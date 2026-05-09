Gyereket vár a szépségkirálynő: a világ legszebb nője az Instagramon mutatta meg kerekedő hasát − Fotó

Bővül Olivia Culpo és Christian McCaffrey családja. A modell és egykori szépségkirálynő a születésnapján az Instagramon jelentette be, hogy ismét várandós.

Olivia Culpo és az NFL-sztár Christian McCaffrey pénteken osztotta meg a hírt követőivel a közösségi médiában. „A legjobb születésnapi ajándék, hamarosan érkezik a második baba” − írta a szépségkirálynő egy családi pikniken készült fotó mellé.

A 34 éves később Culpo egy fekete-fehér képekből álló képsorozatot is közzétett az Instagram-oldalán. A házaspár első gyermeke, Colette 2025 júliusában született meg, aki nagyon gyorsan kistestvért kap − írja a Page Six.

Olivia Culpo 2012-ben, 20 éves korában lett a világ legszebb nője, amikor elnyerte a Miss Unicerse címet.

