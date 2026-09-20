Brad Pitt őszintén beszélt élete legnehezebb időszakáról: nem az ital volt a valódi problémája

Brad Pitt a napokban új filmje, A vadon szíve premierjén jelent meg Tennessee-ben, ahol arról is beszélt, hogyan változott meg az elmúlt években. A színész szerint fontos megtanulni elengedni azt az igényt, hogy mindennek úgy kell történnie, ahogy azt az ember elképzeli.

Brad Pitt elárulta, mi okozza a legnagyobb fájdalmat neki.

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Brad Pittnek nem az alkohol okozta a legnagyobb problémát Brad Pitt az Angelina Jolie-val való szakítás utáni nehéz időszakról is beszélt.

A színész korábban az alkohollal is komolyabban küzdött.

Egy hozzá közel álló forrás szerint azonban nem önmagában az ital jelentette számára a legnagyobb problémát.

Kiderült, mi okozta a színésznek a legnagyobb fájdalmat

Brad Pitt és Angelina Jolie 2016-ban vált el, a kapcsolatuk lezárását pedig hosszú és nyilvános jogi csatározás követte. A színész később elismerte, hogy komoly problémája volt az alkohollal, és egy időre teljesen felhagyott az ivással.

Egy a sztárhoz közelálló forrás szerint azonban Pitt számára a gyerekeitől való eltávolodás jelentette a valódi töréspontot. A hat gyermek közül négy az elmúlt években a Jolie vezetéknevet választotta, és a kapcsolatuk jelentősen megromlott.

Brad Pitt számára a gyerekeitől való eltávolodás jelentette a valódi töréspontot.

Forrás: AFP

Pitt most arról beszél, hogy a gyógyulás része volt annak elfogadása, amin már nem tud változtatni.

Egy korábbi interjúban úgy fogalmazott, talán azzal kell kezdeni, hogy elengedjük a kontrollt és azt az elképzelést, hogy minek vagy hogyan kellett volna történnie.

A színész szerint amikor az ember képes elengedni ezt a kényszert, egy idő után „a nap egy kicsit fényesebb, a levegő pedig egy kicsit édesebb” lesz. Brad Pitt úgy érzi, sikerült túljutnia élete legnehezebb időszakán – és amelyből sokat tanult önmagáról.

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