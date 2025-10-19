Nárcisztikus gyerek, akit a szülők neveltek azzá − Mire figyelj, hogy te ne kövesd el ezeket a hibákat!

Nagyon sokat tudunk most már a nárcisztikus ember jellemzőiről, egyre többet használjuk ezt a jelzőt a mindennapokban, hajlamosak vagyunk minden önző, törtető kollégánkat, gátlástalan exünket ebbe a kategóriába sorolni. De mi a helyzet a gyerekekkel? Létezik olyan, hogy nárcisztikus gyerek? Mitől lesz valaki nárcisztikus? Miben áll a nárcisztikus gyerek kezelése, nevelése?

Nárcisztikus gyerek nem születik, mi neveljük azzá

Forrás: Shutterstock

Milyen a nárcisztikus gyerek? Mik az árulkodó jelek?

Szülőként hajlamosak vagyunk azt hinni, gyermekünk különleges, a legnagyszerűbb gyerek. Egészséges mértékig nincs is ezzel a hozzáállással gond, természetes, hogy feltétel nélkül szeretjük gyerekünket, és csak úgy nevelhetünk önbizalommal teli felnőttet belőle, ha elfogadással, támogató módon fordulunk hozzá. De mint mindig, itt is igaz, hogy nem szabad átesni a ló túloldalára. Akkor nem lesz önimádó, nárcisztikus a gyerekünk, ha nem kritikátlanul, mértéktartás nélküli imádattal neveljük őt.

A nárcisztikus jelentése:

A nárcisztikus olyan ember, aki túlzottan önközpontú, és túl nagy jelentőséget tulajdonít saját magának.

A nárcisztikus szó eredetileg a görög mitológiából származik: Narkisszosz egy ifjú volt, aki beleszeretett a saját tükörképébe, és ebbe végül bele is pusztult. Pszichológiai értelemben a nárcisztikus ember jellemzői: túlzott önimádat, magas önértékelés, énközpontú viselkedés, empátiahiány, állandó vágy az elismerésre és csodálatra, manipulatív vagy kihasználó viselkedés, érzékenység a kritikára, de közben felsőbbrendűségi érzés.

A nárcisztikus vonások gyerekeknél egészen másképp jelennek meg, mint felnőtteknél, hiszen a gyerekek természetüknél fogva önközpontúbbak. Fontos különbséget tenni a korosztályosan normális egocentrikusság és a valóban aggasztó nárcisztikus viselkedés között. Éppen ezért nagyon nehéz elkülöníteni a kicsiknél, hogy mik az életkori sajátosságok és mik a nárcisztikus viselkedés jelei.

Néhány intő jelet összegyűjtöttünk, erre figyelj!

1. Mindig ő akar a középpontban lenni

A nárcisztikus gyerek nem csak szereti, hanem igényli a figyelmet. Ha nem ő van a középpontban, sértődötté, dühössé válhat. Más gyerekek sikerét nehezen viseli, gyakran lekicsinyli társait, nem ismeri el testvérei jó tulajdonságait, eredményeit.