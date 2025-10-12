Ha nem tudsz lejönni a párod előző barátnőjéről, akkor Rebecca-szindrómás vagy

Nem hagy nyugodni a gondolat, hogy a párodnak milyen volt az előző partnere? A köznyelvben Rebecca-szindrómaként terjedt el az a jelenség, amikor az új barátnő már-már betegesen féltékeny a pasija előző társára. Mi zajlik le ilyenkor a nőkben és hogyan lehet ezt elkerülni? Lássuk a válaszokat!

Az 1940-es Hitchcock által rendezett filmben Rebecca-szindróma keseríti meg a főhősnő életét. A képen az előző feleség festménye, alatta pedig az önbizalomhiányos új feleség.

Forrás: Moviepix

Rebecca-szindróma: amikor megszállottan ragaszkodsz a pasid előző barátnőjéhez

A pszichológiai szakzsargon retrospektív, azaz visszamenőleges féltékenységnek nevezi a Rebecca-szindrómát. Ez egy olyan állapot, amikor az új barátnő/feleség olyannyira féltékeny lesz a párja előző élettársára, hogy egyre megszállottabbá válik. Mit is jelent ez? Ez az intenzív érzés azt eredményezi, hogy a nők folyamatosan exeikről kérdezgetik párjukat. Majd a rögeszmés gondolataik és hasonlítgatás következményeként megpróbálnak olyanná válni, mint az előző barátnő, vagy még akár túl is tenni rajta.

Honnan az elnevezés?

Daphne du Maurier, angol író az 1938-as gótikus regényében ír egy olyan nőről, aki betegesen féltékeny a férje előző feleségére. A nő olyannyira önbizalom-hiányos és bizonytalan, hogy elkezdi másolni az előző feleséget, mert azt gondolja, hogy akkor jobban szereti majd a férje. Mivel a regényben Rebeccának hívják az új feleséget, ezért a köznyelvben is Rebecca-szindróma névvel terjedt el ez a jelenség.

A könyvből Alfred Hitchcock készített filmadaptációt 1940-ben A Manderley-ház asszonya címmel. Később, 2020-ban is született belőle egy változat, amelyben Lily James alakította az új feleséget.

A Rebecca-szindróma jelei

Nézzük, mik a Rebecca-szindróma leggyakoribb jelei:

erős féltékenység a pár előző partnerei irányába

folyamatos hasonlítgatás (korábbi szerelmek külsejével, intelligenciájával, viselkedésével)

állandó kételkedés a párkapcsolat minőségét tekintve

önbizalomhiány

kényszeres kutakodás, kérdezősködés az előző nőkkel kapcsolatban

bizalmatlanság, paranoiás gondolatok, hogy a partner nem szereti őket

A Rebecca-szindróma okai

Bármennyire is úgy tűnik, hogy ez a beteges féltékenység a párkapcsolatok miatt alakul ki, ez tévedés.

Ez a probléma a gyerekkorból ered és azoknál a leggyakoribb, akik a családjukban úgy érezhették, hogy mellőzöttek voltak felcseperedésük alatt.

Tehát vagy a testvér volt piedesztálra emelve, vagy a szülők hanyagolták el őket érzelmileg, és emiatt sosem érezték, hogy értékesek, szerethetőek.