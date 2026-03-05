Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Gyereknevelés hatékonyan: a legsikeresebb szülők ezt az 5 módszert alkalmazzák

Simon Benedek
2026.03.05.
Egy szakértő elárulta, melyek azok a módszerek, amiket a legsikeresebb szülők alkalmaznak. Susan Dominus 10 évig tanulmányozta a legsikeresebb szülőket, hogy megtudja, mit csinálnak másként a gyereknevelésben.

A legsikeresebb gyerekek szülei gyakran olyan módszereket alkalmaznak, amelyek túlmutatnak a jó jegyeken és a szokásos elvárásokon, vagy módszereken. Egy gyerekneveléssel foglalkozó újságíró-szakértő szerint öt fontos alapkő van, amit minden szülőnek tudnia kéne. 

Gyereknevelés: egy boldog család a kanapén.
Gyereknevelés: mit csinálnak másként a sikeres gyerekek szülei?
Forrás:  Getty Images
  • A legsikeresebb gyerekek szülei vajon mit csinálnak másként?
  • Susan Dominus 10 éven át kutatta, hogyan nevelik a sikeres gyerekeket.
  • A szakíró szerint az alábbi 5 kulcsfontosságú módszer segíti a gyerekek fejlődését és jövőbeli sikereit.

Gyereknevelés mesterfokon: tanulj a legjobbaktól

Susan Dominus szakíró olyan szülőkkel készített interjúkat 10 éven át, akiknek a gyermekei kivétel nélkül sikeres életpályát futottak be és a szociális kapcsolataikat is megfelelően ápolják. Vannak barátaik, párjuk és olyan munkájuk, amelyben boldogok, ugyanakkor anyagilag is stabilak. Susan ezekkel a szülőkkel készített interjúkból szűrte le, hogy szerinte összességében melyek a legfontosabb gyereknevelési elvek – számolt be a CNBC

Íme az 5 legfontosabb gyereknevelési módszer!

Optimizmus mindenek felett

Azok szülők, akik támogatják gyermekeiket, nem csupán a tanulásra ösztönöznek, hanem arra is, hogy nagyot álmodjanak és mindig pozitívan álljanak a jövőhöz. A hit abban, hogy „minden lehetséges”, motiváló erejű.

Ismerd a gyermeked és így motiváld

A gyerekek érdeklődésére építve érdemes bemutatni, miért lehet értékes számukra a tanulás, a sport vagy más hobbi. Ha például profi sportoló szeretne lenni a gyermek, a szülő hangsúlyozhatja a pénzügyi tudatosság fontosságát a karrier szempontjából, vagy azt az elhivatottságot, ami ahhoz kell, hogy valakiből élsportoló válhasson.

Önállóság

A túlféltő szülők tudtukon kívül valójában ártanak a gyereknek. A gyerekek igenis képesek tanulni és fejlődni a mindennapi helyzetekben is – ha a szülők hagyják, hogy a gyerekek maguk próbálkozzanak, növelik önállóságukat és önbizalmukat.

A tudás szeretete

A valódi motiváció nemcsak a kemény munkán, hanem a kíváncsiságon és a tanulás iránti szereteten is alapul. Az utazás, új élmények és felfedezések segítik a gyerekeket abban, hogy szélesebb látókörre tegyenek szert.

Motiváljon szeretettel, ne úgy, mint egy edző

A szülői támogatás lényege a szeretet és a bizalom, nem a folyamatos kritika. Ha egy szülő inspirálóan jelen van, de nem kényszeríti a gyerekre saját vágyait vagy céljait, akkor sokkal jobb kapcsolat alakul ki közöttük, és a gyerek is jobban ki tud teljesedni majd a felnőtt életében. 

