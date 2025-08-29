A viktoriánus korban is voltak influenszerek, és polgárpukkasztóbbak voltak, mint a maiak: ők diktálták a divatot

Azt hinnénk, hogy az influenszermarketing a huszonegyedik század sajátja. Pedig már a viktoriánus Angliának is megvoltak a maga influenszerei, akik lehengerlő stílusukkal diktálták a trendeket arisztokrata körökön innen és túl. No de hogy kell elképzelni egy tartalomgyártót a 19. században?

A viktoriánus korban is léteztek influenszerek, Kate Vaughan volt az egyik leghíresebb képviselőjük.

Kik voltak a „profi szépségek”, azaz a viktoriánus kor influenszerei?

A 18-19. században lezajlott ipari forradalom technológiai fejlődése, de különösen a fényképezés elterjedése, valamint a sajtó tömegessé válása a társadalmat is átszabta. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy előkelő körökben „profi szépségek” kezdték meghatározni a trendeket, akiknek sem vagyonosnak, még csak előkelő származásúnak sem kellett lenni.

Ők voltak az influenszerek viktoriánus korbéli megfelelői, akik stílusukkal és lehengerlő személyiségükkel törtek utat maguknak az arisztokrata körökbe.

Ha egy bálon, rendezvényen nem jelentek meg pazar ruhakölteményekben, csillogó ékszerekben, akkor kisebb vagyonokat is költhetett a házigazda virágcsokorra, az az esemény bizony kudarc volt. Szabók, divattervezők, ékszerészek versengtek kegyeikért, élő reklámtáblái lettek a luxuscikkeknek, ők határozták meg a viktoriánus kor divatját, melyekért egy petákot sem kellett fizetniük.

Közben izgalmas és fontos emberekkel ismerkedtek meg, képeikkel, történeteikkel tele volt a sajtó, csak úgy fürdőztek a rájuk irányuló figyelemben. A társasági életben véleményük szent volt, vadászaton a legjobb lovakat kapták, ahol csak megjelentek, kisebb díszkíséret vette körül őket.

Néhány ismertebb viktoriánus influenszer

A leghíresebb „profi szépség” Lillie Langtry, aki eredetileg alkoholista férjével költözött Londonba, hogy néhány év múlva már Viktória királynőnek is bemutassák az udvarban. (Állítólag maga a királynő kérte a találkozót.)

További ismert szépségek voltak Mary „Patsy” Cornwallis West, Kate Vaughan, de például Madame X portréját is egy korabeli influenszerről készítették.

Lillie Langtry még Viktória királynővel is megismerkedett.

Hogyan lehettél viktoriánus influenszer?

Ahhoz, hogy a viktoriánus korban influenszerkarriert futhasson be az ember lánya, első körben el kellett látogatni egy fotóstúdióba, ahol a fényképész lefotózta az ember. Ezután a fényképet egy kicsi, olcsó kártyára, egy ún. carte de visite-re nyomtatták és ha jól mutatott a hölgy a képeken, szépnek találták, akkor tíz, száz akár ezernyi másolatot készített róla.