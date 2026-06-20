Harmadik gyerekét várja a 43 éves Anne Hathaway − Videón mutatta meg pocakját

A közösségi oldalán egy videóban tette közzé Anne Hathaway, hogy babát vár. A színésznőnek két gyereke van: Jonathan 10, Jack 6 éves. A felvételen jól látszik, hogy a színésznő pocakja már szépen kerekedik.

Anne Hathaway és Adam Shulman háromgyermekes pár lesznek nemsokára.

Forrás: Northfoto

Anne Hathaway gyönyörű kismama

Anne Hathaway és férje, Adam Shulman harmadik gyereküket várják. A pár nem a nyilvánosság előtt éli a magánéletét, de a színésznő a hatalmas hírt megosztotta a követőivel és megmutatta azt is, mekkora már a pocakja.