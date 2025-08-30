Az egyik legnagyobb kihívás jó szülőnek lenni. Mindenki szeretné a gyereknevelést tökéletesen csinálni: nem kiabálni, érzelmi intelligenciát tanítani, szeretettel fordulni a gyerek felé. Csakhogy a túlzott engedékenység pont az ellenkező hatást váltja ki: egy elkényeztetett gyerek születik, aki azt hiszi, a világ körülötte forog. És lássuk be, a való életben senki nem fogja körberajongani, csak azért, mert ő úgy akarja.
Sok szülő azt gondolja, hogy ha mindent megad a gyerekének, akkor boldog és kiegyensúlyozott lesz. Az igazság azonban az, hogy a gyerekeknek szükségük van keretekre, szabályokra és következményekre is – ezek nélkül ugyanis többek között könnyen kialakulhat az elkényeztetett gyerek, aki nem érti meg, hogy a világ nem mindig engedelmeskedik az akaratának. A nevelés ezért nemcsak szeretetről, hanem határozottságról is szól. Most elhoztuk az elkényeztetés öt leglátványosabb jelét, de ne aggódj, mert azt is eláruljuk, hogyan fordíthatod vissza!
Az újhullámos nevelés sok szülőt arra ösztönöz, hogy szabályok helyett engedékenységgel neveljen. Szép gondolat – egészen addig, amíg a gyerek ingerülten vissza nem szól neked, amit te mosolyogva eltűrsz. A „jó szülő” nem az, aki mindent elnéz, hanem aki megtanítja: a tisztelet kétoldalú. Ha egy gyereknek nincs határ megszabva, hamar rájön, hogy bármit megtehet, és senki nem állítja le. Ez pedig az elkényeztetett gyerek egyik legfőbb ismertetőjele. Állíts fel szabályokat, és azokat következetesen tartasd is be, akár büntetéssel – természetesen ez soha nem jelenthet sem testi, sem érzelmi fenyítést.
A „kérem” és „köszönöm” nem extra, hanem alap. Ha a gyereked nem használja ezeket, és te nem erősíted meg benne a fontosságukat, akkor könnyen természetesnek fogja venni mindazt, amit kap. Egy családban a nevelés része az is, hogy a gyerek megtanulja: a hála nem luxus, hanem mindennapi gesztus. Nem véletlen, hogy a jól nevelt gyerekek könnyebben boldogulnak társas helyzetekben, mivel egyszerűen szimpatikusabbak.
Mosogatás, szobatakarítás, szemétlevitel – egyik sem kedvenc tevékenység, de ettől még meg kell csinálnia, ha szülőként megkéred rá, vagy korábban kijelölték, hogy ezek az ő feladatai. Ha a gyereked következmények nélkül utasítja vissza a feladatokat, azzal azt üzened neki: a világ majd mindig kiszolgálja. De spoiler alert: nem fogja. A nevelés itt kőkeményen arról szól, hogy megtanulja, az élet nem mindig arról szól, amit épp kedve van csinálni. Egy jó szülő nem csak szeret, hanem felkészít a valóságra is.
Képzeld el: beszélgetsz valakivel, a gyerek pedig rád kiabál, mert figyelmet akar. Aranyosnak tűnhet, de valójában ez a társas szabályok teljes figyelmen kívül hagyása. Egy elkényeztetett gyerek nem érti, hogy másoknak is van fontos mondanivalója, nem csak neki. És ha ezt nem állítja le a szülő, a gyerek felnőttként is az lesz, aki folyton mások szavába vág és türelmetlen lesz. Ez pedig barátoknál, munkahelyen vagy párkapcsolatban is elég gyorsan kiborít másokat. Ha közbeszól, ne ignoráld, egyszerűen fordulj oda hozzá, és mondd azt, hogy várjon egy kicsit míg befejezitek, utána elmondhatja, amit szeretne. Ettől nem leszel kevésbé jó szülő, sőt!
Nem kell démonizálni a kütyüket, de a teljes kontroll hiánya egyenes recept az elkényeztetéshez. Ha a gyereknek sosem kell leraknia a telefont vagy kikapcsolnia a gépet, azt tanulja meg: bármit megtehet, amikor kedve tartja. A szabályok azért vannak, hogy biztonságot adjanak, és felelősségteljes viselkedésre neveljenek. Egy jó szülő pedig nem fél kimondani a nemet, még akkor sem, ha abból hiszti lesz.
A gyereknevelés nem arról szól, hogy mindig a legmenőbb, „laza” szülő legyél. Hanem arról, hogy határokat húzz, példát mutass és megtanítsd: a világ nem csak róla szól. Ha felismered magadon a fenti hibákat, még nincs késő változtatni. A legnagyobb ajándék, amit a gyerekednek adhatsz, nem a legújabb kütyü vagy márkás cipő, hanem az, hogy megtanítod, hogyan boldoguljon tisztelettel, szabályokkal és felelősséggel a való életben.
