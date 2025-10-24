Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 24., péntek Salamon

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyereknevelés

Az egykékből lesznek a nárcisztikusok? − Kiderül, mi az igazság

gyereknevelés nárcizmus egyke
Tóth Hédi
2025.10.24.
Sokáig tartotta magát a sztereotípia, hogy az egykéből önző, figyeleméhes felnőtt lesz. „Bezzeg, ha lenne testvére, megtanulná, hogy nem mindig körülötte forog a világ” – hallhattuk gyakran. De vajon tényleg így van, nárcisztikus lesz felnőtt korában az, akinek nincs testvére? Ma már tudjuk: a dolog korántsem ilyen egyszerű.

Nagyon sokáig úgy gondolták, hogy azokból a gyerekekből, akinek nincs testvérük nagyon könnyen önző, egocentrikus felnőttek lesznek. Azt gondolták: az egykékből lesznek a nárcisztikusok, mivel testvér hiányában nem tanulták meg az alkalmazkodást. A modern pszichológia szerint nem attól függ a nárcizmus kialakulása, hogy van-e testvér, hanem attól, hogyan nevelik a gyermeket.

Tévhit, hogy az egykékből lesznek a nárcisztikusok
Tévhit, hogy az egykékből lesznek a nárcisztikusok
Forrás: Shutterstock

A nárcizmus nem születési adottság 

A nárcizmus nem velünk születik, és nem is attól függ, hányan vagyunk testvérek. Sokkal inkább arról szól, milyen mintákat kapunk gyerekként. Ha a szülő túldicsér, minden igényt azonnal kielégít, és sosem engedi, hogy a gyerek megtapasztalja a kudarcot, azzal megtanítja: ő a világ közepe. Ha viszont a gyerek sosem kap elismerést, csak kritikát, akkor az ellenkező véglet jön: belül üresnek érzi magát, és felnőttként állandó bizonyítási kényszer hajtja. Egy biztos: az egyke nem egyenlő a nárcisztikussal. Sok egyke épp ellenkezőleg, érettebb, önállóbb és felelősségteljesebb – hiszen több időt tölt felnőttek között, és korán megtanulja, hogyan kezelje az egyedüllétet. 

Nevelési hibák, amik nárcisztikussá tehetik a gyereket

A gyerekkor a legfogékonyabb időszak a személyiség formálásában, a nárcisztikus vonások nem egyik napról a másikra jelennek meg – apró minták, visszajelzések, és érzelmi élmények építik fel őket. Nézzük, melyek azok a tipikus nevelési hibák, amelyek – akár jó szándékkal is – a gyerek későbbi önértékelését torzíthatják. 

Amikor a siker a legfőbb mérce 

Vannak családok, ahol a szeretet feltételekhez kötött: ha a gyerek győz, ha kitűnik, ha elhozza az első helyet – akkor jár a dicséret. Ha nem, csend vagy csalódottság következik. Ebben a légkörben a gyerek azt tanulja meg, hogy csak akkor szerethető, ha teljesít, és ez a belső minta felnőttkorban is ott marad. A nárcisztikus személyiségre jellemző folyamatos bizonyítási vágy gyakran innen ered. A szeretet feltételekhez kötése azt üzeni: „akkor vagy értékes, ha jobb vagy a többieknél.” A pszichológiai kutatások szerint a túldicsérő, de reális visszajelzéseket nélkülöző nevelés torz önképet alakít ki – és ez nemcsak egykéknél, hanem többgyerekes családokban is előfordulhat.

A megalázó, leértékelő családi légkör a nárcizmusba taszíthat
 A megalázó, leértékelő családi légkör a nárcizmusba taszíthat
Forrás: Shutterstock

Leértékelő családi légkör 

A másik véglet, amikor a gyerek sosem elég jó. Az egyik szülő folyamatosan kritizál, lekicsinyli, akár a testvérek előtt is megszégyeníti. Ilyen helyzetben a gyerek állandó bizonyítási kényszerbe kerül: szeretné végre kiérdemelni a dicséretet, amit sosem kap meg. A folyamatos leértékelés gyakran vezet úgynevezett vulnerábilis nárcizmushoz. Ez nem a harsány, magamutogató típus, hanem a csendes, érzékeny, sértődékeny változat: a külső önbizalom mögött mély bizonytalanság rejtőzik. Ezek a gyerekek felnőttként is küzdenek a belső kritikussággal – azzal a hanggal, ami minden hibára azonnal figyelmeztet. 

Az „aranygyermek” szerep csapdája 

Sok családban van egy különlegesnek tartott gyerek, akit a szülők piedesztálra emelnek. Mindenben ő a legjobb, legszebb, legokosabb. Ezzel azonban a szülők gyakran saját kielégítetlen vágyaikat élik ki: az aranygyermek sikerei az ő önbizalmukat táplálják. A gyerek pedig megtanulja, hogy a szeretet nem jár automatikusan, csak ha megfelel az elvárásoknak. Ez a különlegesség később teher lesz: a felnőtt életében is azt hajszolja, hogy mindig csodálják, mindig elismerjék. Ráadásul a család többi gyereke gyakran háttérbe szorul – ők lesznek a másik, a kevésbé tehetséges testvérek, ezek a gyerekek felnőttként gyakran küzdenek alacsony önértékeléssel és elhanyagoltságérzéssel. 

A legjobb, amit egy szülő tehet: nem a tökéletességet várja el

A nárcizmus tehát nem sors, és nem is egykehatás. Sokkal inkább a szeretet és a határok egyensúlyának kérdése. A gyereknek szüksége van elismerésre, de arra is, hogy megtanulja: mások is fontosak. Meg kell tapasztalnia a dicséretet, de a kudarcot is – mindkettő nélkülözhetetlen az egészséges önértékeléshez. A legjobb, amit egy szülő tehet: nem a tökéletességet várja el, hanem a fejlődést értékeli. Ha a gyerek érzi, hogy akkor is szerethető, ha hibázik, és akkor is fontos, ha nem a legjobb, abból nem nárcisztikus, hanem stabil önértékelésű, empatikus felnőtt lesz.

Nárcisztikus gyerek, akit a szülők neveltek azzá − Mire figyelj, hogy te ne kövesd el ezeket a hibákat!

Manapság egyre többet hallani a nárcizmusról, ám jellemzően csak felnőttek kapcsán. Létezik olyan, hogy nárcisztikus gyerek, és ha igen, hogyan válik azzá? Mit tehetünk szülőként azért, hogy ezt elkerüljük? 

Nárcisztikust teremthet a szülő, ha feltételhez köti a szeretetét

Hogyan fejlődik ki a nárcisztikus személyiségzavar?

„Miért nem én?” – Ha nem tudsz örülni más sikerének, akkor lehet, hogy ebben a betegségben szenvedsz

Úgy érzed, frusztrált vagy egy boldog poszt láttán? Nem tudsz örülni más sikerének? Ha más boldogsága benned inkább szorongást vagy dühöt vált ki, lehet, hogy ideje szembenézned önmagaddal.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu