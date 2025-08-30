Az egyik legnagyobb kihívás jó szülőnek lenni. Mindenki szeretné a gyereknevelést tökéletesen csinálni: nem kiabálni, érzelmi intelligenciát tanítani, szeretettel fordulni a gyerek felé. Csakhogy a túlzott engedékenység pont az ellenkező hatást váltja ki: egy elkényeztetett gyerek születik, aki azt hiszi, a világ körülötte forog. És lássuk be, a való életben senki nem fogja körberajongani, csak azért, mert ő úgy akarja.

A gyereknevelés során nem az a cél, hogy mindig kiszolgáld a gyereked.

Forrás: Shutterstock

A megértő gyereknevelés nem kell, hogy elkényeztetett gyerekeket szüljön

Sok szülő azt gondolja, hogy ha mindent megad a gyerekének, akkor boldog és kiegyensúlyozott lesz. Az igazság azonban az, hogy a gyerekeknek szükségük van keretekre, szabályokra és következményekre is – ezek nélkül ugyanis többek között könnyen kialakulhat az elkényeztetett gyerek, aki nem érti meg, hogy a világ nem mindig engedelmeskedik az akaratának. A nevelés ezért nemcsak szeretetről, hanem határozottságról is szól. Most elhoztuk az elkényeztetés öt leglátványosabb jelét, de ne aggódj, mert azt is eláruljuk, hogyan fordíthatod vissza!

1. Visszabeszélés következmények nélkül

Az újhullámos nevelés sok szülőt arra ösztönöz, hogy szabályok helyett engedékenységgel neveljen. Szép gondolat – egészen addig, amíg a gyerek ingerülten vissza nem szól neked, amit te mosolyogva eltűrsz. A „jó szülő” nem az, aki mindent elnéz, hanem aki megtanítja: a tisztelet kétoldalú. Ha egy gyereknek nincs határ megszabva, hamar rájön, hogy bármit megtehet, és senki nem állítja le. Ez pedig az elkényeztetett gyerek egyik legfőbb ismertetőjele. Állíts fel szabályokat, és azokat következetesen tartasd is be, akár büntetéssel – természetesen ez soha nem jelenthet sem testi, sem érzelmi fenyítést.

2. Alapvető illemszavak hiánya

A „kérem” és „köszönöm” nem extra, hanem alap. Ha a gyereked nem használja ezeket, és te nem erősíted meg benne a fontosságukat, akkor könnyen természetesnek fogja venni mindazt, amit kap. Egy családban a nevelés része az is, hogy a gyerek megtanulja: a hála nem luxus, hanem mindennapi gesztus. Nem véletlen, hogy a jól nevelt gyerekek könnyebben boldogulnak társas helyzetekben, mivel egyszerűen szimpatikusabbak.