A rettegett kór, az ALS: Eric Dane egy év alatt belehalt, Stephen Hawking orvosi csodának számított

A betegség nem válogat: kortól, nemtől, életmódtól függetlenül bárkinél jelentkezhet. Az ALS kezdeti tünetei eleinte enyhék és nehezen felismerhetők, ezért sokan csak később szembesülnek a diagnózissal. Bár jelenleg nem gyógyítható, ismerete és megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy több támogatást kapjanak az érintettek és azok családtagjai. Eric Dane ALS betegségben szenvedett, életét is ez a szörnyű kór vette el, az ő története is igen tanulságos. Mi az ALS betegség, hogyan lehet diagnosztizálni és kezelni, milyen híres emberek szenvedtek a kórban?
- Az ALS a mozgásért felelős idegsejteket pusztító, súlyos idegrendszeri betegség.
- A tünetek eleinte enyhék, például izomgyengeség vagy izomrángás.
- Idővel a mozgás, a beszéd és a légzés is egyre nehezebbé válhat.
- A diagnózis több vizsgálat alapján, kizárásos módszerrel történik.
- Jelenleg nem gyógyítható, de kezeléssel lassítható a lefolyása.
- Eric Dane betegségének története is rámutat, milyen gyorsan előrehaladhat a betegség.
Mit kell tudni Eric Dane ALS betegségéről?
Az ALS, vagyis amiotrófiás laterálszklerózis a központi idegrendszer motoros neuronjait érintő kórkép. Ezek az idegsejtek felelősek azért, hogy az akaratlagos mozgás – mint például a járás, a beszéd, a nyelés vagy egy egyszerű kézmozdulat – megvalósuljon. A betegség során az agyban és a gerincvelőben található motoros neuronok fokozatosan elpusztulnak, az izmok nem kapnak többé megfelelő ingerületet, így elgyengülnek és elsorvadnak. Az ALS okai pontosan még ma sem teljesen ismertek. Az esetek többségében nem öröklött formában jelenik meg, csak egy kisebb hányadnál játszhat szerepet a genetikai tényező. A kutatók világszerte dolgoznak annak érdekében, hogy feltárják a betegség kiváltó mechanizmusait és új terápiás lehetőségeket találjanak.
Mik az ALS tünetei?
Alattomosan kezdődik. Sok beteg – így Eric Dane is – kezdetben enyhe izomgyengeséget, ügyetlenséget vagy izomrángásokat tapasztal. Ezeket sokszor más, kevésbé súlyos problémáknak tulajdonítják az érintettek. Korai tünetek lehetnek a kéz- vagy lábgyengeség, gyakori botlás, elesés, beszéd elmosódottsága, nyelési nehézség és izomrángások. A betegség előrehaladtával a gyengeség egyre több izomcsoportra terjed ki. Idővel az ebben szenvedők elveszíthetik járóképességüket, majd a karok használatát is. A légzőizmok érintettsége miatt légzési elégtelenség alakulhat ki, ami komoly kockázatot jelent a későbbi szakaszokban.
Hogyan lehet diagnosztizálni?
Az ALS diagnózisa nem egyszerű, mert nincs egyetlen, speciális laboratóriumi teszt, amely egyértelműen kimutatná. A diagnózis kizárásos alapon, többféle vizsgálat eredményének összevetésével történik. A neurológiai vizsgálatok, elektromiográfia (EMG), MRI és más tesztek segítenek kizárni más, hasonló tüneteket okozó betegségeket. Ez a folyamat gyakran időigényes és érzelmileg is megterhelő mind a betegek, mind családtagjaik számára.
Lehetséges az ALS betegség gyógyítása?
Jelenleg nincs olyan kezelés, amely gyógyítaná az ALS-t. Léteznek azonban olyan gyógyszerek, amelyek lassíthatják a betegség előrehaladását, és segíthetnek a tünetek enyhítésében. A kezelés célja, hogy minél tovább fenntartsa a betegek funkcionális képességeit és javítsa az életminőséget. A komplex ellátás több szakember együttműködését igényli, mint például neurológus, fizioterapeuta, logopédus, dietetikus, pszichológus és légzésterapeuta. A modern technológia, mint például speciális kommunikációs eszközök, segíthet az érintetteknek abban, hogy a beszéd- vagy mozgáskorlátozottság ellenére is kapcsolatban maradjanak a környezetükkel.
Milyen az ALS betegség lefolyása?
Igen súlyos és progresszív betegség, amely az érintettek és családjaik életét alapjaiban megváltoztatja. A diagnózis nem csak fizikai, hanem lelki terhet is jelent, hiszen a betegek fokozatosan veszíthetik el önállóságukat, és ezt ők is pontosan tudják. Az átlagos túlélési idő a diagnózist követően 2 és 5 év között van, de jelentős egyéni különbségek vannak. Vannak, akik hosszabb ideig élnek a betegséggel, és képesek aktív résztvevői maradni saját életüknek, vannak, akik nem. Ebben kulcsszerepe van a megfelelő támogatásnak, a szeretetteljes környezetnek és a személyre szabott, holisztikus ellátásnak.
Stephen Hawking is ALS-sel élt
Az ALS világszerte ismertté vált a 2014-es „Ice Bucket Challenge” révén, amely emberek millióit mozgatta meg és hatalmas adományokat gyűjtött a kutatás támogatására. A kampány hozzájárult ahhoz, hogy új genetikai felfedezéseket tegyenek, és érzékenyítse a társadalmat a betegség iránt. Az ALS egyik legismertebb betege Stephen Hawking volt, akit 21 éves korában diagnosztizáltak. Bár az orvosok csak néhány évet jósoltak neki, a degeneratív betegség lassan haladt előre, végül teljes bénuláshoz és a beszédképesség elvesztéséhez vezetett. Hawking jóval meghaladva a korábbi prognózisokat évtizedekig speciális számítógépes kommunikációs eszközökkel dolgozott, egészen 76 éves korában bekövetkezett haláláig. A közelmúltban elhunyt Eric Dane is ALS beteg volt.
