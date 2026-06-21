Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 21., vasárnap Alajos, Leila

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
fellépés

Le kellett állítani Rod Stewart koncertjét − Kis híján összeesett, oxigénpalackkal siettek a segítségére: VIDEÓ

fellépés rod stewart koncert segítség
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Ijesztő pillanatokat élhettek át a rajongók a 81 éves zenész utahi koncertjén. Rod Stewart a fellépés közben rosszul lett, többször meg kellett kapaszkodnia, végül oxigénpótlásra szorult a színpadon.

Az énekes-dalszerző csütörtök este lépett színpadra a Utahban. A rajongóknak már a fellépés elején feltűnt, hogy Rod Stewart nincs jól, lassabban mozgott és enerváltabb volt, mint szokott. 

Rod Stewart a fellépés közben rosszul lett, többször meg kellett kapaszkodnia.
Rod Stewart a fellépés közben rosszul lett, többször meg kellett kapaszkodnia.
Forrás: mpi04/MediaPunch

Segítséget kapott a színpadon Rod Stewart

A TMZ hozta nyilvánosságra azokat a videófelvételeket, amelyeken látható, hogy az előadó többször is hangszerekre, korlátokra vagy egy rúdra támaszkodik a színpad szélén. Bár próbálta tartani a ritmust, mozgásán egyértelműen látszott, valami baj van, egy ponton a színfalak mögül többen is a segítségére siettek.

 A stáb egyik tagja végül egy oxigénpalackot vitt a színpadra, amelyből Rod Stewart több mély levegőt vett.

 Mindezt úgy, hogy közben igyekezett megtartani az egyensúlyát, és a koncert se állt le teljesen. A sokkoló jelenet ellenére az énekes megőrizte humorérzékét, és a közönséget is megnevettette azzal, hogy elárulta: majdnem elájult. A koncert hátralévő részét végül ülve tartotta meg. 

Watch full video on TMZ

Nem tudni pontosan, mitől lett rosszul

Elképzelhető, hogy a helyszín földrajzi adottságai is szerepet játszhattak abban, hogy a zenész rosszul lett. West Valley City ugyanis mintegy 1200 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, ami az arra nem akklimatizálódott szervezetet megterhelheti.

Rod Stewart nemrég gége- és arcüreggyulladásra hivatkozva lemondta egyik San Diego-i fellépését. Később úgy tűnt, jól van, és  egy a foci-vb egyik mérkőzésén is megjelent,méghozzá fiával, Alastairrel. 

Rod Stewart az elmúlt években többször is visszamondta a fellépéseit különböző egészségi problémák miatt. Tavaly nyár elején 6 koncertet is lemondott, mert egy rejtélyes betegség támadta a szervezetét. Akkor nem hozta nyilvánosságra, hogy mi okozta a problémát, azonban később újult erővel tért vissza a színpadra. Korábban a koronavírust is elkapta, ami miatt szintén szüneteltetnie kellett a koncertezést. Öt évvel ezelőtt pedig meg kellett műteni Rod Stewart bokáját, a beavatkozás óta pedig nehezebben jár, mint korábban.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Megszólalt a matematikus, aki háromszor is eltalálta, ki nyeri a foci vb-t − Megnevezte, szerinte melyik válogatott győz 2026-ban

Különösen nagy figyelem övezi Joachim Klement német matematikus legújabb jóslatát, miután az elmúlt három labdarúgó-világbajnokság győztesét is megmondta előre. A szakember megnevezte, idén melyik csapat lesz a befutó a foci-vb-n.

Csak egy szék kell hozzá: ebből a 30 másodperces tesztből kiderül, hogy korán fogsz-e meghalni

Sokkoló kutatási eredmények láttak napvilágot, amelyek alapjaiban változtatják meg azt, amit az öregedésről gondoltunk.

Nem a légkondi és a ventilátor a legjobb − Ezzel kevésbé ismert módszerrel tudsz aludni a kánikulában

Az egyre hosszabb hőhullámok hatalmas terhet rónak a szervezetünkre. Több apró változtatás azonban sokat segíthet, hogy jobban aludjunk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu