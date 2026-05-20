Mindent hátrahagyott a család egy trópusi szigetért, de óriásit csalódtak - Azt hitték, ez lesz az álomélet

„Olyan helyre vágytam, ahol az idő fontosabb, mint a tárgyak” – írta visszaemlékezésében Bret Itskowitch, aki korábban a reklámipar pörgős világában dolgozott, de az álomélete egészen más volt. Elegük lett a rohanásból, ezért a családdal úgy döntöttek, hogy maguk mögött hagyják a megszokott életet, és egy apró karibi szigeten próbálnak szerencsét.

Kezdetben az áloméletüket élték

A férfi szerint sokan őrültnek tartották őket, amikor eladták a bútoraikat, készpénzre váltották az autójukat és elindultak az ismeretlenbe. „A célunk az volt, hogy egyszerűbben, szabadabban és boldogabban éljünk” – mondta a költözésről a családfő, aki pontosan tudta, hogy új életet kezdeni nem egyszerű, és eleinte tele lesz nehézségekkel, de ami ezután jött, arra ő sem számított.

A család végül Vieques szigetén telepedett le, ahol Bret megnyitotta saját kis boltját Isla Vida néven. Az üzletben turistáknak szánt pólókat, tengeri üvegből készült ékszereket és helyi kézműves termékeket árultak.

„Nem volt könnyű, de a miénk volt” – fogalmazott az apa a kezdetekről. Azt mondta, az egyik legjobb érzés az volt, amikor egy kevésbé zsúfolt munkanapon egyszerűen fogta a kisfiát, törölközőket és játékokat pakolt az autóba, majd lementek a tengerpartra. „Vettem egy lepukkant autót 500 dollárért, és csak mentünk a partra egy random keddi délutánon” – emlékezett vissza.

Az álomélet csak illúzió?

Csakhogy idővel rájött valamire, amire sokan nem gondolnak, amikor az „áloméletről” fantáziálnak. A gyönyörű környezet önmagában nem oldja meg az ember problémáit. A nehézségek, a bizonytalanság és a belső vívódások ugyanúgy vele maradtak, csak éppen egy trópusi háttér előtt.

A családnak leginkább a kiszámíthatatlan megélhetés és a szezonális bevételek okoztak gondot, mert a turizmustól függő kis szigeten hol volt pénz, hol pedig alig volt forgalom. Emellett a nagyszülők, a rokonok és a barátok hiánya is hatalmas űrt hagyott bennük egy idő után.

„Azt hittem, ez lesz az álomélet” – mondta a férfi, de miután egy évet töltöttek a szigeten végül feladták az egykori álmot, és visszaköltöztek korábbi lakhelyükre, ahol folytatták az addigi életüket.