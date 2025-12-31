Második gyermekét várja a TV2 egykori sztárja: Mádai Vivien pocakos fotókkal jelentette be a nagy hírt

Mádai Vivien az Instagramon jelentette be: másodszor is édesanya lesz. Az egykori műsorvezető pocakja már szépen gömbölyödik, már nem lehet sok a baba születéséig.

Mádai Vivien második gyermekét várja.

Forrás: TV2

Mádai Vivien első gyermeke, Zénó már 11 éves nagyfiú, most pedig kistestvér érkezik a családba – írja a Borsonline. A Mokka egykori háziasszonya a fotóihoz egy humoros Karinthy Frigyes-idézetet is mellékelt:

Aranka kérem, a maga gyereke meg az én gyerekem veri a mi gyerekünket!

A poszt pillanatok alatt lájkok ezreit gyűjtötte be, több híresség is gratulált Mádai Viviennek: hozzászólt többek között Szabó Zsófi, Liptai Claudia, Ábel Anita, Rubint Réka és Pataki Zita is. A pocakos fotókat itt tudod megnézni.

