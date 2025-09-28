Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
család

„Ügyes vagy, Manci!" — Dicséretek, amelyek inkább ártanak a gyereknek, mint használnak

Anyuka, aki tanulás közben dicséri a gyeremkét.
E+ - svetikd
család személyiség önbizalom gyereknevelés
Kővári F. Luca
2025.09.28.
Sokszor, amikor a szülő megdicséri valamiért a gyerekét, azt hiszi, ezzel erősíti az önbizalmát, segíti a jellemfejlődését, ám valójában minden jóindulata ellenére is mindennek az ellenkezőjét éri el. Mutatjuk, hogy (ne) dicsérd a gyereket, ha nem akarsz ártani neki!

Nem mindig könnyű a szülők dolga. Mindenki egészséges lelkű, boldog felnőttet szeretne a gyerekéből nevelni, ehhez viszont elengedhetetlen, hogy reagáljon utódja viselkedésére. Aggódsz, hogy te is rosszul fogalmazod meg az elismerésedet a gyerek felé? A következő útmutatóból megtudhatod, hogy mikor, miért és hogyan érdemes az eredményeit méltatni. 

Így dicsérjük a gyereket helyesen!
Így dicsérjük a gyereket helyesen!
Forrás: Digital Vision

Valóban rosszul dicsérjük a gyereket?

Nem nehéz a gyereket jól megdicsérni, csak tudni kell, hogyan kell helyesen csinálni. Ehhez először is kell egy kis önreflexió, amelynek során belátjuk, hogy sokszor csak úgy ösztönből hagyják el a szánkat, a „de ügyes vagy Manci!” típusú mondatok, amelyek akár a gyermek önképét, személyiségét is torzíthatják. 

Nézzük miért helytelen ez az egyébként kedvesnek szánt mondat!

1. Nem konkrét

A dicséretnek mindig az adott teljesítményre/eredményre kell vonatkoznia, nem a gyerek személyére! Egy kisgyerek nehezen birkózik meg azzal, ha az egyik pillanatban ügyesnek, a másikban ügyetlennek nevezed. Ne őt minősítsd, hanem a tettét!
Nézzünk egy helyes megoldást: „Ügyesen elpakoltad a játékaidat, így később könnyebb lesz megtalálni őket”

2. Őszintén jöjjön a dicséret 

Egy odavetett, ösztönös mondatból nem érzi azt a gyerek, hogy valóban értékeled és érdekel is a tette, ez pedig bizalomvesztéssel jár.
Helyes megoldás: „Nagyon tetszik ez a rajz, szép ruhát rajzoltál ennek a királylánynak. Miért ezeket a színeket választottad?

3. Értékeld a szándékot 

Még ha valami nem is sikerül elsőre a gyerkőcnek, akkor is értékeld, hogy legalább megpróbálta, mert ez arra fogja ösztönözni, hogy máskor is igyekezzen. 
Helyes megoldás: „Úgy látom ez a feladat most még nem sikerült olyan jól, de értékelem, hogy megpróbáltad, és kihoztad magadból a maximumot”.

Ne csak a célban, az úton is dicsérj

Ne csak akkor mondj kedves szavakat, amikor valamit teljesített, hanem a folyamat közben is, hiszen az tovább motiválhatja abban, hogy ne adja fel, jó úton jár.
Helyes mondat: „Látom, hogy még nincsen kész, de ezt az oldalt már hibátlanul megírtad”.

Mitől lesz jó egy dicséret

Az, hogy a gyerekre mennyire lesz pozitív hatással a dicséret, mennyire motiválja őt az több tényezőtől is függhet. 

Ne ess túlzásba 

Érdemes figyelni, hogy méltó-e a tette a dicséretre. Vagyis csak akkor dicsérj, ha tényleg megérdemli, hiszen, ha folyamatosan, minden mozdulatára pozitív visszajelzést kap, az előbb-utóbb inflálódik a szemében, ami nem tesz jót az önbecsülésének

Ha minden nap elmondod, hogy „ez a legszebb LEGO-torony, amit életemben láttam”, hamar elértéktelenedik a dicséreted.

Az arányok is fontosan

Pont annyira dicsérd, amennyi erőfeszítést beletett egy feladatba. 

Nem mindegy, ki dicséri

Egy kisgyerek számára az is különböző motiváló értékkel bírhat, hogy ki az, aki megdicséri őt. 

Meglehet, hogy az egyik családtagtól sokkal többre értékeli a kedves szavakat, mint a többiektől. 

A személyisége is fontos tényező

Fontos tudni, hogy nem mindenkinek szükséges ugyanannyi pozitív reakció, visszacsatolás. 

Van, akinek a kevesebb, ám nagy szavakkal teli, őszinte dicséret sokkal többet jelent.

Ne hasonlítgasd

Se más gyerekekhez, se magadhoz ne hasonlítsd a gyerkőcöt, és kerüld az „én a te korodban már…” kezdetű mondatokat is!

Használj a nonverbális kommunikációt is

A szavaidat hallja, de a kicsinek szüksége lehet a látványra is, azaz gesztikulálj! A gyerekek önértékelésére jó hatással lesz, ha egy pacsival, öleléssel is kifejezed, hogy értékeled a sikerét.

Figyelj az érzelmi töltetre

S kimondott szavak és az érzelmi töltet sem mindegy, ha dicséretről van szó. Sokkal hatékonyabb, ha azt látja rajtad, hogy valóban büszke vagy rá, esetleg az erőfeszítéseivel tényleg sokat segített neked, te pedig hálás vagy neki.

Egy kis odafigyeléssel még jobb szülővé válhatsz, és még kiegyensúlyozottabb gyermeket nevelhetsz fel. 

 

