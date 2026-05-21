Szigligeti Ivett nem tudja elfogadni, hogy Dudás Miki halálát baleset okozta: „Rengeteg a megválaszolatlan kérdés”

Dudás Miklós özvegye, Szigligeti Ivett azonban továbbra sem tud megnyugodni. Bár tudomásul kellett vennie, hogy az ügyet lezárták, úgy érzi, még mindig túl sok kérdés maradt válasz nélkül. Két közös gyermekükkel próbálja túlélni a mindennapokat, de a gyász mellett a bizonytalansággal is meg kell küzdenie.

Szigligeti Ivett nem tudja elfogadni, hogy Dudás Miki balesetben hunyt el

Szigligeti Ivett a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban elmondta, hogy nem ért egyet a rendőrségi vizsgálat eredményével. A hivatalos iratokból nem derül ki számára, hogy pontosan mi történt Dudás Mikivel.

Nyilván bele kellett törődnöm, hogy lezárták az ügyet, de bármikor újranyithatják és újraindíthatják a nyomozást, ha olyan információ születik. És én minden nap úgy fekszem le, és úgy ébredek fel, hogy ha valaki csinált valamit, akkor csak mondja el. Mert borzasztó azt a tényt is feldolgozni, hogy nincs, és azt, hogy az sem tudjuk, hogy hogyan veszítettük el... egy boncolási jegyzőkönyvből nekem nem derül ki, hogy mi történt. És azokra a kérdésekre, amik engem emésztenek belülről, azokra sosincsen válasz

– mondta könnyek között Szigligeti Ivett a műsor előzetesében.

