„Ügyes vagy, Manci!" — Dicséretek, amelyek inkább ártanak a gyereknek, mint használnak

Nem mindig könnyű a szülők dolga. Mindenki egészséges lelkű, boldog felnőttet szeretne a gyerekéből nevelni, ehhez viszont elengedhetetlen, hogy reagáljon utódja viselkedésére. Aggódsz, hogy te is rosszul fogalmazod meg az elismerésedet a gyerek felé? A következő útmutatóból megtudhatod, hogy mikor, miért és hogyan érdemes az eredményeit méltatni.
Nem nehéz a gyereket jól megdicsérni, csak tudni kell, hogyan kell helyesen csinálni. Ehhez először is kell egy kis önreflexió, amelynek során belátjuk, hogy sokszor csak úgy ösztönből hagyják el a szánkat, a „de ügyes vagy Manci!” típusú mondatok, amelyek akár a gyermek önképét, személyiségét is torzíthatják.
Nézzük miért helytelen ez az egyébként kedvesnek szánt mondat!
A dicséretnek mindig az adott teljesítményre/eredményre kell vonatkoznia, nem a gyerek személyére! Egy kisgyerek nehezen birkózik meg azzal, ha az egyik pillanatban ügyesnek, a másikban ügyetlennek nevezed. Ne őt minősítsd, hanem a tettét!
Nézzünk egy helyes megoldást: „Ügyesen elpakoltad a játékaidat, így később könnyebb lesz megtalálni őket”
Egy odavetett, ösztönös mondatból nem érzi azt a gyerek, hogy valóban értékeled és érdekel is a tette, ez pedig bizalomvesztéssel jár.
Helyes megoldás: „Nagyon tetszik ez a rajz, szép ruhát rajzoltál ennek a királylánynak. Miért ezeket a színeket választottad?
Még ha valami nem is sikerül elsőre a gyerkőcnek, akkor is értékeld, hogy legalább megpróbálta, mert ez arra fogja ösztönözni, hogy máskor is igyekezzen.
Helyes megoldás: „Úgy látom ez a feladat most még nem sikerült olyan jól, de értékelem, hogy megpróbáltad, és kihoztad magadból a maximumot”.
Ne csak akkor mondj kedves szavakat, amikor valamit teljesített, hanem a folyamat közben is, hiszen az tovább motiválhatja abban, hogy ne adja fel, jó úton jár.
Helyes mondat: „Látom, hogy még nincsen kész, de ezt az oldalt már hibátlanul megírtad”.
Az, hogy a gyerekre mennyire lesz pozitív hatással a dicséret, mennyire motiválja őt az több tényezőtől is függhet.
Érdemes figyelni, hogy méltó-e a tette a dicséretre. Vagyis csak akkor dicsérj, ha tényleg megérdemli, hiszen, ha folyamatosan, minden mozdulatára pozitív visszajelzést kap, az előbb-utóbb inflálódik a szemében, ami nem tesz jót az önbecsülésének.
Ha minden nap elmondod, hogy „ez a legszebb LEGO-torony, amit életemben láttam”, hamar elértéktelenedik a dicséreted.
Pont annyira dicsérd, amennyi erőfeszítést beletett egy feladatba.
Egy kisgyerek számára az is különböző motiváló értékkel bírhat, hogy ki az, aki megdicséri őt.
Meglehet, hogy az egyik családtagtól sokkal többre értékeli a kedves szavakat, mint a többiektől.
Fontos tudni, hogy nem mindenkinek szükséges ugyanannyi pozitív reakció, visszacsatolás.
Van, akinek a kevesebb, ám nagy szavakkal teli, őszinte dicséret sokkal többet jelent.
Se más gyerekekhez, se magadhoz ne hasonlítsd a gyerkőcöt, és kerüld az „én a te korodban már…” kezdetű mondatokat is!
A szavaidat hallja, de a kicsinek szüksége lehet a látványra is, azaz gesztikulálj! A gyerekek önértékelésére jó hatással lesz, ha egy pacsival, öleléssel is kifejezed, hogy értékeled a sikerét.
S kimondott szavak és az érzelmi töltet sem mindegy, ha dicséretről van szó. Sokkal hatékonyabb, ha azt látja rajtad, hogy valóban büszke vagy rá, esetleg az erőfeszítéseivel tényleg sokat segített neked, te pedig hálás vagy neki.
Egy kis odafigyeléssel még jobb szülővé válhatsz, és még kiegyensúlyozottabb gyermeket nevelhetsz fel.
