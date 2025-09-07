Ez a 4 testbeszédtrükk segít, hogy sikeres legyél az állásinterjún

Bármilyen szituációban fontos, hogy mit és hogyan mondasz, különösen egy állásinterjún, ahol az a cél, hogy meggyőzd a veled szemben ülőket. Ilyenkor azonban a testbeszéded legalább annyira számít, mint a szavaid. Ereje van annak, és a szavaknál is beszédesebb, hogy a nonverbális kommunikációddal mit sugárzol magadról. Benjamin Granger, a Qualtrics szoftvercég vezető munkahelyi pszichológusa szerint a testtartásod, arckifejezésed és viselkedésed kulcsfontosságú a jó első benyomás kialakításában. Ismerd meg azt a négy trükköt, amit érdemes magadévá tenned a siker érdekében.
Granger szerint a nonverbális jelek tudat alatt befolyásolják a másik személyről alkotott benyomásunkat. Az első benyomás mindössze néhány másodperc alatt kialakul, még mielőtt egy szót is szóltál volna. Fogadd meg a szakértő négy legfontosabb tanácsát, amelyek segíthetnek, hogy a lehető legjobb önmagadat mutathasd egy állásinterjún.
Ez a tipp talán nyilvánvalónak tűnik. Azonban ne feledkezzünk el arról, hogy milyen lenyűgöző hatása lehet egy egyszerű, őszinte mosolynak a jó benyomás kialakításában az interjúztatóval szemben. És itt a hangsúly az őszinte szón van.
Akár tudatában vagy, akár nem, a legtöbb ember valójában képes megkülönböztetni, hogy a mosolyod őszinte vagy erőltetett.
Granger szerint a valódi, őszinte mosoly apró ráncokat okoz a szemek sarkában. Ha valaki szeménél látod ezeket a ráncokat, miközben mosolyog, az jó jel, hogy nem magára erőltetett, vagy megjátszott a mosolya.
Van egy régi mondás, miszerint sokat elárul egy emberről a kézfogása és ez a szakértő szerint is teljesen igaz. Granger szerint három fő típusú kézfogás létezik és mindegyiknek más jelentése van.
Egy kiegyensúlyozott és egyenletes kézfogás messze a legjobb választás üzleti találkozókon és interjúkon is. Ez azt üzeni, hogy egyenrangúnak tekinted a másik felet.
Az alulról fogott kézfogásnál a másik fél keze a tiéd tetején van, ami azt sugallja, hogy neki adod a kezdeményezést. Fordított esetben, a felülről fogott kézfogás azt kommunikálhatja, hogy dominanciát próbálsz érvényesíteni. Természetesen nem irányíthatod, milyen kézfogást ad az interjúztató, de mindenképp tartsd szem előtt a nyitott testbeszéd alapelveit: „Vállak hátra, fej fel, áll felemelve, légy magabiztos” – tanácsolja Granger.
A testtartás szintén kulcsfontosságú kommunikációs eszköz.
Az állásinterjún jó benyomást kelthetsz, ha nyitott testtartással ülsz, válladat hátra húzod, kezeidet pedig külön tartod.
Ez a testbeszéd azt üzeni az interjúztatónak, hogy aktívan részt veszel a beszélgetésben. Tudjuk, hogy egy interjú nagyon stresszes és sokan izgulnak, lámpalázasak ebben a szituációban. Azonban, ha zárt testtartásban ülsz, összekulcsolt karokkal vagy lábakkal, az azt jelezheti, hogy nem érdekel a beszélgetés, vagy akár azt is, hogy próbálsz elrejteni valamit. Emellett Granger szerint fontos, hogy a törzsed és a lábaid egyenesen az interjúztató felé nézzenek.
„Általánosságban elmondható, hogy a lábak megmutatják, merre szeretne menni az illető”
– mondja, ezért kerüld, hogy a lábaid a kijárat felé mutassanak.
Gyakran az emberek úgy gondolják, hogy színészkedniük kell egy interjún. Az, hogy tudatosan figyelsz a testbeszédedre, még nem jelenti azt, hogy meg kell játszanod magad. Ha nem önmagadat adod, azzal pont az ellenkezőjét éred el, mint amire vágysz.
„Ha hamis vagy, azt észre fogják venni”
– figyelmeztet Granger.
Természetes, hogy a legjobb verziódat szeretnéd bemutatni, de a testbeszéded gyorsan elárulja, hogy hitelesen viselkedsz-e vagy sem.
Használd a testbeszéd tippek úgy, hogy közben önmagad maradsz. Így az interjúztató is érezni fogja a hitelességed, ami hidd el, sokat hozzáadhat a végső döntésükhöz, hogy veled szeretnének-e majd együtt dolgozni a jövőben, vagy sem.
