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Angelina Jolie nem kímélte Brad Pitt-tet: lesújtó véleménnyel van arról, hogy újra iszik

Getty Image - Fred Duval
sztárpár Brad Pitt alkohol Angelina Jolie
Nagy Anna
2026.08.15.
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Brad Pitt hét év józanság után ismét iszik, és azt állítja, ma már képes mértéket tartani. Angelina Jolie véleménye azonban a hírek szerint jóval keményebb: ennyivel kommentálta a fejleményeket.

Brad Pitt hosszú éveken át nyíltan beszélt arról, hogy felhagyott az ivással, és még az Anonim Alkoholisták találkozóit is élete egyik meghatározó tapasztalataként emlegette. Most azonban kiderült, hogy ismét fogyaszt alkoholt, amiről Angelina Jolie-nak van is véleménye.

Brad Pitt és Angelina Jolie a Mr. & Mrs. Smith filmben.
Brad Pitt és Angelina Jolie a Mr. & Mrs. Smith filmben - Ennek a forgatásán jöttek össze. 
Forrás: NORTHFOTO

Angelina Jolie véleménye lesújtó Brad Pittről

Brad Pitt az Esquire UK-nak adott interjújában beszélt arról, hogy hét évig teljesen józan volt, ám azóta újra elkezdett inni. Állítása szerint azonban már egészen másképp viszonyul az alkoholhoz, mint korábban.

„Hét évig józan voltam. Aztán letértem erről az útról… Sokkal visszafogottabban. Néhányszor túlságosan magabiztos lettem, aztán rájöttem: igen, nem, ez nem tesz jót nekem. Nem nagy mennyiségekről van szó” – mondta Brad Pitt. A színész szerint most már meg tud inni néhány pohár bort anélkül, hogy túlzásba vinné. Azt is elárulta, hogy ma már szereti a reggeleket, és pontosan tudja, hogy egy átmulatott este után könnyű lemaradni egy szép napkezdet élményéről.

Angelina Jolie reakciója azonban a beszámolók szerint kifejezetten kemény volt. 

Egy, a színésznőhöz közel álló forrás azt állította, hogy Jolie-t egyáltalán nem érte váratlanul a fejlemény.

Angelina nem lepődött meg. Megpróbálta figyelmeztetni az embereket. Tudta, hogy ez mindig benne van a pakliban.

A forrás szerint Angelina Jolie véleménye régóta az, hogy a józanság önmagában nem jelentette azt, hogy Brad Pitt korábbi problémáinak gyökere is eltűnt volna. „Nem hiszi, hogy Brad alapvetően megváltozott. Úgy gondolja, Brad az, aki, és ezen semmilyen józanság vagy önmaga újraértelmezése nem változtat.”

Brad Pitt alkoholhoz fűződő viszonya a válás után változott meg

Brad Pitt alkoholhoz fűződő viszonya nem először kerül reflektorfénybe. Brad Pitt azután hagyta abba az ivást, hogy 2016-ban véget ért a házassága Jolie-val. A szakítást egy magángépen történt incidens előzte meg: az állítások szerint a színész részegen veszekedett Angelinával és a gyerekeikkel. Pitt tagadta a vádakat, az FBI pedig lezárta az ügyet.

Angelina Jolie néhány nappal később beadta a válókeresetet. Ezzel kezdetét vette az egykori álompár hosszú és keserű jogi csatározása, amelyben a gyermekfelügyelet és a francia borászatuk is komoly konfliktusforrássá vált. Pitt később az Anonim Alkoholisták találkozóira is járni kezdett, és korábban „hihetetlen” élményként beszélt erről az időszakról. A színészhez közel álló forrás ugyanakkor egészen másképp értelmezi a mostani döntést, mint Angelina Jolie környezete. „Ez személyes döntés volt. Éveket töltött azzal, hogy átgondolja az alkoholhoz fűződő kapcsolatát, és tudja, mi működik számára.”

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