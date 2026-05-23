Ezeket a kutyafajtákat örökre felejtsd el, ha már van gyereked

Egy kutya rengeteg örömet adhat a gyerekeknek, de nem minden fajta viseli jól a folyamatos zajt, rohangálást, húzogatást, nyaggatást avagy a kisgyerekek kiszámíthatatlan viselkedését. Egyes kutyák túl energikusak, mások túl territoriálisak, megint mások pedig egyszerűen nem tolerálják jól a stresszes helyzeteket.

Kutya gyerek mellé? Vannak olyan fajták, amelyek nem valók kisgyermekes családba.

Forrás: Getty Images

Kutya gyerek mellé: ilyen fajtákat TILOS választani

A szakértők szerint az egyik legfontosabb szempont kutyaválasztás előtt nem az, hogy melyik fajta „divatos” vagy különösen aranyos, hanem az, hogy mennyire illik egy gyerekes háztartás mindennapjaihoz. Több olyan népszerű kutyafajta is van, amely első ránézésre tökéletes családi kedvencnek tűnhet, de a valóságban komoly kihívásokat okozhat – írja az Express.

Weimari vizsla

A weimari vizsla rendkívül energikus és mozgásigényes kutya, amelyet eredetileg vadászatra tenyésztettek. Imád rohanni és intenzíven játszani, ezért kisgyerekek mellé túl durva lehet. Elfoglalt családoknak nehéz lehet megfelelően lefárasztani is, ezért nem feltétlenül javasolt kutya gyerek mellé.

Csivava

A csivava apró mérete ellenére kifejezetten érzékeny és territoriális kutyafajta. Ha fenyegetve érzi magát, könnyen haraphat vagy agresszíven reagálhat.

Akita

Az akita erős őrző-védő ösztönnel rendelkező fajta, amely bizalmatlan idegenekkel szemben. A hangos játékot vagy a sok vendéget könnyen fenyegetésnek érzékelheti. Következetes nevelést és tapasztalt gazdát igényel, nem feltétlenül kisgyerekes családba való.

Pekingi palotakutya

A pekingi palotakutya nem viseli jól a durva játékot vagy a húzogatást. Könnyen ingerültté válhat, ha túl sok stressz éri.

Szibériai husky

A husky rendkívül energikus, játékos és sokszor túl vad lehet a kisebb gyerekek mellett. Rengeteg mozgást és foglalkozást igényel. Erős akarata miatt nevelése sem egyszerű.

Alaszkai malamut

Az alaszkai malamut nagytestű és nagyon erős kutya, amely játék közben bármikor fellökhet egy kisebb gyereket.

Ausztrál juhászkutya

Az ausztrál juhászkutya terelőösztöne miatt gyakran próbálja „irányítani” a gyerekeket is. Játék közben akár meg is csípheti a bokájukat. Rendkívül intelligens, de rengeteg mozgást és figyelmet igényel.