Ha nem tudsz lejönni a párod előző barátnőjéről, akkor Rebecca-szindrómás vagy

Nem hagy nyugodni a gondolat, hogy a párodnak milyen volt az előző partnere? A köznyelvben Rebecca-szindrómaként terjedt el az a jelenség, amikor az új barátnő már-már betegesen féltékeny a pasija előző társára. Mi zajlik le ilyenkor a nőkben és hogyan lehet ezt elkerülni? Lássuk a válaszokat!
A pszichológiai szakzsargon retrospektív, azaz visszamenőleges féltékenységnek nevezi a Rebecca-szindrómát. Ez egy olyan állapot, amikor az új barátnő/feleség olyannyira féltékeny lesz a párja előző élettársára, hogy egyre megszállottabbá válik. Mit is jelent ez? Ez az intenzív érzés azt eredményezi, hogy a nők folyamatosan exeikről kérdezgetik párjukat. Majd a rögeszmés gondolataik és hasonlítgatás következményeként megpróbálnak olyanná válni, mint az előző barátnő, vagy még akár túl is tenni rajta.
Daphne du Maurier, angol író az 1938-as gótikus regényében ír egy olyan nőről, aki betegesen féltékeny a férje előző feleségére. A nő olyannyira önbizalom-hiányos és bizonytalan, hogy elkezdi másolni az előző feleséget, mert azt gondolja, hogy akkor jobban szereti majd a férje. Mivel a regényben Rebeccának hívják az új feleséget, ezért a köznyelvben is Rebecca-szindróma névvel terjedt el ez a jelenség.
A könyvből Alfred Hitchcock készített filmadaptációt 1940-ben A Manderley-ház asszonya címmel. Később, 2020-ban is született belőle egy változat, amelyben Lily James alakította az új feleséget.
Nézzük, mik a Rebecca-szindróma leggyakoribb jelei:
Bármennyire is úgy tűnik, hogy ez a beteges féltékenység a párkapcsolatok miatt alakul ki, ez tévedés.
Ez a probléma a gyerekkorból ered és azoknál a leggyakoribb, akik a családjukban úgy érezhették, hogy mellőzöttek voltak felcseperedésük alatt.
Tehát vagy a testvér volt piedesztálra emelve, vagy a szülők hanyagolták el őket érzelmileg, és emiatt sosem érezték, hogy értékesek, szerethetőek.
Azzal, hogy a közösségi média segítségével már mindenre rá tudunk keresni, sokkal nagyobb teret nyer korunkban ez a féltékenység. Talán ismerős lehet a szituáció, amikor összejössz egy pasival, randizgattok, minden olyan, mintha a mesében lennétek. Majd egy napon hirtelen fellobban benned a kíváncsiság, hogy vajon kikkel volt előtted. Megkéred, hogy meséljen az előző nőkről, majd nyomozásba kezdesz, hogy mindent kideríts róluk. Hova jártak iskolába? Hol dolgoznak most? Milyen a stílusuk? Hova mennek nyaralni? Milyen volt a szexuális életük? Szebbek és okosabbak-e nálad? De legfőképpen az érdekel, hogy vajon jobban szerette-e őket? A mai világban − más képeit és életét nézegetve a közösségi médiában − sokkal gyakoribb, hogy belekerülnek egy negatív spirálba a nők, amiben addig hasonlítgatják magukat az előző nőhöz − már-már szinte megpróbálnak olyanná, vagy jobbá válni, mint az ex − hogy ezzel teljesen tönkreteszik a párkapcsolatukat. A New York Post oldalán Toby Ingham, pszichológus szerint manapság gyakran önmagukat diagnosztizálják ezzel a fiatal nők, ami kifejezetten káros.
Ez egy olyan állapot, amelyben a tudatot kényszeres szavak, képek vagy gondolatok töltik be. Ezek az ellenőrizhetetlen, kényszeres gondolatok uralják az elmét.
Próbáld meg kevesebbet boncolgatni a múltat! Ne a párod előző partnereivel foglalkozz, hanem koncentrálj a ti kapcsolatotokra, ami a jelenben van. Emlékeztesd magadat arra, hogy nem véletlen az, hogy most már nem velük van, hanem téged választott. Ha túlságosan megterhelő számodra, hogy kérdezősködsz az exekről, akkor inkább kíméld meg magad a részletektől. Különösen a szexuális múltjukat ne firtasd, ha úgy érzed, hogy csak negatív érzések tömkelegét indítanák el benned.
Tedd fel magadnak a kérdést, vajon a szorongásod, a zavaró gondolataid arról, hogy kevésbé vagy fontos a partnered számára, mint az előző partnere lehet, hogy valójában a múltadból erednek, és semmi köze a jelenlegi kapcsolatodhoz
– tanácsolja a pszichológus.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.