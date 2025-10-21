Korábban kínzásra használták, te meg a gyerekeddel csinálod? Hagyd abba!

Lefogod, erőszakkal hozzáérsz, ő pedig képtelen menekülni. Egy ártatlannak tűnő kis játék, ami önkéntelenül is megnevetteti a gyereket, miközben legbelül szenved tőle. Ez bizony a csiklandozás, ami gyakorlatilag minden családban magától értetődő közös program. Ám, ha a mélyére nézünk, ez inkább lehetne büntetés, mint a móka része. Hiszen hiába a hangos kacagás, a csikizés inkább kellemetlen, sőt, bizonyos esetekben akár megalázó is lehet.

A csiklandozás önmagában felér egy kínzással, de több problémát vet fel, mint gondolnád.

A csiklandozás nem játék, inkább kínzás

Egyáltalán nem túlzás kínzásként emlegetni, ezt pedig felnőtt fejjel értjük meg igazán. Kifejezetten rossz érzés tud lenni, hiszen elveszítjük a testünk feletti kontrollt. Összegörnyedve próbáljuk védeni a csikisebb részeinket, miközben nevetünk, a másik pedig erősen lefog minket. Ez az érzés a gyerekeknél még erősebben van jelen, hiszen kisebbek, gyengébbek egy felnőttnél. Ráadásul ott a családi kötelék, a bizalom kérdése is.

Hányszor torkollt egy-egy csikiparti sírásba vagy sérülésbe, amikor az elszenvedő fél megrúgta vagy megütötte a másikat? Az se ritka, főként kisebb gyerekek esetében, hogy csiklandozás közben egyszerűen bepisilnek. Ez pedig rendkívül megalázó, főként, ha a többiek kinevetik miatta.

A történelem során a csiklandozást számos alkalommal használták kínzásként vagy épp büntetésként. Már az ókori rómaiak is bevetették a kisebb bűncselekmények elkövetőivel szemben: talpukat sóba mártották, majd kecskékkel nyalatták le róla. A második világháború alatt előszeretettel szórakoztatták magukat az őrök, élvezve, ahogy a szörnyű sorsú rabok csiklandozás közben nevetnek. Ezeken túl is sok kultúrában alkalmazták a csikizést hasonló elvek mentén, hiszen ezzel a végtelenül egyszerű módszerrel könnyedén kontrollvesztésre kényszeríthettek bárkit.

A csiklandozás hatásai között nemcsak az önkéntelen nevetés és az izmok összehúzódása, de akár a bepisilés is szerepelhet.

Hatalomgyakorlás családon belül

Csikizés során a csiklandozó tényleges hatalmat gyakorol a másik felett. Nála van a gyeplő, vagyis az a kéz, ami önkéntelen, reflexszerű mozgásra és hangokra készteti a másikat, és elveszi tőle a menekülés lehetőségét. Ezért is van, hogy a szülők igen rossznéven veszik, ha a gyerek megpróbálja őket visszacsikizni, sőt, gyakran meg is torolják az ilyen „arcátlanságot” egy még intenzívebb csiklandozással. Az egészben az a legrosszabb, hogy a gyerek elhiszi, hogy élvezi, ez pedig az egyik legrémesebb a csiklandozás hatásai közül. Hiszen a nevetés olyan kémiai folyamatokat indít be a szervezetben, mintha valóban boldog lenne.