A rettegett kór, az ALS: Eric Dane egy év alatt belehalt, Stephen Hawking orvosi csodának számított

A betegség nem válogat: kortól, nemtől, életmódtól függetlenül bárkinél jelentkezhet. Az ALS kezdeti tünetei eleinte enyhék és nehezen felismerhetők, ezért sokan csak később szembesülnek a diagnózissal. Bár jelenleg nem gyógyítható, ismerete és megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy több támogatást kapjanak az érintettek és azok családtagjai. Eric Dane ALS betegségben szenvedett, életét is ez a szörnyű kór vette el, az ő története is igen tanulságos. Mi az ALS betegség, hogyan lehet diagnosztizálni és kezelni, milyen híres emberek szenvedtek a kórban?

Eric Dane ALS betegségben szenvedett, a gyilkos és alattomos betegség okozta a tragéfiáját

Forrás: FilmMagic, Inc

Az ALS a mozgásért felelős idegsejteket pusztító, súlyos idegrendszeri betegség.

A tünetek eleinte enyhék, például izomgyengeség vagy izomrángás.

Idővel a mozgás, a beszéd és a légzés is egyre nehezebbé válhat.

A diagnózis több vizsgálat alapján, kizárásos módszerrel történik.

Jelenleg nem gyógyítható, de kezeléssel lassítható a lefolyása.

Eric Dane betegségének története is rámutat, milyen gyorsan előrehaladhat a betegség.

Mit kell tudni Eric Dane ALS betegségéről?

Az ALS, vagyis amiotrófiás laterálszklerózis a központi idegrendszer motoros neuronjait érintő kórkép. Ezek az idegsejtek felelősek azért, hogy az akaratlagos mozgás – mint például a járás, a beszéd, a nyelés vagy egy egyszerű kézmozdulat – megvalósuljon. A betegség során az agyban és a gerincvelőben található motoros neuronok fokozatosan elpusztulnak, az izmok nem kapnak többé megfelelő ingerületet, így elgyengülnek és elsorvadnak. Az ALS okai pontosan még ma sem teljesen ismertek. Az esetek többségében nem öröklött formában jelenik meg, csak egy kisebb hányadnál játszhat szerepet a genetikai tényező. A kutatók világszerte dolgoznak annak érdekében, hogy feltárják a betegség kiváltó mechanizmusait és új terápiás lehetőségeket találjanak.

Mik az ALS tünetei?

Alattomosan kezdődik. Sok beteg – így Eric Dane is – kezdetben enyhe izomgyengeséget, ügyetlenséget vagy izomrángásokat tapasztal. Ezeket sokszor más, kevésbé súlyos problémáknak tulajdonítják az érintettek. Korai tünetek lehetnek a kéz- vagy lábgyengeség, gyakori botlás, elesés, beszéd elmosódottsága, nyelési nehézség és izomrángások. A betegség előrehaladtával a gyengeség egyre több izomcsoportra terjed ki. Idővel az ebben szenvedők elveszíthetik járóképességüket, majd a karok használatát is. A légzőizmok érintettsége miatt légzési elégtelenség alakulhat ki, ami komoly kockázatot jelent a későbbi szakaszokban.