5 tuti tipp, hogyan kezdeményezz az edzőteremben, kínos helyzetek nélkül

Az edzőterem sokaknak a koncentráció és a fejlődés helyszíne, de miért ne lehetne egyben egy kis flörtölés színtere is? Persze, senki sem szeretné, ha tolakodónak vagy furcsának tűnne edzés közben. A titok abban rejlik, hogyan közelítünk a másikhoz: finoman, tisztelettel és jó érzékkel. Íme öt tipp, amivel természetesen, kínos pillanatok nélkül indíthatsz beszélgetést a konditeremben.

Ha épp súlyoknál találkoztok az edzőteremben, nyugodtan kérdezd meg, hogy használja-e – ez egy természetes, és nem tolakodó nyitás.

Forrás: Stone RF

Így flörtölj az edzőteremben – verhetetlen tippek a kezdeményezéshez

1. Várd ki a megfelelő pillanatot

A flörtölésnél az időzítésen múlhat minden. Ne akkor próbálj beszélgetést kezdeményezni, amikor valaki éppen súlyt emelni készül vagy fut a futópadon. Sokkal jobb, ha a pihenőidőben vagy az edzés végén szólítod meg a kiszemelted. Ez nemcsak udvarias, de azt is mutatja, hogy tiszteletben tartod a másik énidejét. Extra tipp: ha már hamarabb észreveszed, hogy feléd kacsingat, akkor természetesen ne várasd.

2. Kezdd semleges, könnyed megjegyzéssel

Az első mondat ne legyen túl személyes. Egy apró bók a technikájára, kérdés egy gép használatáról, vagy egy könnyed megjegyzés az edzőterem hangulatáról ideális kezdés lehet. Például: „Te hogy állítod be ezt a gépet? Én mindig bajlódom vele.” Ez kontextushoz illő és természetes. Jöhet egy laza megjegyzés is: „Ez a gyakorlat keményebb, mint gondoltam!” Ez is tökéletesen oldja a hangulatot, de fontos, hogy ne tartsd fel percekig.

3. Használd a testbeszédedet

A nonverbális jelek legalább annyira számítanak, mint a szavak. Egy mosoly, szemkontaktus, nyitott testtartás mind segíthetnek abban, hogy a másik érezze: barátságosan közelítesz. Fontos, hogy ne lépj túl közel, és tartsd tiszteletben a személyes teret, így a másik nem érzi tolakodónak a közeledést.

Összességében, ne bámuld hosszan, és egy pillanatnyi mosoly vagy visszafogott szemkontaktus sokkal többet ér, mint egy erőltetett megszólítás.

4. Légy rövid és figyelmes

A legtöbben a konditeremben az edzésre összpontosítanak, éppen ezért nem jó, ha túl hosszúra nyújtod a társalgást. Egy-két rövid mondat, majd egy mosoly, és ha látod, hogy nyitott a másik, később újra visszatérhetsz a csevegésre. Ez sokkal természetesebb, mint azonnal hosszan beszélgetni, ráadásul ad teret annak is, hogy lassan, fokozatosan alakuljon a kapcsolat.