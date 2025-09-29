Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 29., hétfő Mihály

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyereknevelés

5 alkalom, amikor a jó szülők sosem mondanak igent a gyerekeiknek

jó szülő, család, gyereknevelés
Shutterstock - Marie_Lola
gyereknevelés jó anya szülő család
Tóth Bori
2025.09.29.
Vannak olyan szituációk, amikor az a legjobb döntés, ha nem engedünk az elveinkből és meghúzzuk a határokat. Szülőként ez sosem könnyű, de néha mégis így helyes. Ismerd meg, melyek ezek a helyzetek.

A gyerekek sokkal okosabbak és rafináltabbak, mint elsőre gondolnánk. Vannak olyan helyzetek, amikor bizony fel kell ismernünk, hogy épp minket próbálnak tesztelni. Feszegetik a határokat, így tanulják meg, mi az, ami még belefér és mi az, ami már nem. A jó szülők tudják, hogy nem kell a gyerek minden kérésére, kívánságára igent mondani. Bár néha egy helyeslő bólintás a legkönnyebb és leggyorsabb út, de vajon hosszú távon valóban célravezető?

5 szituáció amiben a jó szülő nem mond igent.
Vannak helyzetek, amikor szülőként jobb, ha nem mondunk igent a gyereknek.
Forrás: Shutterstock

5 helyzet, amikor a jó szülő nem mond igent

Néha persze előfordul, hogy beadjuk a derekunkat és egyes szituációkra mégis rábólintunk. Azonban törekedjünk arra, hogy ez csak ritkán forduljon elő. Ne felejtsd: attól még nem vagy rossz szülő, ha néha nemet mondasz.

1. Amikor elfoglaltak, vagy zaklatottak vagyunk

Ha a gyerek ezekben a helyzetekben talál meg minket kéréseivel, előfordulhat, hogy nem tudunk teljes figyelmünkkel rá koncentrálni. Ez érthető is, hiszen sok minden  jár a fejünkben és máshová összpontosítunk. 

Ilyenkor lehet, hogy rábólintunk valami olyasmire, amire később már nem is fogunk emlékezni. 

Ha túl elfoglaltak vagyunk, inkább kérjük meg, hogy beszéljük át később a kérését, amikor tiszta a fejünk és át tudjuk gondolni, hogy mire is vágyik éppen a csemeténk.

Hihetetlen, de a gyermeked kedvenc játéka elárulja, milyen felnőtt lesz belőle

A kisgyerekek komplex kis lények és olykor nehéz megfejteni őket két cuki gügyögés és egy borsófőzelék okozta hisztiroham közepette. A szakértők szerint azonban van egy módszer, ami bombabiztosan elárulja, milyen személyiséggel rendelkezik, csupán a kedvenc játékát kell megfigyelned hozzá.

2. Amikor bizonytalanok vagyunk a szülői képességeinkben

Felesleges más szülőkhöz hasonlítanunk magunkat, mert ettől úgy érezhetjük, hogy mi alulmaradunk. 

Problémák mindenhol vannak, de a nyugalmunk érdekében jobb, ha nem ezek alapján ítéljük meg nevelési képességeinket. Ha mindig más szülőkhöz hasonlítjuk magunkat, ez alááshatja a szülő tekintélyét, megtaníthatja a gyereket a manipulációra, és gátolhatja azoknak a fontos készségeknek a fejlődését, mint például a türelem és a csalódás kezelésének képessége. A szakértők szerint ehelyett a szülőknek inkább a határok kijelölését kell előtérbe helyezniük. Elismerni gyerekük érzéseit, és megmagyarázni döntéseiket, hogy így építsenek ki egy egészséges és bizalmon alapuló kapcsolatot.

3. Amikor a gyerekek hisztiznek

Nyafogás, kiabálás, krokodil könnyek, aztán jön a nagy jelenet, persze hogy nyilvános helyen, amikor szinte a föld alá süllyednénk a rosszalló szempárok elől. Semmi mást nem szeretnénk, csak hogy végre abbahagyják. Lehetőleg minél hamarabb. Ezek a helyzetek a gyereknevelés legnehezebb pillanatai közé tartoznak. Azonban, ha ilyenkor engedünk a követeléseiknek, azzal a pillanatnyi megnyugvás mellett ott van a tény, hogy bizony hosszú távon árthatunk vele a gyereknek. 

Félelmet és stresszt kelt, rontja a kognitív és érzelmi fejlődést, és növeli a szorongás, a depresszió és az agresszió kockázatát.

 A kutatások azt ajánlják, hogy ahelyett, hogy engednénk a hisztinek, a szülők maradjanak higgadtak, és állítsanak fel egyértelmű határokat, ezzel támogatva az egészséges érzelmi és kognitív fejlődést.

3 jel, hogy valakit irányító szülők neveltek fel: felnőttkori kapcsolataiban is gondot okoz

Az irányító szülő észrevétlenül okozhat károkat a gyermekének. Hiába a jó szándék, sok esetben pont az ellenkezőjét érik el.

4. Amikor bűntudatot érzünk

Lehet, hogy mostanában nem töltöttünk elég időt vele, vagy más területen érzünk hiányosságot szülői szerepünkben. De ne engedjünk a gyerek kérésének, csupán mert bűntudatot érzünk. 

A bűntudatból fakadó engedékenység érzelmi függőséget alakíthat ki a gyerekben, aki így túlságosan is arra vágyhat, hogy megfeleljen másoknak. 

Szülőként érdemes megtanulnunk, hogy hogyan kezeljük bűntudatunkat, hogy az a következetes és határozott döntések meghozatalát segítse.

5. Amikor hiányoznak az alapvető családi értékek

Ha nem alakítottunk ki alapvető családi értékeket és határokat, akkor hajlamosak lehetünk ahhoz igazodni, hogy más szülők mit engednek meg gyerekeiknek. Sokkal könnyebb másokat követni, a menőnek hitt szülőket utánozni, mintha mi is azok lennénk. 

Ha azon kapjuk magunkat, hogy gyakran engedünk a gyerek kívánságainak, ne essünk pánikba! Szerencsére ezen viszonylag könnyen és gyorsan lehet változtatni. A kulcs az, hogy megálljunk egy pillanatra, tudatosítsuk rossz szokásainkat, és válasszunk valami jobbat, ami mindannyiunk érdekét szolgálja.

 

Ezt az egyetlen dolgot kell megváltoztatnod, hogy szófogadó legyen a gyereked

Ha szülő vagy, akkor minden bizonnyal pontosan tudod, hogy néha milyen lehetetlen feladatnak tűnik rávenni a gyerekeket bizonyos tevékenységekre, vagy egyszerűen csak arra, hogy hallgassanak rád. A szakértők szerencsére megtalálták azt a gyereknevelési hack-et, amivel egyszerűen megregulázhatod az aprónépet.

10 hazugság, amit minden szülő elkövet: ezért kamuzunk másoknak a gyerekünkről

Most eláruljuk, mivel szépítik a valóságot a szülők, csak hogy jobbnak mutatkozzanak.

Ezzel a népszerű nevelési módszerrel többet árthatsz, mint hinnéd – Te is vattacukor szülő vagy?

Te is vattacukor szülő vagy?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu