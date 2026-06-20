Harmadik gyerekét várja a 43 éves Anne Hathaway − Videón mutatta meg pocakját

A közösségi oldalán egy videóban tette közzé Anne Hathaway, hogy babát vár. A színésznőnek két gyereke van: Jonathan 10, Jack 6 éves. A felvételen jól látszik, hogy a színésznő pocakja már szépen kerekedik.
Anne Hathaway gyönyörű kismama
Anne Hathaway és férje, Adam Shulman harmadik gyereküket várják. A pár nem a nyilvánosság előtt éli a magánéletét, de a színésznő a hatalmas hírt megosztotta a követőivel és megmutatta azt is, mekkora már a pocakja.
Anne Hathaway és Adam Shulman 2012-ben házasodtak össze. 2016-ban megszületett első fiuk, Jonathan, majd 2019-ben érkezett második gyermekük, Jack.
Az anyaság alapjaiban változtatta meg a színésznőt
Az ördög Pradát visel színésznője még 2022 márciusában a WSJ Magazine-nak beszélt arról, hogyan változott meg az élete gyermekeinek születése után. „Azóta érzem teljesnek magam, amióta anya lettem” – mondta Hathaway és hozzátette, az, hogy szülő, az identitásának fontos része.
A People magazin idén is kihirdette, ki a világ legszebb embere. A választásuk Anne Hathawayre esett. A színésznő interjút adott a lapnak, amiben arról beszélt, hogy negyven felett valami végérvényesen megváltozott benne. Ma már nem a tökéletességet hajszolja, és úgy érzi, éppen ettől lett felszabadultabb, magabiztosabb és szakmailag is erősebb.
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