5 alkalom, amikor a jó szülők sosem mondanak igent a gyerekeiknek

A gyerekek sokkal okosabbak és rafináltabbak, mint elsőre gondolnánk. Vannak olyan helyzetek, amikor bizony fel kell ismernünk, hogy épp minket próbálnak tesztelni. Feszegetik a határokat, így tanulják meg, mi az, ami még belefér és mi az, ami már nem. A jó szülők tudják, hogy nem kell a gyerek minden kérésére, kívánságára igent mondani. Bár néha egy helyeslő bólintás a legkönnyebb és leggyorsabb út, de vajon hosszú távon valóban célravezető?

Vannak helyzetek, amikor szülőként jobb, ha nem mondunk igent a gyereknek.

Forrás: Shutterstock

5 helyzet, amikor a jó szülő nem mond igent

Néha persze előfordul, hogy beadjuk a derekunkat és egyes szituációkra mégis rábólintunk. Azonban törekedjünk arra, hogy ez csak ritkán forduljon elő. Ne felejtsd: attól még nem vagy rossz szülő, ha néha nemet mondasz.

1. Amikor elfoglaltak, vagy zaklatottak vagyunk

Ha a gyerek ezekben a helyzetekben talál meg minket kéréseivel, előfordulhat, hogy nem tudunk teljes figyelmünkkel rá koncentrálni. Ez érthető is, hiszen sok minden jár a fejünkben és máshová összpontosítunk.

Ilyenkor lehet, hogy rábólintunk valami olyasmire, amire később már nem is fogunk emlékezni.

Ha túl elfoglaltak vagyunk, inkább kérjük meg, hogy beszéljük át később a kérését, amikor tiszta a fejünk és át tudjuk gondolni, hogy mire is vágyik éppen a csemeténk.