Jó benyomást akarsz kelteni? Akkor ezt az 5 témát sürgősen felejtsd el első találkozáskor

Új ismertségek, barátságok kötése mindig izgalmas, ugyanakkor első találkozáskor különösen fontos odafigyelni arra, mi hagyja el a szánkat. Bizonyos mondatokkal rossz képet festünk magunkról, másokkal pedig kínos helyzetbe hozzuk beszélgetőpartnerünket. Nézzük, mely témákat érdemes elkerülni, ha nem akarunk kellemetlenséget okozni!

Első találkozás alkalmával kerüljünk bizonyos témákat, mondatokat, ha jó benyomást szeretnénk kelteni

5 mondat, amit ne mondj első találkozáskor

1. Ami a szívemen, az a számon

Instant red flag, ami akár erény is lehetne, de ha első találkozáskor ezzel nyitunk, a másik azt hiheti, hogy érzéketlenek vagyunk, aki csak önmagával törődik. Épp ezért az ilyen kinyilatkoztatásoktól érdemes tartózkodni, ha kialakul a barátság, amúgy is kiderül, hogy őszinték vagyunk.

Jó első benyomás érdekében érdemes empatikusnak és kedvesnek lenni.

2. Minden rendben? Nyúzottnak tűnsz

Hiába a jó szándék, a negatív visszacsatolás továbbra is negatív marad. Kutatások bizonyítják, hogy a negatív reakció jobban megmarad az emberben, hasonló megjegyzéseket hallva pedig sokan önmagukban kezdenek kételkedni, amely védekező reakciót vált ki. Helyette a „Hogy vagy?”, „Rossz volt a napod?” kérdéseket javasoljuk.

3. Te nem olyan vagy, mint a többi

Kedvesnek szánt, mégis sértő megjegyzés, amellyel szembeállítjuk a másik felet egy csoport tagjaival, azt sugallva, hogy nem tartjuk teljes értékű embernek. Mindemellett magunkról állítunk ki szegénységi bizonyítványt, mivel azt üzenjük, hogy csak sztereotípiákban vagyunk képesek gondolkodni, amely sokadik benyomásnak sem épp előnyös.

4. Az exem…

Ha van téma, ami nem csak első randin, de még találkozáskor is tiltólistás, az az ex. Ugyanis a múltbéli kapcsolataink felemlegetése a pszichológia nyelvén azt jelenti, hogy érzelmileg elérhetetlenek vagyunk, összehasonlítgatjuk az embereket, esetleg nem jutottunk túl a kapcsolaton. (Utóbbinak igen nagy a valószínűsége.)

Olykor akaratlanul is az exek irányába vezet a beszélgetés: ilyen esetben érdemes ködösíteni, majd békés vizekre terelni a témát.

5. Túl sok, túl személyes információ megosztása

Az etikett azt diktálja, hogy ismeretleneket ne terheljünk túlzottan személyes infókkal, nem is ok nélkül. Ezzel zavarba hozzuk az illetőt, hisz nem ismer minket annyira, hogy érdemben reagáljon az elhangzottakra, ráadásul személyes szférájába is betolakodunk. Ha túl sok mindent megosztasz, intimitást építesz anélkül, hogy kialakítanád a megfelelő bizalmat.