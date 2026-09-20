Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 20., vasárnap Friderika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
vallomás

Brad Pitt őszintén beszélt élete legnehezebb időszakáról: nem az ital volt a valódi problémája

vallomás Brad Pitt család Angelina Jolie sztár
Simon Péter
2026.09.20.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A világsztár életének egyik legnehezebb időszakát jelentették az Angelina Jolie-val való szakítás utáni évek, és most arról is kiderült, hogy ezekben az években mi okozta számára a legnagyobb fájdalmat. Brad Pitt korábban nyíltan beszélt az alkohollal való küzdelméről, ám valójában egészen más miatt került mélypontra.

Brad Pitt a napokban új filmje, A vadon szíve premierjén jelent meg Tennessee-ben, ahol arról is beszélt, hogyan változott meg az elmúlt években. A színész szerint fontos megtanulni elengedni azt az igényt, hogy mindennek úgy kell történnie, ahogy azt az ember elképzeli.

Brad Pitt
Brad Pitt elárulta, mi okozza a legnagyobb fájdalmat neki. 
Forrás: GettyImages

Brad Pittnek nem az alkohol okozta a legnagyobb problémát

  • Brad Pitt az Angelina Jolie-val való szakítás utáni nehéz időszakról is beszélt.
  • A színész korábban az alkohollal is komolyabban küzdött.
  • Egy hozzá közel álló forrás szerint azonban nem önmagában az ital jelentette számára a legnagyobb problémát.

Kiderült, mi okozta a színésznek a legnagyobb fájdalmat

Brad Pitt és Angelina Jolie 2016-ban vált el, a kapcsolatuk lezárását pedig hosszú és nyilvános jogi csatározás követte. A színész később elismerte, hogy komoly problémája volt az alkohollal, és egy időre teljesen felhagyott az ivással.

Egy a sztárhoz közelálló forrás szerint azonban Pitt számára a gyerekeitől való eltávolodás jelentette a valódi töréspontot. A hat gyermek közül négy az elmúlt években a Jolie vezetéknevet választotta, és a kapcsolatuk jelentősen megromlott.

Accompanied by their children, US movie stars Brad Pitt and Angellina Jolie appear before photographers upon their arrival at Haneda Airport in Tokyo on November 8, 2011. Brad Pitt is here for the Japan premiere of his last film 'Moneyball'. AFP PHOTO/Toru YAMANAKA (Photo by TORU YAMANAKA / AFP)
Brad Pitt számára a gyerekeitől való eltávolodás jelentette a valódi töréspontot.
Forrás: AFP

Pitt most arról beszél, hogy a gyógyulás része volt annak elfogadása, amin már nem tud változtatni. 

Egy korábbi interjúban úgy fogalmazott, talán azzal kell kezdeni, hogy elengedjük a kontrollt és azt az elképzelést, hogy minek vagy hogyan kellett volna történnie.

A színész szerint amikor az ember képes elengedni ezt a kényszert, egy idő után „a nap egy kicsit fényesebb, a levegő pedig egy kicsit édesebb” lesz. Brad Pitt úgy érzi, sikerült túljutnia élete legnehezebb időszakán – és amelyből sokat tanult önmagáról.

Olvasd el a következő sztárhíreket is: 

Döbbenetes, hogyan reagált Károly király Diana halálára: „Szédítően boldog volt"

Charles Spencer minden eddiginél keményebb állításokat fogalmazott meg arról, hogyan reagált egykori sógora nővére tragikus halálára.

Harry herceg először szólalt meg a hazatéréséről: erre senki sem számított

A sussexi herceg most először beszélt arról, hogyan érzi magát, amióta családjával visszatért Nagy-Britanniába. Harry herceg szerint az elmúlt hetek eseménydúsan teltek, de mindentől függetlenül, örül annak, hogy ismét otthon lehet. Hogy mi az a minden? Azt is elárulta.

Katie Price megmutatta az eddiginél is hatalmasabb melleit a londoni divathéten – Natasha Zinko x OnlyFans bemutatóján - FOTÓ

Katie Price nem bízta a véletlenre a londoni visszatérését: a 48 éves egykori glamourmodell mélyen dekoltált fekete ruhában mutatta meg legújabb mellplasztikájának eredményét a London Fashion Weeken.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu