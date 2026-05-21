„Sokkoló volt” – kórházban tartották az esküvőt, hogy a vőlegény haldokló apja is részt vehessen rajta

Egy pár megható gesztusától hangos most a internet. Zuleika és Zachery ugyanis a férfi édesapjának betegsége miatt, egy kórtermében tartották meg az esküvőjüket. Tették mindezt azért, hogy az ALS-beteg édesapa is ott lehessen a fia nagy pillanatánál.

Rendhagyó esküvő egy kórteremben.

Megható esküvő egy kórházban A fiatal pár előrehozta az esküvőjét, hogy a nagybeteg örömapa is jelen lehessen.

Az esküvő mindenki életében meghatározó esemény, amire a legtöbben hónapokat készülnek. Keresik a megfelelő helyszínt, szervezik a díszítést, összeállítják a menüsort, a vendéglistát, az ültetési rendet, megrendelik az esküvői tortát. Az élet azonban olykor közbeszól. 2025. májusában, mindössze egy héttel azután, hogy a 34 éves Zuleika és a 32 éves Zachery eljegyezték egymást, a vőlegény édesapjánál, Joseph Hammondnál ALS-t, vagyis amiotrófiás laterális szklerózist diagnosztizáltak. Ebbe halt bele alig egy év leforgása alatt Eric Dane is. Ez a gyógyíthatatlan betegség a központi idegrendszert támadja, lefolyása során a beteg fokozatosan lebénul, és az esetek nagy százalékában légzési elégtelenség következtében hal meg.

Joseph egészségügyi állapota nagyon gyorsan romlott, félő volt, hogy az eredetileg 2026 augusztusára tervezett esküvőt nem éri meg. A pár ezért úgy döntött, előrehozzák a nagy napot, és alig egy hónap alatt újraszervezik. Így lett egy késő nyári esküvőből kora téli. A jegyespár ekkor még úgy tervezte, hogy Joseph el tud menni a esküvőre, de a 2025. december 21-i dátum előtt tíz nappal a beteg férfi szíve leállt, újra kellett éleszteni. Sőt, még egy műtéten is átesett, ezért nem hagyhatta el a kórházat.

Úgy döntöttünk, hogy elhozzuk neki a szertartást

– mondta Zuleika a People magazinnak. Az esküvőjük napjának reggelén Zuleika és Zachery nem készülődött hosszasan, a szertartásvezetőjükkel és fotósukkal a kórházba mentek, hogy Joseph kórházi szobájában mondják ki a boldogító igent. Zuleika így emlékszik vissza a megható pillanatra: „Sokkoló volt, amikor látta, hogy mindketten az esküvői ruhánkban vagyunk. (...) Nagyszerű volt látni, ahogy felragyogott abban a pillanatban.” Zachery azt is hozzátette, hogy számára az volt a legmegindítóbb része ennek a különös esküvőnek, amikor a kórházi ágyban fekvő édesapja megfogta mindkettőjük kezét, és elmondta, mennyire boldog, és mennyire szereti őket. Zuleika és Zachery a kórházi szertartás után egyből elindultak a nagyobb esküvőjükre, amelyet élőben közvetítettek Joseph számára Zoomon keresztül.