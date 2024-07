Párkapcsolati elvárások: ez a három dolog kell a férfi boldogságához

Sok nő hiszi azt, hogy a férfinak semmi másra nincs szüksége, csak szexre és ételre. A konyhában finomabbnál finomabb falatokkal, az ágyban kesze-kusza pózokkal próbálják megtartani életük szerelmét, ám a férfinak ennél többre van szüksége. A jó hír, hogy a párkapcsolati elvárások az ő szempontjukból se nem olyan sokrétűek, se nem annyira bonyolultak, mint a nők esetében. Mindössze három dolog van, amire minden férfinak szüksége van ahhoz, hogy jól érezze magát a párkapcsolatában.

A párkapcsolati elvárások terén a férfiak sokkal egyszerűbb dolgokra vágynak, mint gondolnád

Forrás: Shutterstock

Íme azok a párkapcsolati elvárások, amelyek fontosak a férfi boldogságához

Meg fogsz lepődni, hogy mennyire hasonlítanak a férfiak és a nők elvárásai. A különbség úgy tűnik, inkább a számokban van.

1. Elfogadás és szeretet

Egy 2018-as tanulmány kimutatta, hogy sok férfiak titokban szégyenének egyik legfőbb vélt vagy valós forrása, hogy nem képesek megfelelni az elvárásoknak, hogy számos módon és területen élnek meg rendszeresen kudarcot. Nőként te lehetsz a kikötő a férfi háborgó tengerén. Fogadd el olyannak, amilyen, hiszen semmire nem vágyik jobban, mint elfogadásra. Öleld át, és éreztesd vele, akár mondd el neki, mennyire szereted őt, és mindent, amit tesz érted, hogy számodra ő a tökéletes férfi. Ne részletezd, ne hozz példákat, ne adj esélyt arra, hogy bekússzon a szégyenérzet, mert tudja, hogy akkor és ott lehetett volna jobban is...

2. Hagyd, hogy hős lehessen

A férfiak nem szeretik, ha megmondják nekik, mit tegyenek, különösen nem viselik jól, ha a partnerük dirigál, legalábbis ez derül ki egy 2020-as vizsgálatból. Szeretik azt érezni, hogy maguk irányítják az életüket, önállóan cselekszenek, hősök akarnak lenni. Bogarakat öl, gondoskodik rólad, megjavítja a vízvezetékeket. Engedd el néha az önállóságot, és hagyd, hogy ő csináljon meg dolgokat, máskor szabadítsd fel, engedd, hogy hátradőljön, és ha kell, az irányítása alatt, de te végezd el az olyan feladatokat, amelyekre valójában nem lenne szükséged rá.

3. Ismerd el, szavakkal is

A legtöbb férfi inkább adni szeret, mint elfogadni, és sokan közülük leginkább arra vágynak, hogy a hálószobában is elégedett legyen velük életük nője. Tehát, nincs más dolgod, mint a szavaiddal és a tested nyelvén is éreztetni vele, hogy amit csinál, különösen jólesik. Hagyd, hogy magától érezzen rá, mi nyitja meg a testedet és a szívedet, ne irányítsd direktben, és éreztesd vele, hogy nemcsak testileg elégít ki, hanem lelkileg is sokat ad neked, az ágyban is. Az elismerő szavak nemcsak az ágyban, az élet minden területén működnek, amolyan „forráskód” a férfiak belső világához. Amikor olyasmit tesz, amit szeretsz, kedves szavakkal jutalmazd őt. Ezzel valójában mindketten nyertek: egyrészt, sokkal valószínűbb, hogy újra megteszi, másrészt, hősnek érezi magát, amiért valamit jól csinált.

Ugye, hogy nem agysebészet a férfiak kedvére tenni?!