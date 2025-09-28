„Ügyes vagy, Manci!" — Dicséretek, amelyek inkább ártanak a gyereknek, mint használnak

Nem mindig könnyű a szülők dolga. Mindenki egészséges lelkű, boldog felnőttet szeretne a gyerekéből nevelni, ehhez viszont elengedhetetlen, hogy reagáljon utódja viselkedésére. Aggódsz, hogy te is rosszul fogalmazod meg az elismerésedet a gyerek felé? A következő útmutatóból megtudhatod, hogy mikor, miért és hogyan érdemes az eredményeit méltatni.

Így dicsérjük a gyereket helyesen!

Forrás: Digital Vision

Valóban rosszul dicsérjük a gyereket?

Nem nehéz a gyereket jól megdicsérni, csak tudni kell, hogyan kell helyesen csinálni. Ehhez először is kell egy kis önreflexió, amelynek során belátjuk, hogy sokszor csak úgy ösztönből hagyják el a szánkat, a „de ügyes vagy Manci!” típusú mondatok, amelyek akár a gyermek önképét, személyiségét is torzíthatják.

Nézzük miért helytelen ez az egyébként kedvesnek szánt mondat!

1. Nem konkrét

A dicséretnek mindig az adott teljesítményre/eredményre kell vonatkoznia, nem a gyerek személyére! Egy kisgyerek nehezen birkózik meg azzal, ha az egyik pillanatban ügyesnek, a másikban ügyetlennek nevezed. Ne őt minősítsd, hanem a tettét!

Nézzünk egy helyes megoldást: „Ügyesen elpakoltad a játékaidat, így később könnyebb lesz megtalálni őket”

2. Őszintén jöjjön a dicséret

Egy odavetett, ösztönös mondatból nem érzi azt a gyerek, hogy valóban értékeled és érdekel is a tette, ez pedig bizalomvesztéssel jár.

Helyes megoldás: „Nagyon tetszik ez a rajz, szép ruhát rajzoltál ennek a királylánynak. Miért ezeket a színeket választottad?

3. Értékeld a szándékot

Még ha valami nem is sikerül elsőre a gyerkőcnek, akkor is értékeld, hogy legalább megpróbálta, mert ez arra fogja ösztönözni, hogy máskor is igyekezzen.

Helyes megoldás: „Úgy látom ez a feladat most még nem sikerült olyan jól, de értékelem, hogy megpróbáltad, és kihoztad magadból a maximumot”.

Ne csak a célban, az úton is dicsérj

Ne csak akkor mondj kedves szavakat, amikor valamit teljesített, hanem a folyamat közben is, hiszen az tovább motiválhatja abban, hogy ne adja fel, jó úton jár.

Helyes mondat: „Látom, hogy még nincsen kész, de ezt az oldalt már hibátlanul megírtad”.