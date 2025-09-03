Változik a ChatGPT: az új funkciók a szülőket segíthetik

A San Franciscó-i székhelyű vállalat kedden közzétett blogbejegyzésében közölte, hogy az új funkciók célja a családok támogatása abban, hogy egészséges kereteket állítsanak fel a serdülők számára. A szülők összekapcsolhatják majd saját ChatGPT-fiókjukat a gyermekeikével, letilthatják bizonyos funkciók használatát, valamint szabályozhatják, hogy a chatbot milyen módon reagáljon életkorhoz kötött kérdésekre.
Az újítás része az is, hogy a rendszer figyelmeztetést küldhet a szülőknek, ha a gyermek viselkedése arra utal, hogy bajban lehet. Az OpenAI hangsúlyozta: a megvalósítás során pszichológusok és más szakemberek bevonásával dolgoznak, hogy a funkció valóban segítse a bizalom erősítését a családokban.
A változtatások a következő hetekben lépnek életbe. „Ez csupán a kezdet” – fogalmazott a cég, hozzátéve, hogy a következő 120 napban további fejlesztéseket is bejelentenek majd.
A lépésre egy héttel azután került sor, hogy Matt és Maria Raine pert nyújtott be az OpenAI ellen, azt állítva, hogy a ChatGPT megerősítette fiuk legpusztítóbb gondolatait, és közvetve hozzájárult öngyilkosságához. Ügyvédjük, Jay Edelson szerint a most bejelentett szülői felügyelet csupán „figyelemelterelés”, és nem oldja meg azt a problémát, hogy a mesterséges intelligencia veszélyes helyzetekbe sodorhatja a mentális nehézségekkel küzdő fiatalokat.
A téma a tudományos világban is egyre több vitát kelt. A Psychiatric Services című szaklapban publikált friss tanulmány szerint a ChatGPT és más nagy nyelvi modellek (LLM-ek) a súlyosan veszélyeztetett felhasználók esetében többnyire a klinikai gyakorlatnak megfelelően reagáltak, ám közepes kockázati szintnél már kevésbé voltak megbízhatóak - írja a Borsonline.
Hamilton Morrin, a King’s College London pszichiátere üdvözölte a szülői felügyelet bevezetését, ugyanakkor figyelmeztetett: „Ez önmagában nem megoldás, csak egy része lehet egy átfogó biztonsági rendszernek. A technológiai cégeknek proaktívan kellene együttműködniük a szakértőkkel, és a kezdetektől a biztonságra építeniük a rendszereiket, nem utólag toldozgatni azokat.”
Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.
