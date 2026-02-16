Angelina Jolie végleg maga mögött hagyná Hollywoodot: külföldön kezdene új életet

Közeledik a költözés napja. Angelina Jolie készen áll rá, hogy idén júliusban elhagyja Los Angelest és külföldön új életet kezdjen. A hatgyermekes édesanya ikrei, Vivienne és Know július 12-én ugyanis betöltik a 18 éves kort, ezzel pedig elgördül az utolsó akadály is a színésznő távozása elől.
Brad Pitt és Angelina Jolie gyerekei felnőttek
- Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy az Oscar-díjas színésznő eladta a New Yorki-i lakását, a Los Angeles-i házát pedig jelenleg is árulja
- A Brad Pitt-tel folytatott jogi harc anyagilag is megterhelte, ezért döntött az ingatlanportfóliója értékesítése mellett
- Angelina Jolie évek óta tervezgeti, hogy külföldre költözzön, minél messzebb az exférjétől és az emlékektől
- Ismerősei elárulták, hogy kizárólag a gyermekeik miatt tartózkodik még Amerikában
- A gyerekek nagykorúvá válásával azonban megszűnnek a költözést korlátozó felügyeleti feltételek.
Angelina Jolie legszívesebben Kambodzsában telepedne le
Most a Page Sixnek sikerült utolérnie a filmsztár egyik közeli barátját, aki újabb részleteket osztott meg a költözésről.
„Soha nem akart soha teljes munkaidőben Hollywoodban élni és dolgozni, azonban nem volt más választása a Brad Pittel kötött közös felügyeleti megállapodás miatt. Azonban a hat gyermeke közül a legfiatalabbak, Vivienne és Knox júliusban betöltik a 18-at. Angelina több külföldi helyszínnel is szemezget, de a lényeg az, hogy elhagyhassa Los Angelest. A költözésének egyetlen prioritása van, azt szeretné, hogy a gyerekei magánélete, nyugalma és biztonsága biztosítva legyen" - árulta el a bennfentes. A lap forrása szerint a legvalószínűbb az, hogy először Kambodzsába alakít ki új otthont Angelina, ugyanis nagyon közel áll a szívéhez az ország és korábban is sokszor utalt rá, hogy eltudná képzelni magát helyi lakosként.
Az pedig csak a hab a tortán, hogy a színésznő már rendelkezik kambodzsai múlttal, ugyanis 2002-ben itt fogadta örökbe első gyermekét, Maddoxot.
