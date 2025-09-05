„Nem vagyok túl csinos, de van évi 300 fontom!” – Tinderezés a viktoriánus korban

Az egyik legprűdebb, egyben legálszentebb kor volt a viktoriánus korszak, ahol a felszínen mindenki az erény élő szobra volt, de amint legördült a függöny, az egész világ egy kuplerájjá vált. Ebben a felemás korszakban jelentek meg a mai társkereső oldalak elődei, melyek kérdőre vonták az elavult szabályokat. Vajon hogyan kell elképzelni a 19. századi Tindert?

Milyen volt a Tinder a viktoriánus korban?

Társadalmi változások és a viktoriánus Tinder megjelenése

Ellentmondásos volt a viktoriánus kor, mely prűd, kimért erkölccsel igyekezett egy idealizált társadalom képét fenntartani, több-kevesebb sikerrel. A szemérmes felszín pajzán szexuális kultúrát takart, ahol a könyvtár volt a leglucskosabb titkok őrzője. Mai szemmel kifejezetten konzervatív érának tűnik, pedig sok, a modernkori világunkat meghatározó változás akkor zajlott le.

Míg korábban évszázadokig a szülők intézték a házasságot gazdasági, társadalmi érdekek alapján, az új generációk lassan átvették a gyeplőt, egyre inkább a személyes érzelmek kerültek előtérbe.

Csakhogy az ismerkedés egy olyan korban, amikor még egy süteményt is a gardedámok szúrós szemeinek kereszttüzében lehetett pironkodva elfogyasztani, nem volt egyszerű ideális partnert találni. Mivel a templom, fonó vagy a helyi kocsma nem garantálta a megfelelő férjjelöltet, új utak után néztek a fiatalok.

„Középkorú vénlány szimpatikus keresztény urat keres” – Tinder viktoriánus módra

Az ismerkedés nehézséginek áthidalására a sajtóban, hírlapokban találták meg a hatékony eszközt, a párkeresési tanácsokat szülők helyett a szakértői könyvekből vették. A magazinok levelező hasábjain az 1850-es években megjelentek a házassági hirdetések, amikben pár mondatban vázolták fel helyzetüket és igényeiket.

A viktoriánus korban telefon helyett az újságok hasábjait a böngészték az emberek.

Ezeken a hirdetésekben sokszor kendőzetlen őszinteséggel tárták fel helyzetüket a nagyérdemű előtt, melyekről mai szemmel nehéz elképzelni, hogy a viktoriánus kor agglegénye,i hogyan nem kaptak röhögőgörcsöt. Az egyik ismert hirdetésben egy Pollie nevű nő kerek perec közölte:

„Nem vagyok túl csinos, de évi 300 fontot keresek és remélem, találok egy értelmes, jóindulatú férjet, aki szeret nevetni és szórakozni.”

Egy másik hirdetés pedig így hangzott:

„Középkorú, nőies és szeretetteljes vénlány, bőséges magánjövedelemmel, magányosnak érzi magát, levelezést szeretne folytatni egy magas elveket valló keresztény úriemberrel (agglegény vagy özvegyember), aki csendes és együttérző természetű, házasságra vágyó.”

Azonban a férfiaknak sem kellett szomszédba menni a humoros megfogalmazásért, melyre az alábbi részlet kiváló példa a Tinder korai korszakából:

„22 éves Simon Martin házasságot szeretne kötni egy középkorú, vonzó külsejű fiatal nővel. Cím…”

(Utóbbi nem félrefordítás, az eredeti hirdetésben valóban a young woman of middle age szerepelt”)