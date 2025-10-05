Miért akar minden gyerek legalább egyszer világgá menni? — A szakember elárulja

Veled is megesett, hogy ötéves korod körül olyannyira megharagudtál a szüleidre, hogy bepakoltad egy kis hátizsákba az összes kedvenc plüssöd, és közölted, hogy világgá mész? Makai Gábor pszichológus bevonásával eláruljuk, hogy legalább egyszer miért megy világgá mindenki gyerekkorában.

Egyszer minden gyerek világgá akar menni

Forrás: Shutterstock

Miért megy világgá a gyerek?

Valószínűleg veled is megtörtént, hogy gyerekkorodban egy nap olyannyira elszakadt nálad a cérna, hogy közölted a szüleiddel: nem bírod tovább, világgá mész. Most te vagy abban a helyzetben, hogy félig mosolyogva, félig kétségbeesve figyeled, ahogy az elégedetlen hároméves csemetéd dühösen pakolja a bőröndjébe a játékait, mert feltett szándéka, hogy elhagy titeket. Miért csináljuk ezt ovis korunk körül? Nézzük a szakember véleményét!

Ezért megy világgá a gyereked

Makai Gábor pszichológus szerint a személyiségfejlődés természetes és normális része, hogy elindul óvodás korban a leválás folyamata:

Ilyenkor azért szeparálódik a gyerek a szüleitől, mert már a saját individuumát, vagyis a saját énjét szeretné megélni.

Mivel szeretne a csemetéd kontrollt szerezni az élete felett, ezért szimbolikusan eljátssza, hogy világgá megy. Természetesen, ez nem sikerül neki, nem megy ténylegesen el, csak összemosódik a fantáziavilága és a valósága, amelyben eljátssza a tettet, hogy megkönnyebbüljön, csökkenjen benne a feszültség.

Mi játszódik le a gyerekedben ilyenkor?

Az, hogy a csemetéd egy hatalmas toporzékolás után megelégeli a hisztivel járó fáradalmakat, és dühösen megindul a bejárati ajtó felé, arra utal, hogy függetlenedni szeretne és önállóvá, autonómmá válni. Ez a mérges reakció egy sértett gyermeké, aki nem kapott meg valamit vagy megbüntették, esetleg valami nem tetszik neki.

Ezzel a drámai tiltakozással az ellenállását akarja kifejezni a gyerek a szülők felé, azt, hogy nem elégedett a helyzetével

− mondja a szakember. Persze nem megy el, hiszen fél totálisan szeparálódni, de ezzel az erős gesztussal kinyilatkoztatja és nyomatékosítani tudja a nemtetszését.

Miért viszik magukkal a plüssállatokat?

Ha a gyerek világgá megy, akkor annak kihagyhatatlan eleme a kedvenc plüssállatok bepakolása.

A pszichológus szerint, azért teszik ezt, mert a plüssállatok, olyan átmeneti tárgyak, amelyekkel akkor is biztonságban érezhetik magukat − mondjuk az oviban alvásnál − amikor nincsenek ott a szüleik.

Mit lehet tenni akkor, amikor a gyerek már a kilincset szorongatja, és drámaian megindul a nagyvilágba?

A szakértő szerint rendkívül fontos, hogy semmiképpen se alázzuk meg a kisgyerekünket, tehát nincsen cikizés, nincsen gúnyolódás és kinevetés, bármennyire is szürreális a helyzet. A gyereknevelés sokszor embert próbáló türelmet igényel, de próbálj meg ráhangolódni, és kérdezd meg tőle, hogy miért haragszik, kire mérges, hogy kideríthesd, miért menne világgá.

Beszélj vele higgadtan és türelmesen, hogy megoldhassátok a problémát.

Mit tegyünk akkor, ha rendszeresen elmenne otthonról?

Egy szülőt igazán nyugtalaníthatja, amikor már sokadjára indul meg a csemetéje az ajtó irányába, ám ennek nem szükséges túl nagy jelentőséget tulajdonítani.