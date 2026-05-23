Holtan találták a Virgin River színészét: a sztár a hét elején tűnt el, a rendőrség gyilkosság miatt nyomoz

A Virgin River színészét, Stewart McLeant néhány nappal az eltűnése után holtan találták meg, a hatóságok emberölési ügyként vizsgálják az esetet. A nyomozás folyamatban van, a rendőrség több szervezettel együttműködve próbálja kideríteni, mi történt.

Stewart McLean bűncselekmény áldozata lehetett

A Squamish-i Kanadai Királyi Lovasrendőrség a héten indított vizsgálatot Stewart McLean eltűnése miatt. A nyomozás során olyan bizonyítékok kerültek elő, amelyek alapján a hatóságok arra a következtetésre jutottak, hogy a színész gyilkosság áldozata lehetett. Egyelőre nem közöltek részleteket arról, pontosan milyen bizonyítékok vezettek erre a feltételezésre, ugyanakkor megerősítették, hogy McLean földi maradványait a Lions-öböl térségében találták meg. Annyit tudni, hogy a nyomozók, a halottkémszolgálattal közösen vizsgálja az ügyet.

A nyomozás fókuszában most a McLean eltűnését megelőző napok állnak, a rendőrök pedig minden lehetséges nyomot ellenőriznek.

Szívszorító szavakkal búcsúznak tőle

Stewart McLean halála a vancouveri filmes és televíziós szakmát is mélyen megrázta. „Lesújtva halljuk Stew McLean halálhírét. Büszkék vagyunk arra, hogy több mint egy évtizede képviselhetjük Stew-t, aki a vancouveri filmes és televíziós közösség megbecsült tagja volt” − nyilatkozta a Page Sixnek Lucas Talent a színész sajtósa. „Mindig emlékezni fogunk rá a kedvességéért és a humoráért. Szívből együtt érzünk a családjával és mindenkivel, aki ismerte és szerette őt” − írták a búcsúnyilatkozatban.

McLean a Netflix Virgin River című sorozata mellett feltűnt a Fox Gyilkosság egy kisvárosban”című produkciójában, valamint a The CW DC-univerzumához tartozó Arrow sorozatban is.

