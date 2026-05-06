Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 6., szerda Frida, Ivett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
magyar sport napja

Szépség és tehetség egyben: ők a leggyönyörűbb magyar sportolónők – Íme a 10-es lista!

Origo - Csudai Sándor
magyar sport napja top10 sportolónő
Simon Benedek
2026.05.06.
A magyar sportélet nemcsak eredményekben, hanem karakterekben is rendkívül gazdag. A Magyar Sport Napja alkalmából íme egy válogatás a legszebb magyar sportolónőkről!

A magyar női sportolók az elmúlt évtizedekben világszinten is kiemelkedő eredményeket értek el. Az olimpiai bajnok úszóktól kezdve, a kajak-kenusokon, kézilabdásokon keresztül a vívókig számos olyan ikon született, aki nem csak teljesítményével, hanem szépségével is kiérdemelte a rajongók figyelmét. Íme a 10-es lista a legszebb magyar sportolónőkről!

Legszebb magyar sportolónők: Szűcs Luca a Puskás Aréna előtt.
Szűcs Lucának bérelt helye van a legszebb magyar sportolónők top10-es listáján.
Forrás: Nemzeti Sport
  • A magyar női sportolók az elmúlt évtizedekben kiemelkedő nemzetközi eredményeket értek el több sportágban.
  • A Magyar Sport Napjához (május 6.) kapcsolódva készítettünk egy listát a legszebb magyar sportolónőkről.
  • Íme a top10!

Top10 legszebb magyar sportolónők

Május 6-a a Magyar Sport Napja. A hazánkban fontos emléknap apropója a kontinens első szabadtéri sportversenye, amelyet 1875. május 6-án Budapesten rendezett meg a Magyar Athletikai Club (MAC), Magyarország legrégebbi egyesülete. A magyar női olimpikonok és világbajnokok közül sokan a mai napig aktívak vagy meghatározó szereplői a sportéletnek. Az alábbi lista egy szubjektív válogatás, amely a legszebb magyar sportolónőket rangsorolja!

Jakabos Zsuzsanna

Jakabos Zsuzsanna magyar úszó, aki hosszú ideje a nemzetközi élmezőnyben versenyez. Erős közösségimédia-jelenléte is hozzájárult ismertségéhez, az oldalán rendre oszt meg magáról képeket és videókat. 

20260306 Budapest Exatlon Hungary 2026 Fotó: Tumbász Hédi (TUM) MW Bulvár képen: Jakabos Zsuzsanna úszó
Jakabos Zsuzsanna magyar úszó.
Forrás: Bors

Kapás Boglárka

Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes úszó, aki főként pillangó és hosszútávú számokban jeleskedik. Karrierje során több világversenyen is bizonyított. Szerény, mégis határozott személyisége sok szurkolót megnyert – akárcsak a külseje. 

Stollár Fanny

A felnőtt magyar bajnok, junior párosban wimbledoni bajnok teniszező, Stollár Fanny nemcsak a pályán, hanem a magánéletben is kiváló évet zárt 2025-ben. A párja megkérte a kezét, amire boldogan mondott igent.

Hajdúszoboszló 20200723 Tenisz 2020 Hungarospa kupa salak Fotó Dömötör Csaba Nemzeti Sport Stollár Fanny
Stollár Fanny wimbeldoni bajnok teniszező.
Forrás: Nemzeti Sport

Gazsó Alida Dóra

A hazai női kajak-kenu versenyzője nem csak lapáttal a kezében mutat jól. A mindössze 26 éves szépség fiatalkora ellenére már olimpiai ezüstérmes, valamint világ- és Európa-bajnok.

Juhár Dalma

A Vasas röplabdacsapatának kiváló játékosa, Juhár Dalma is egyértelműen ott van a legszebb magyar sportolónők között. 

Budapest 20220122 Röplabda 2022 nõk nõi Vasas Fotó Tumbász Hédi Nemzeti Sport Juhár Dalma
Juhár Dalma röplabdázó.
Forrás: Nemzeti Sport

Lukács Viktória

Lukács Viktória Európa-bajnoki bronzérmes és kétszeres bajnokok ligája-győztes magyar válogatott kézilabdázó tehetséges és gyönyörű is.

Barnai Judit

A válogatott kosárlabdázót többen ismerik, mint a legtöbb csapattársát, hiszen amellett, hogy kiváló sportoló egyben a népszerű zenész, Curtis felesége is.

20250218 Budapest Farm VIP sajtótájékoztató fotó: Markovics Gábor (MG) MW Bulvár képen: Barnai Judit
Barnai Judit kosárlabdázó.
Forrás: Bors

Gasparics Fanni

Gasparics Fanni a magyar női hokiválogatott tagja és egyben sportágának valószínűleg legszebb hazai képviselője. 

Szűcs Luca

A mesés szépségű világbajnok magyar kardvívó, Szűcs Luca immár két éve alkot egy párt a francia Sébastien Patrice-szal, a két kardozó Párizsban él együtt. 

Budapest 20250211 Vívás 2025 kard vívó interjú Fotó Koncz Márton Nemzeti Sport Szûcs Luca
Szűcs Luca világbajnok magyar kardvívó.
Forrás: Nemzeti Sport

Takács Boglárka

Takács Boglárka magyar atléta, sprinter, aki a 100 és 200 méteres síkfutásban versenyez, és az utóbbi években a hazai atlétika egyik kiemelkedő alakjává vált. 

Budapest 20250803 Atlétika 2025 Országos bajnokság OB Fotó Török Attila Nemzeti Sport Takács Boglárka
Takács Boglárka magyar atléta.
Forrás: Nemzeti Sport

Ezek is érdekelhetnek a sporttal kapcsolatban:

Minden sikeres férfi mögött áll egy nő - Ők a magyar olimpikonok kedvesei

Ők a magyar olimpikonok kedvesei

Flitterek és csipke: így tündököltek a magyar sportolók az Év Sportolója Gálán

Megtartották a 67. Év Sportolója Gála az Operaházban. A nívós eseményen a kiemelkedő magyar sportolók elegáns szettekben jelentek meg.

Elárulta születendő kislánya nevét Hosszú Katinka

A háromszoros olimpiai bajnok úszónő hamarosan kétgyerekes édesanya lesz. Hosszú Katinka megmutatta babapocakját és születendő kislánya nevét sem titkolja tovább.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu