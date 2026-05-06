Szépség és tehetség egyben: ők a leggyönyörűbb magyar sportolónők – Íme a 10-es lista!

A magyar női sportolók az elmúlt évtizedekben világszinten is kiemelkedő eredményeket értek el. Az olimpiai bajnok úszóktól kezdve, a kajak-kenusokon, kézilabdásokon keresztül a vívókig számos olyan ikon született, aki nem csak teljesítményével, hanem szépségével is kiérdemelte a rajongók figyelmét. Íme a 10-es lista a legszebb magyar sportolónőkről!
Top10 legszebb magyar sportolónők
Május 6-a a Magyar Sport Napja. A hazánkban fontos emléknap apropója a kontinens első szabadtéri sportversenye, amelyet 1875. május 6-án Budapesten rendezett meg a Magyar Athletikai Club (MAC), Magyarország legrégebbi egyesülete. A magyar női olimpikonok és világbajnokok közül sokan a mai napig aktívak vagy meghatározó szereplői a sportéletnek. Az alábbi lista egy szubjektív válogatás, amely a legszebb magyar sportolónőket rangsorolja!
Jakabos Zsuzsanna
Jakabos Zsuzsanna magyar úszó, aki hosszú ideje a nemzetközi élmezőnyben versenyez. Erős közösségimédia-jelenléte is hozzájárult ismertségéhez, az oldalán rendre oszt meg magáról képeket és videókat.
Kapás Boglárka
Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes úszó, aki főként pillangó és hosszútávú számokban jeleskedik. Karrierje során több világversenyen is bizonyított. Szerény, mégis határozott személyisége sok szurkolót megnyert – akárcsak a külseje.
Stollár Fanny
A felnőtt magyar bajnok, junior párosban wimbledoni bajnok teniszező, Stollár Fanny nemcsak a pályán, hanem a magánéletben is kiváló évet zárt 2025-ben. A párja megkérte a kezét, amire boldogan mondott igent.
Gazsó Alida Dóra
A hazai női kajak-kenu versenyzője nem csak lapáttal a kezében mutat jól. A mindössze 26 éves szépség fiatalkora ellenére már olimpiai ezüstérmes, valamint világ- és Európa-bajnok.
Juhár Dalma
A Vasas röplabdacsapatának kiváló játékosa, Juhár Dalma is egyértelműen ott van a legszebb magyar sportolónők között.
Lukács Viktória
Lukács Viktória Európa-bajnoki bronzérmes és kétszeres bajnokok ligája-győztes magyar válogatott kézilabdázó tehetséges és gyönyörű is.
Barnai Judit
A válogatott kosárlabdázót többen ismerik, mint a legtöbb csapattársát, hiszen amellett, hogy kiváló sportoló egyben a népszerű zenész, Curtis felesége is.
Gasparics Fanni
Gasparics Fanni a magyar női hokiválogatott tagja és egyben sportágának valószínűleg legszebb hazai képviselője.
Szűcs Luca
A mesés szépségű világbajnok magyar kardvívó, Szűcs Luca immár két éve alkot egy párt a francia Sébastien Patrice-szal, a két kardozó Párizsban él együtt.
Takács Boglárka
Takács Boglárka magyar atléta, sprinter, aki a 100 és 200 méteres síkfutásban versenyez, és az utóbbi években a hazai atlétika egyik kiemelkedő alakjává vált.
