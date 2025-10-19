Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 19., vasárnap Nándor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
beszélgetés

Jó benyomást akarsz kelteni? Akkor ezt az 5 témát sürgősen felejtsd el első találkozáskor

beszélgetés találkozás ismerkedés
Bába Dorottya
2025.10.19.
Amikor új emberrel ismerkedünk meg, olykor nem is vesszük észre, de rossz benyomást teszünk rá. Összeszedtük hát azokat a kerülendő témákat, kifejezéseket, amelyekkel az első találkozáskor azonnal elvágjuk magunkat.

Új ismertségek, barátságok kötése mindig izgalmas, ugyanakkor első találkozáskor különösen fontos odafigyelni arra, mi hagyja el a szánkat. Bizonyos mondatokkal rossz képet festünk magunkról, másokkal pedig kínos helyzetbe hozzuk beszélgetőpartnerünket. Nézzük, mely témákat érdemes elkerülni, ha nem akarunk kellemetlenséget okozni!

Benyomás első találkozáskor
Első találkozás alkalmával kerüljünk bizonyos témákat, mondatokat, ha jó benyomást szeretnénk kelteni
Forrás: Westend61

5 mondat, amit ne mondj első találkozáskor

1. Ami a szívemen, az a számon

Instant red flag, ami akár erény is lehetne, de ha első találkozáskor ezzel nyitunk, a másik azt hiheti, hogy érzéketlenek vagyunk, aki csak önmagával törődik. Épp ezért az ilyen kinyilatkoztatásoktól érdemes tartózkodni, ha kialakul a barátság, amúgy is kiderül, hogy őszinték vagyunk.

Jó első benyomás érdekében érdemes empatikusnak és kedvesnek lenni.

2. Minden rendben? Nyúzottnak tűnsz

Hiába a jó szándék, a negatív visszacsatolás továbbra is negatív marad. Kutatások bizonyítják, hogy a negatív reakció jobban megmarad az emberben, hasonló megjegyzéseket hallva pedig sokan önmagukban kezdenek kételkedni, amely védekező reakciót vált ki. Helyette a „Hogy vagy?”, „Rossz volt a napod?” kérdéseket javasoljuk. 

3. Te nem olyan vagy, mint a többi

Kedvesnek szánt, mégis sértő megjegyzés, amellyel szembeállítjuk a másik felet egy csoport tagjaival, azt sugallva, hogy nem tartjuk teljes értékű embernek. Mindemellett magunkról állítunk ki szegénységi bizonyítványt, mivel azt üzenjük, hogy csak sztereotípiákban vagyunk képesek gondolkodni, amely sokadik benyomásnak sem épp előnyös.

4. Az exem…

Ha van téma, ami nem csak első randin, de még találkozáskor is tiltólistás, az az ex. Ugyanis a múltbéli kapcsolataink felemlegetése a pszichológia nyelvén azt jelenti, hogy érzelmileg elérhetetlenek vagyunk, összehasonlítgatjuk az embereket, esetleg nem jutottunk túl a kapcsolaton. (Utóbbinak igen nagy a valószínűsége.)

Olykor akaratlanul is az exek irányába vezet a beszélgetés: ilyen esetben érdemes ködösíteni, majd békés vizekre terelni a témát.

5. Túl sok, túl személyes információ megosztása

Az etikett azt diktálja, hogy ismeretleneket ne terheljünk túlzottan személyes infókkal, nem is ok nélkül. Ezzel zavarba hozzuk az illetőt, hisz nem ismer minket annyira, hogy érdemben reagáljon az elhangzottakra, ráadásul személyes szférájába is betolakodunk. Ha túl sok mindent megosztasz, intimitást építesz anélkül, hogy kialakítanád a megfelelő bizalmat.

Ez a 4 testbeszédtrükk segít, hogy sikeres legyél az állásinterjún

Új munkára pályázol? A pszichológus szerint érdemes elsajátítanod ezt a 4 testbeszédtrükköt, hogy az állásinterjú után ne is legyen kérdés: te vagy a tökéletes jelölt a pozícióra.

5 tuti tipp, hogyan kezdeményezz az edzőteremben, kínos helyzetek nélkül

Mutatjuk, hogyan flörtölj magabiztosan és természetesen az edzőteremben, anélkül, hogy furcsának tűnnél.

Anyádra ütök – Így éld túl a párod szüleivel való első találkozást!

Az első találkozás a szerelmed szüleivel mindig meghatározó esemény. Teljesen érthető, hogy izgulsz előtte, de valójában a leggyakrabban simábban megy, mint hinnéd. Íme, 5 életmentő tipp, ami még könnyebbé teszi az ismerkedést.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu