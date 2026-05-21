2026. máj. 21., csütörtök

Sosem találod ki, mi rejtőzik a Vénusz felszínén: szenzációs felfedezést tettek a tudósok

2026.05.21.
Készülj fel, mert minden, amit eddig a Föld ikertestvéréről hittél, egy csapásra megdőlt! Olyan fémtárgyak élhették túl a kozmikus Vénusz poklát, amelyekről már évtizedekkel ezelőtt lemondott az emberiség. Mutatjuk a részleteket!

Eddig készpénznek vettük, hogy a Vénuszra küldött ember alkotta eszközök az elviselhetetlen, ólmot olvasztó hőség és a gigantikus nyomás miatt azonnal tönkrementek. A Geoarchaeology folyóiratban megjelent legfrissebb tanulmány azonban bombaként robbantotta a hírt: hét űrszonda a mai napig szinte épségben pihenhet a bolygó felszínén! 

Új felfedezés látott napvilágot a Vénusz bolygóról.
Forrás: AFP

Új felfedezések a Vénusz bolygóról

A Szovjetunió a '60-as és '80-as évek között valóságos űrostromot intézett a Vénusz ellen a Venera és Vega programokkal. Bár a legerősebb szonda is csak két órát bírt ki a maró gázok és a földi nyomás 92-szerese miatt, a legújabb geológiai és légköri elemzések szerint a roncsokat mégsem nyelte el a Vénusz talaja

A kutatók szerint a missziókat két korszakra lehet osztani, és mindkettő tartogat meglepetéseket. Amikor a Venera 3-at és 4-et indították, a tudósok még azt hitték, a Vénusz egy kellemes, Föld-szerű hely. Bár a leszállóegységek a brutális nyomástól már ereszkedés közben összenyomódtak, a sűrű légkör olyan hatékonyan fékezte őket, hogy nem semmisültek meg a becsapódáskor. A deformálódott fémroncsok ma is ott hevernek valahol. A későbbi szondákat már igazi túlélőnek tervezték. Bár a légkörben található szén-dioxid és az aktív vulkáni folyamatok komoly veszélyt jelentettek, a lassú ülepedési folyamatoknak köszönhetően hét eszköz jó eséllyel érintetlenül vészelte át az elmúlt évtizedeket a bolygó forróságában. 

A szakértők szerint a szovjet Venera 5, 6, 7 és 10, a VeGa 1 és 2, valamint a NASA Pioneer Venus Night nevű szondája jelenleg is ott pihen a Vénuszon

Miért olyan nagy szenzáció ez? 

Ha ezek a veterán űreszközök valóban átvészelték az elmúlt negyven évet a pokoli körülmények között, az felbecsülhetetlen kincs a tudománynak. Segítségükkel élőben tanulmányozhatnánk, hogyan működik a mállás és az erózió egy idegen, extrém bolygón.  

