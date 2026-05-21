Hány állatot látsz a képen? Teszteld tudásodat és ne hagyd, hogy becsapjon az optikai illúzió

Olyan a figyelmed és a látásod, mint egy igazi detektívé? Akkor teszteld tudásodat ezzel az optikai illúziós IQ-teszttel. Ez a feladvány meg fogja mutatni, hogy mennyire gyorsan veszel észre szabályokat vagy eltéréseket, hogyan dolgozza fel az agy a térbeli és képi információkat, valamint mennyire tudod kiszűrni a zavaró részleteket. Az optikai illúziók azért is különlegesek, mert sokszor épp az agy automatikus „rövidítéseit” használják ki, azaz olyasmit is látunk, ami nincs ott, vagy épp fordítva, nem látjuk azt, ami a szemünk előtt van.

Az optikai illúziós IQ-tesztek megtornáztatják az agyat és segítenek megtanulni kiragadni a lényeget.

Forrás: Shutterstock

Az optikai illúzió egy vizuális rejtvény, amely becsapja a szemünket és az agyunkat.

Lényege, hogy kontrasztos színekkel és erőteljes formákkal próbára tegye figyelmünket.

Az ilyen feladványokkal tornáztatjuk az agyunkat, az időkorlát alatti megoldással pedig bizonyíthatjuk magas IQ-nkat is.

Ebben az optikai illúziós feladványban a feladat egyszerű: számold meg, hány állat van a képen. Készen állsz?

Képes IQ-teszt: találj meg minden állatot a képen 15 másodperc alatt

Az optikai illúzió miatt ezeknél a feladványoknál előfordulhat, hogy egy nagyon intelligens ember is „bedől” a látottaknak. Te vajon átmész a teszten?

A feladat egyszerű: találd meg a képen az összes állatot, mindössze 15 másodperc alatt. Sikerülni fog?

VIGYÁZZ, KÉSZ, RAJT!

Te hány állatot látsz ezen a képes IQ-teszten?

Forrás: jagranjosh.com

Lejárt az időd. Nézzük a megfejtést.

Ha figyelmesen megvizsgáltad ezt az optikai illúziós fotót, akkor összesen 16 állatot találhattál. Négy elefánt, hat tigris, négy majom és két papagáj van a rajzon.

Ha megtaláltad mind a 16 állatot, akkor gratulálunk, nagyon ügyes vagy. Ha pedig 15 másodpercen belül megtaláltad mindet, akkor igazi zseni vagy, aki képes kizárni a zavaró információkat, képes fókuszálni és gyorsan dolgozol fel információt. Ha nem sikerült tartanod az időkorlátot vagy te 16-nál kevesebb állatot találtál csak meg a képen, akkor mutatjuk a megoldást képen is.

Az IQ-teszt megoldása: 16 állat van a képen.

