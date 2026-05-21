Furcsa vagy ijesztő tünetek vécézés közben: 3 jel, amikor már nem halogathatod az orvost

Sokszor csak legyintünk, ha valami szokatlan dolgot tapasztalunk a szervezetünk működésével kapcsolatban, pedig nem kellene. Egy orvos most arra hívta fel a figyelmet, hogy egyre több fiatal betegszik meg vastagbélrákban, és elárulta azt is, hogy mik azok a tünetek, amik gyanút kelthetnek.

Dr. Sermed Mehzer elismert orvos az ismeretterjesztésre használt TikTok-fiókján figyelmeztetett arra, hogy ha addig nem tapasztalt vagy tartósan fennálló tünetet tapasztalunk, forduljunk orvoshoz. Persze nem kell azonnal megijednünk, a legtöbb esetben ártalmatlan dolog okozza, ugyanakkor az is igaz, hogy egyre több fiatalnál diagnosztizálnak vastagbélrákot. Fontos tudni: ez a daganatfajta a korai stádiumban jól gyógyítható, tehát ne halogassuk a vizsgálatot.

Ha ezeket a tüneteket tapasztalod, lehet, hogy vastagbélrákod van.
A vastagbélrákra több jel is figyelmeztethet

Dr. Mehzer szerint egyre több fiatalnál diagnosztizálnak vastagbélrákot. Egy friss tanulmány emellett azt is kimondja, hogy 2035-re a végbélrákban elhunytak széma meghaladja a vastagbélrák miatti halálozást az 50 év alattiak körében. Mindkét betegség eddig főleg a 65 év fölöttiek körében volt gyakori. 

A vastagbélrák néhány tünete

Az orvos szerint sokkal könnyebben kezelhető a rákos megbetegedés, ha időben észreveszed a tüneteket, és kivizsgáltatod magad. Ha ugyanis a korai stádiumban fedezik fel a betegséget, akkor 95%-os az 5 éves túlélési aránya.

Dr. Mehzer szerint, ha ezt a 3 dolgot észleled vécézés közben, akkor azonnal orvoshoz kell fordulnod:

  • vér a székletben,
  • megváltozott székletürítési szokások,
  • az érzés, hogy nem ürült ki teljesen a beled.

Ezek mellett az indokolatlan fogyás és a puffadás is árulkodó jel lehet.

