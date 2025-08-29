Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Még nem léteznek, de ezek lesznek a legjobban fizető állások: 5 szakma, amit a mesterséges intelligencia teremt

AI munkahely szakma mesterséges intelligencia
Gyüre Bernadett
2025.08.29.
A technológiának köszönhetően a világ folyamatosan változik és alakul. A mesterséges intelligencia nemcsak a munkahelyek átalakulását hozza el, hanem képes új, magas fizetésekkel járó szakmákat létrehozni.

Sok embernek félelme, hogy a mesterséges intelligencia olyan szinten fogja átformálni a munkahelyeket, hogy sokkal kevesebb emberi erőforrásra lesz igány. A legtöbbeknek azonban nem jut eszébe, hogy pont az ellenkezője is történhet: az AI képes arra, hogy új munkahelyeket teremtsen olyan szakmákkal, amik ma még nem is léteznek. Itt magas jövedelmekre lehet majd számítani azoknak, akik készen állnak a technológiai változásokra és még érdekli is őket.

A mesterséges intelligencia új szakmákat tartogathat
A mesterséges intelligencia új szakmákat teremthet
Forrás: Shutterstock

A mesterséges intelligencia ezeket a szakmákat fogja elhozni:

1. AI Érzelemprogramozó

A jövőben kulcsfontosságú feladat lesz az AI rendszerek érzelmi intelligenciájának a beprogramozása, így az érzelemprogramozó feladata, hogy megtanítsa a mesterséges intelligenciát az emberi érzelmek felismerésére, kezelésére és értelmezésére. Ez a munka akár évi 300.000 dolláros fizetést is ígérhet (évi körülbelül 98 millió forint, ami több mint havi 8 millió). Ez azon AI-terapeutáknak lesz igazán fontos, akiknek az a feladatuk, hogy emberi módon legyenek képesek reagálni a felhasználók érzelmeire.

2. Digitális személyiségtervező

Talán ez az egyik legijesztőbb szakma, amit majd a mesterséges intelligenciának köszönhetünk. Már biztosan mindenki találkozott az Instagram és TikTok platformjain olyan AI influenszerekkel, akik igazából nem is valós személyek. A digitális személyiségtervező feladata az lesz, hogy ezeknek a kreált tartalomgyártóknak háttértörténetet és hangot adjanak, hogy minél többen kövessék őket.

3. AI Etikai tanácsadó

Az AI rendszerek egyre inkább a mindennapjaink részét képezik és ahogy egyre jobban elterjednek, úgy egyre inkább szükség van olyan tanácsadókra, akik etikai szemmel nézik át az algoritmusokat. Az ő pontos feladatuk az lesz, hogy ezek az alkalmazások megfeleljenek az etikai és jogi normáknak, betartsák az adatvédelmi szabályokat és az algoritmusok átláthatóságát biztosítsák. Az AI döntéseit így minden esetben felülvizsgálná egy ember, így az a jó sémákon tud maradni. Aki ezt a szakmát választja akár évi 200.000 dollárral gazdagabb lehet (évi körülbelül 65 millió forint, ami havonta nagyjából 5 millió 400 ezer).

4. Szintetikusmemória-kurátor

Tudtad, hogy az AI képes arra, hogy megjegyezze a beszélgetéseket és értelmezze is azokat? Mivel nem felejt, ezért szükség van egy olyan szintetikusmemória-kurátorra, aki az adattudományi, történetmesélési és az általános mentális problémákkal tisztában van, így segíthet irányítani az emberek és a mesterséges intelligencia közötti beszélgetéseket.

5. AI Világépítő

Rengeteg virtuális világ létezik már az interneten és ebből a legtöbb videójátékokhoz tartozik, azonban most szükség lesz rá a való életben is. A tervezőknek mesterséges intelligenciával működő valós tereket kell majd létrehozniuk, mint tantermeket, városokat és otthonokat is.

