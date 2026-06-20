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Harmadik gyerekét várja a 43 éves Anne Hathaway − Videón mutatta meg pocakját

Northfoto - JLPPA / Bestimage
terhesség Anne Hathaway az ördög pradát visel adam shulman
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Az Instagramon tette közzé boldogságát Az ördög Pradát visel színésznője. Anne Hathaway harmadik gyerekével várandós.

A közösségi oldalán egy videóban tette közzé Anne Hathaway, hogy babát vár. A színésznőnek két gyereke van: Jonathan 10, Jack  6 éves. A felvételen jól látszik, hogy a színésznő pocakja már szépen kerekedik.

Anne Hathaway és Adam Shulman háromgyermekes pár lesznek nemsokára.
Anne Hathaway és Adam Shulman háromgyermekes pár lesznek nemsokára. 
Forrás: Northfoto

Anne Hathaway gyönyörű kismama

Anne Hathaway és férje, Adam Shulman harmadik gyereküket várják. A pár nem a nyilvánosság előtt éli a magánéletét, de a színésznő a hatalmas hírt megosztotta a követőivel és megmutatta azt is, mekkora már a pocakja. 

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Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci, és Anne Hathaway
GettyImages

 

Anne Hathaway és Adam Shulman 2012-ben házasodtak össze. 2016-ban megszületett első fiuk, Jonathan, majd 2019-ben érkezett második gyermekük, Jack. 

Az anyaság alapjaiban változtatta meg a színésznőt

Az ördög Pradát visel színésznője még 2022 márciusában a WSJ Magazine-nak beszélt arról, hogyan változott meg az élete gyermekeinek születése után. „Azóta érzem teljesnek magam, amióta anya lettem” – mondta Hathaway és hozzátette, az, hogy szülő, az identitásának fontos része. 

A People magazin idén is kihirdette, ki a világ legszebb embere. A választásuk Anne Hathawayre esett. A színésznő interjút adott a lapnak, amiben arról beszélt, hogy negyven felett valami végérvényesen megváltozott benne. Ma már nem a tökéletességet hajszolja, és úgy érzi, éppen ettől lett felszabadultabb, magabiztosabb és szakmailag is erősebb.

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