öt jelet, amiből egyértelműen láthatod, hogy itt bizony rivalizálásról van szó!

1. Túlzott megfelelés

Abszolút rivalizálásról beszélünk, hogyha a testvéred mindenben túl akar szárnyalni téged. Az még hagyján, hogy jobban tanul, több hobbija van, eredményesebben sportol, esetleg többet is keres nálad, de még hogy a családi élete is jobb legyen? Mindenben igyekszik megfelelni a szülők elvárásainak, hogy kitűnjön veled szemben. Gyakran az ilyen esetekben azt a karriert választják a tesók, amit a szülők jónak látnak, és minden további döntésükre is ez jellemző.

Ezzel lényegében feladják a személyiségük egy részét, hogy alávessék magukat a szülői akaratnak − csak azért, hogy megkaphassák azt az örökké vágyott jelzőt, hogy: ő a „kedvenc gyerekünk”!



2. Figyelemelterelés

Hiába érted el életed egyik célját, nem hagyja, hogy rólad szóljon az ünneplés pillanata. Az tuti, hogy ha születésnapod, diplomaosztód, esküvőd van, vagy bármilyen más nagy esemény történik az életedben, akkor ő megpróbálja a szüleitek figyelmét magára terelni. Ezt többféle módon is megteheti, de akármilyen módszert választ a hisztitől az élethelyzeti válságon át a ajándékozásig, mind ugyananolyan rosszul eshet. Teljesen jogosan.

3. Figyelemfelkeltő viselkedés

Imádhatod a tesódat, de jogosan háborodsz fel, amikor úgy próbál a középpontban maradni, hogy hangoskodik, túldramatizál mindent, és úgy öltözködik vagy szépítkezik, hogy a világ összes bókját ő zsebelje be. Ez elég látható jele annak, hogy a kedvenc gyerek szerepére hajt.

4. Irigység vagy féltékenység