Az egykékből lesznek a nárcisztikusok? − Kiderül, mi az igazság

Nagyon sokáig úgy gondolták, hogy azokból a gyerekekből, akinek nincs testvérük nagyon könnyen önző, egocentrikus felnőttek lesznek. Azt gondolták: az egykékből lesznek a nárcisztikusok, mivel testvér hiányában nem tanulták meg az alkalmazkodást. A modern pszichológia szerint nem attól függ a nárcizmus kialakulása, hogy van-e testvér, hanem attól, hogyan nevelik a gyermeket.

Tévhit, hogy az egykékből lesznek a nárcisztikusok

A nárcizmus nem születési adottság

A nárcizmus nem velünk születik, és nem is attól függ, hányan vagyunk testvérek. Sokkal inkább arról szól, milyen mintákat kapunk gyerekként. Ha a szülő túldicsér, minden igényt azonnal kielégít, és sosem engedi, hogy a gyerek megtapasztalja a kudarcot, azzal megtanítja: ő a világ közepe. Ha viszont a gyerek sosem kap elismerést, csak kritikát, akkor az ellenkező véglet jön: belül üresnek érzi magát, és felnőttként állandó bizonyítási kényszer hajtja. Egy biztos: az egyke nem egyenlő a nárcisztikussal. Sok egyke épp ellenkezőleg, érettebb, önállóbb és felelősségteljesebb – hiszen több időt tölt felnőttek között, és korán megtanulja, hogyan kezelje az egyedüllétet.

Nevelési hibák, amik nárcisztikussá tehetik a gyereket

A gyerekkor a legfogékonyabb időszak a személyiség formálásában, a nárcisztikus vonások nem egyik napról a másikra jelennek meg – apró minták, visszajelzések, és érzelmi élmények építik fel őket. Nézzük, melyek azok a tipikus nevelési hibák, amelyek – akár jó szándékkal is – a gyerek későbbi önértékelését torzíthatják.

Amikor a siker a legfőbb mérce

Vannak családok, ahol a szeretet feltételekhez kötött: ha a gyerek győz, ha kitűnik, ha elhozza az első helyet – akkor jár a dicséret. Ha nem, csend vagy csalódottság következik. Ebben a légkörben a gyerek azt tanulja meg, hogy csak akkor szerethető, ha teljesít, és ez a belső minta felnőttkorban is ott marad. A nárcisztikus személyiségre jellemző folyamatos bizonyítási vágy gyakran innen ered. A szeretet feltételekhez kötése azt üzeni: „akkor vagy értékes, ha jobb vagy a többieknél.” A pszichológiai kutatások szerint a túldicsérő, de reális visszajelzéseket nélkülöző nevelés torz önképet alakít ki – és ez nemcsak egykéknél, hanem többgyerekes családokban is előfordulhat.