Katalin és Vilmos fotókat tettek közzé a Trooping the Colour kulisszái mögül

Ahogy megírtuk, Katalin és Vilmos gyermekei ismét ellopták a show-t a Trooping the Colouron szombaton. A walesi hercegné György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel együtt vonult végig a főváros utcáin, és a család ezúttal is a figyelem középpontjába került.

A walesi hercegi család a Trooping the Colouron a Buckingham-palota erkélyén.

Forrás: Northfoto

A Trooping the Colour a brit királyi család egyik legnagyobb ünnepe

Exkluzív betekintést engedett a királyi család egyik legfontosabb éves eseményének előkészületeibe a Kensington-palota: ritkán látható kulisszák mögötti képeken mutatták meg, hogyan készültek a walesi hercegi pár és gyermekeik a Trooping the Colour díszszemlére. Az Instagramon közzétett felvételek a nyilvános ceremóniát megelőző pillanatokat is megörökítik, mint amikor Vilmos herceg és Katalin hercegnő a gyerekeikkel elhagyják a Buckingham-palotát.

A 12 éves György herceg, a 11 éves Sarolta hercegnő és a nyolcéves Lajos herceg is részt vett a felvonuláson.

Forrás: PA Wire

Fontos szerep jutott a gyerekeknek is

A walesi hercegi pár három gyermeke − a 12 éves György herceg, a 11 éves Sarolta hercegnő és a nyolcéves Lajos herceg – természetesen részt vett a felvonuláson. Katalin hercegnő az Ír Gárda ezredeseként jelent meg, gyermekeivel együtt hintóban utazott, ahogy Károly király és Kamilla is, Vilmos herceg a Walesi Gárda ezredeseként lóháton vett részt az eseményen.

A parádén Vilmos herceghez csatlakozott a közismerten kiváló lovas Anna hercegnő is, a protokollbakit elkövető Edward herceg pedig a Skót Gárda ezredeseként képviselte alakulatát.

Edward herceg és Anna hercegnő.

Forrás: Cover Images via ZUMA Press

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