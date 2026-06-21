Le kellett állítani Rod Stewart koncertjét − Kis híján összeesett, oxigénpalackkal siettek a segítségére: VIDEÓ

Az énekes-dalszerző csütörtök este lépett színpadra a Utahban. A rajongóknak már a fellépés elején feltűnt, hogy Rod Stewart nincs jól, lassabban mozgott és enerváltabb volt, mint szokott.

Rod Stewart a fellépés közben rosszul lett, többször meg kellett kapaszkodnia.

Forrás: mpi04/MediaPunch

Segítséget kapott a színpadon Rod Stewart

A TMZ hozta nyilvánosságra azokat a videófelvételeket, amelyeken látható, hogy az előadó többször is hangszerekre, korlátokra vagy egy rúdra támaszkodik a színpad szélén. Bár próbálta tartani a ritmust, mozgásán egyértelműen látszott, valami baj van, egy ponton a színfalak mögül többen is a segítségére siettek.

A stáb egyik tagja végül egy oxigénpalackot vitt a színpadra, amelyből Rod Stewart több mély levegőt vett.

Mindezt úgy, hogy közben igyekezett megtartani az egyensúlyát, és a koncert se állt le teljesen. A sokkoló jelenet ellenére az énekes megőrizte humorérzékét, és a közönséget is megnevettette azzal, hogy elárulta: majdnem elájult. A koncert hátralévő részét végül ülve tartotta meg.

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Nem tudni pontosan, mitől lett rosszul

Elképzelhető, hogy a helyszín földrajzi adottságai is szerepet játszhattak abban, hogy a zenész rosszul lett. West Valley City ugyanis mintegy 1200 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, ami az arra nem akklimatizálódott szervezetet megterhelheti.

Rod Stewart nemrég gége- és arcüreggyulladásra hivatkozva lemondta egyik San Diego-i fellépését. Később úgy tűnt, jól van, és egy a foci-vb egyik mérkőzésén is megjelent,méghozzá fiával, Alastairrel. Rod Stewart az elmúlt években többször is visszamondta a fellépéseit különböző egészségi problémák miatt. Tavaly nyár elején 6 koncertet is lemondott, mert egy rejtélyes betegség támadta a szervezetét. Akkor nem hozta nyilvánosságra, hogy mi okozta a problémát, azonban később újult erővel tért vissza a színpadra. Korábban a koronavírust is elkapta, ami miatt szintén szüneteltetnie kellett a koncertezést. Öt évvel ezelőtt pedig meg kellett műteni Rod Stewart bokáját, a beavatkozás óta pedig nehezebben jár, mint korábban.

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