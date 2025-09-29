5 alkalom, amikor a jó szülők sosem mondanak igent a gyerekeiknek

A gyerekek sokkal okosabbak és rafináltabbak, mint elsőre gondolnánk. Vannak olyan helyzetek, amikor bizony fel kell ismernünk, hogy épp minket próbálnak tesztelni. Feszegetik a határokat, így tanulják meg, mi az, ami még belefér és mi az, ami már nem. A jó szülők tudják, hogy nem kell a gyerek minden kérésére, kívánságára igent mondani. Bár néha egy helyeslő bólintás a legkönnyebb és leggyorsabb út, de vajon hosszú távon valóban célravezető?
Néha persze előfordul, hogy beadjuk a derekunkat és egyes szituációkra mégis rábólintunk. Azonban törekedjünk arra, hogy ez csak ritkán forduljon elő. Ne felejtsd: attól még nem vagy rossz szülő, ha néha nemet mondasz.
Ha a gyerek ezekben a helyzetekben talál meg minket kéréseivel, előfordulhat, hogy nem tudunk teljes figyelmünkkel rá koncentrálni. Ez érthető is, hiszen sok minden jár a fejünkben és máshová összpontosítunk.
Ilyenkor lehet, hogy rábólintunk valami olyasmire, amire később már nem is fogunk emlékezni.
Ha túl elfoglaltak vagyunk, inkább kérjük meg, hogy beszéljük át később a kérését, amikor tiszta a fejünk és át tudjuk gondolni, hogy mire is vágyik éppen a csemeténk.
Felesleges más szülőkhöz hasonlítanunk magunkat, mert ettől úgy érezhetjük, hogy mi alulmaradunk.
Problémák mindenhol vannak, de a nyugalmunk érdekében jobb, ha nem ezek alapján ítéljük meg nevelési képességeinket. Ha mindig más szülőkhöz hasonlítjuk magunkat, ez alááshatja a szülő tekintélyét, megtaníthatja a gyereket a manipulációra, és gátolhatja azoknak a fontos készségeknek a fejlődését, mint például a türelem és a csalódás kezelésének képessége. A szakértők szerint ehelyett a szülőknek inkább a határok kijelölését kell előtérbe helyezniük. Elismerni gyerekük érzéseit, és megmagyarázni döntéseiket, hogy így építsenek ki egy egészséges és bizalmon alapuló kapcsolatot.
Nyafogás, kiabálás, krokodil könnyek, aztán jön a nagy jelenet, persze hogy nyilvános helyen, amikor szinte a föld alá süllyednénk a rosszalló szempárok elől. Semmi mást nem szeretnénk, csak hogy végre abbahagyják. Lehetőleg minél hamarabb. Ezek a helyzetek a gyereknevelés legnehezebb pillanatai közé tartoznak. Azonban, ha ilyenkor engedünk a követeléseiknek, azzal a pillanatnyi megnyugvás mellett ott van a tény, hogy bizony hosszú távon árthatunk vele a gyereknek.
Félelmet és stresszt kelt, rontja a kognitív és érzelmi fejlődést, és növeli a szorongás, a depresszió és az agresszió kockázatát.
A kutatások azt ajánlják, hogy ahelyett, hogy engednénk a hisztinek, a szülők maradjanak higgadtak, és állítsanak fel egyértelmű határokat, ezzel támogatva az egészséges érzelmi és kognitív fejlődést.
Lehet, hogy mostanában nem töltöttünk elég időt vele, vagy más területen érzünk hiányosságot szülői szerepünkben. De ne engedjünk a gyerek kérésének, csupán mert bűntudatot érzünk.
A bűntudatból fakadó engedékenység érzelmi függőséget alakíthat ki a gyerekben, aki így túlságosan is arra vágyhat, hogy megfeleljen másoknak.
Szülőként érdemes megtanulnunk, hogy hogyan kezeljük bűntudatunkat, hogy az a következetes és határozott döntések meghozatalát segítse.
Ha nem alakítottunk ki alapvető családi értékeket és határokat, akkor hajlamosak lehetünk ahhoz igazodni, hogy más szülők mit engednek meg gyerekeiknek. Sokkal könnyebb másokat követni, a menőnek hitt szülőket utánozni, mintha mi is azok lennénk.
Ha azon kapjuk magunkat, hogy gyakran engedünk a gyerek kívánságainak, ne essünk pánikba! Szerencsére ezen viszonylag könnyen és gyorsan lehet változtatni. A kulcs az, hogy megálljunk egy pillanatra, tudatosítsuk rossz szokásainkat, és válasszunk valami jobbat, ami mindannyiunk érdekét szolgálja.
