Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 3., szerda Hilda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
AI

Változik a ChatGPT: az új funkciók a szülőket segíthetik

AI ChatGPT tini mesterséges intelligencia
Virág Emília
2025.09.03.
Az OpenAI bejelentette, hogy szülői felügyeleti funkciót vezet be a ChatGPT-ben, válaszul a mesterséges intelligencia fiatalokra gyakorolt hatásával kapcsolatos egyre erősödő aggodalmakra. A döntés hátterében egy tragikus eset is áll: egy kaliforniai házaspár pert indított a cég ellen, miután 16 éves fiuk öngyilkosságot követett el.

A San Franciscó-i székhelyű vállalat kedden közzétett blogbejegyzésében közölte, hogy az új funkciók célja a családok támogatása abban, hogy egészséges kereteket állítsanak fel a serdülők számára. A szülők összekapcsolhatják majd saját ChatGPT-fiókjukat a gyermekeikével, letilthatják bizonyos funkciók használatát, valamint szabályozhatják, hogy a chatbot milyen módon reagáljon életkorhoz kötött kérdésekre.

Új funkciót vezet be a ChatGPT a gyerekek védelmére
Új funkciót vezet be a ChatGPT a gyerekek védelmére
Forrás: Shutterstock

Az újítás része az is, hogy a rendszer figyelmeztetést küldhet a szülőknek, ha a gyermek viselkedése arra utal, hogy bajban lehet. Az OpenAI hangsúlyozta: a megvalósítás során pszichológusok és más szakemberek bevonásával dolgoznak, hogy a funkció valóban segítse a bizalom erősítését a családokban.

A változtatások a következő hetekben lépnek életbe. „Ez csupán a kezdet” – fogalmazott a cég, hozzátéve, hogy a következő 120 napban további fejlesztéseket is bejelentenek majd.

Tragédia kellett a ChatGPT új funkcióinak bevezetéséhez

A lépésre egy héttel azután került sor, hogy Matt és Maria Raine pert nyújtott be az OpenAI ellen, azt állítva, hogy a ChatGPT megerősítette fiuk legpusztítóbb gondolatait, és közvetve hozzájárult öngyilkosságához. Ügyvédjük, Jay Edelson szerint a most bejelentett szülői felügyelet csupán „figyelemelterelés”, és nem oldja meg azt a problémát, hogy a mesterséges intelligencia veszélyes helyzetekbe sodorhatja a mentális nehézségekkel küzdő fiatalokat.

A téma a tudományos világban is egyre több vitát kelt. A Psychiatric Services című szaklapban publikált friss tanulmány szerint a ChatGPT és más nagy nyelvi modellek (LLM-ek) a súlyosan veszélyeztetett felhasználók esetében többnyire a klinikai gyakorlatnak megfelelően reagáltak, ám közepes kockázati szintnél már kevésbé voltak megbízhatóak - írja a Borsonline.

Hamilton Morrin, a King’s College London pszichiátere üdvözölte a szülői felügyelet bevezetését, ugyanakkor figyelmeztetett: „Ez önmagában nem megoldás, csak egy része lehet egy átfogó biztonsági rendszernek. A technológiai cégeknek proaktívan kellene együttműködniük a szakértőkkel, és a kezdetektől a biztonságra építeniük a rendszereiket, nem utólag toldozgatni azokat.”

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

Anna Wintour hivatalosan is átadta a stafétát: fotón a Vogue új főszerkesztője

Eldőlt, ki lép a divatvilág egyik legmeghatározóbb alakjának helyébe: a Vogue főszerkesztője szeptembertől Chloe Malle. A 39 éves újságíró több mint egy évtizede tagja a magazin csapatának, és az utóbbi években Anna Wintour közvetlen munkatársaként dolgozott.

Charlie Sheen 8 éve tiszta: elárulta, mi miatt tette le az alkoholt és a drogokat

Ma ünnepli 60. születésnapját és 8 éve tiszta. Charlie Sheen most először meséli el teljes őszinteséggel, hogyan élte meg a botrányokkal és önpusztítással teli éveket. A színész szerint az igazi kihívás nem a drogok és az alkohol elhagyása volt, hanem az, hogy megbocsásson önmagának.

Demi Moore őszintén vallott Bruce Willis állapotáról: „Nehéz látni, ahogy megváltozik”

Demi Moore ritkán beszél volt férje állapotáról, most azonban szívszorító vallomást tett. Bruce Willis demenciájáról úgy fogalmazott: nehéz elfogadni, hogy valaki, aki egykor erős volt, ennyire megváltozik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu