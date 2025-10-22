Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 22., szerda

Tóth Bori
2025.10.22.
Ha a nők ezeket a dolgokat teszik, a felmérés szerint a férfiak állítólag unalmasnak találják őket. Ez pedig a rossz párkapcsolat egyik gyakori oka lehet.

Általában a nők egy randin elég magas elvárásokat támasztanak a partnerük felé. Viccesnek és intelligensnek kell lennie, izgalmas munkája legyen, biztos jövedelemmel, és persze jól is kell kinéznie. Közben gyakran elfelejtjük, hogy a férfiak fejében is sokféle elvárás megfogalmazódhat a nőkkel szemben. Például, senki sem akarja egy unalmas nő mellett leélni az életét, hiszen ez könnyen a rossz párkapcsolat első intő jele lehet. De pontosan mik azok a dolgok, amik unalmasnak számítanak a férfiak szemében?

rossz párkapcsolat: ez teszi unalmassá a férfiak szerint a nőket.
Rossz párkapcsolat: ez untatja a férfiakat a nőkben.
Forrás: Shutterstock - New Africa

Rossz párkapcsolat: a férfiak szerint ettől válik unalmassá egy nő

1. Hiányzik a humor

A Reddit szerint a férfiak különösen vonzónak tartják, ha egy nőnek van humora és meg tudja nevettetni őket. Régóta tudjuk, hogy a jó párkapcsolat egyik alapja, hogy a felek tudjanak együtt nevetni (akár néha magukon is), és megértsék egymás vicceit. 

Ellenkező esetben egy unalmas párkapcsolat, amiből hiányzik a humor, könnyen a kapcsolat végét jelentheti.

 Ha szeretnéd elkerülni, hogy unalmasnak tűnj, bátran (és őszintén) mesélj vicces történeteket a hétköznapokból, amik megtörténtek veled. Nevessetek együtt apró bakikon, és ne félj néha önmagadon is mosolyogni! Ez a legegyszerűbb módja, hogy vonzó és izgalmas maradj a pasid szemében.

Ha nem tudsz lejönni a párod előző barátnőjéről, akkor Rebecca-szindrómás vagy

Úgy érzed, hogy folyamatosan a párod exére gondolsz és lassan megőrülsz tőle? Így kerülheted el, hogy a Rebecca-szindróma tönkretegye a párkapcsolatodat.

2. Nincs mit mesélnie

A platformon indított felmérés szerint a férfiak különösen unalmasnak találják azokat a nőket, akik csak ülnek a randin és hagyják, hogy a pasijuk szórakoztassa őket.

 A kommunikáció hiánya, a nagy hallgatások, főleg a kapcsolat elején olyan intő jelek, hogy valami bizony nem stimmel. Persze nem az az elvárás, hogy mindig szórakoztass, de például egy érdekes élmény megosztása felkelti a pasik figyelmét és élénkíti a beszélgetést. Egy okos nő tudja, hogy a passzív, „csak ülök és hallgatok” hozzáállás könnyen unalmasnak tűnik.

3. Nincsenek céljai

A férfiak számára gyakran teljesen kizáró ok, ha egy nőnek nincsenek saját céljai és motivációi. Bár háziasszonynak és anyának lenni is fárasztó, sok férfi szemében ez önmagában nem elég. A motiváció hiánya, a túl sok panaszkodás vagy az érdektelenség könnyen felszínessé és érzelemmentessé teheti a kapcsolatot, ami a férfiak számára gyorsan unalmassá válhat. 

Egy nő, aki tudja, merre tart, és saját tervekkel rendelkezik, inspiráló lehet a partner számára. 

Az önálló célok és szenvedélyek nemcsak vonzóbbá teszik, de energiát és lelkesedést is visznek a kapcsolatba.

Unalom ellen: közös érdeklődés

Rendben, már tudjuk, mire érdemes figyelnünk, hogy az elfojtott ásítozás helyett csillogó szemekkel és lelkesen figyeljenek minket. De vajon mi az, ami a férfiak számára azonnal vonzóvá tesz egy nőt? A Reddit szerint a válasz egyértelmű: a közös érdeklődés.

 Legyen szó közös sportról, hobbiról, az ilyen közös pontok nemcsak vonzóvá, de izgalmassá is teszik a másikat, és könnyebben teremtik meg a kapcsolat intimitását.

5 dolog, amivel a nők akaratukon kívül kasztrálják a férfiakat

A férfiak szeretik megélni a férfiasságukat. Egy párkapcsolatban azonban sok nő követ el olyan hibákat, amelyekkel ezt aláássák. Vajon rád is jellemző némelyik?

Macsók vagy romantikus pasik: miért akarnak a férfiak megváltozni egy nők kedvéért?

Elfogytak a férfi példaképek, az elvárások pedig a plafonig érnek. De mi lesz azokkal a pasikkal, akik valójában nem foglalkoznak semmivel, csak nem szeretnének egyedül maradni?

Párkapcsolati elvárások: ez a három dolog kell a férfi boldogságához

A férfiak sem csak szexre vágynak, bár a párkapcsolati elvárások az ő szemszögükből jóval egyszerűbbek, könnyebben is teljesíthetőek.

 

