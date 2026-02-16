Angelina Jolie végleg maga mögött hagyná Hollywoodot: külföldön kezdene új életet

Közeledik a költözés napja. Angelina Jolie készen áll rá, hogy idén júliusban elhagyja Los Angelest és külföldön új életet kezdjen. A hatgyermekes édesanya ikrei, Vivienne és Know július 12-én ugyanis betöltik a 18 éves kort, ezzel pedig elgördül az utolsó akadály is a színésznő távozása elől.

Angelina Jolie és Brad Pitt gyermekei: Knox, Maddox, Vivienne, Shiloh, Pax, Zahara

Forrás: Getty Images

Brad Pitt és Angelina Jolie gyerekei felnőttek Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy az Oscar-díjas színésznő eladta a New Yorki-i lakását, a Los Angeles-i házát pedig jelenleg is árulja

A Brad Pitt-tel folytatott jogi harc anyagilag is megterhelte, ezért döntött az ingatlanportfóliója értékesítése mellett

Angelina Jolie évek óta tervezgeti, hogy külföldre költözzön, minél messzebb az exférjétől és az emlékektől

Ismerősei elárulták, hogy kizárólag a gyermekeik miatt tartózkodik még Amerikában

A gyerekek nagykorúvá válásával azonban megszűnnek a költözést korlátozó felügyeleti feltételek.

Angelina Jolie legszívesebben Kambodzsában telepedne le

Most a Page Sixnek sikerült utolérnie a filmsztár egyik közeli barátját, aki újabb részleteket osztott meg a költözésről.

„Soha nem akart soha teljes munkaidőben Hollywoodban élni és dolgozni, azonban nem volt más választása a Brad Pittel kötött közös felügyeleti megállapodás miatt. Azonban a hat gyermeke közül a legfiatalabbak, Vivienne és Knox júliusban betöltik a 18-at. Angelina több külföldi helyszínnel is szemezget, de a lényeg az, hogy elhagyhassa Los Angelest. A költözésének egyetlen prioritása van, azt szeretné, hogy a gyerekei magánélete, nyugalma és biztonsága biztosítva legyen" - árulta el a bennfentes. A lap forrása szerint a legvalószínűbb az, hogy először Kambodzsába alakít ki új otthont Angelina, ugyanis nagyon közel áll a szívéhez az ország és korábban is sokszor utalt rá, hogy eltudná képzelni magát helyi lakosként.

Az pedig csak a hab a tortán, hogy a színésznő már rendelkezik kambodzsai múlttal, ugyanis 2002-ben itt fogadta örökbe első gyermekét, Maddoxot.

