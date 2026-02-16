Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Angelina Jolie végleg maga mögött hagyná Hollywoodot: külföldön kezdene új életet

költözés Brad Pitt Angelina Jolie
Komáromi Bence
2026.02.16.
Az Oscar-díjas színésznő az ismerősei szerint már régóta tervezi a külföldre költözését, azonban a gyerekei - és az apjuk láthatási joga miatt - eddig nem vághatott bele. Angelina Jolie és Brad Pitt legfiatalabb gyermeke azonban hamarosan betölti a 18 éves életkort.

Közeledik a költözés napja. Angelina Jolie készen áll rá, hogy idén júliusban elhagyja Los Angelest és külföldön új életet kezdjen. A hatgyermekes édesanya ikrei, Vivienne és Know július 12-én ugyanis betöltik a 18 éves kort, ezzel pedig elgördül az utolsó akadály is a színésznő távozása elől.

PARIS, FRANCE - JANUARY 30: Actress Angelina Jolie and her children Maddox Jolie-Pitt, Shiloh Jolie-Pitt, Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, Knox Leon Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt and Pax Jolie-Pitt are seen arriving at the Louvre museum on January 30, 2018 in Paris, France. (Photo by Marc Piasecki/GC Images)
Angelina Jolie és Brad Pitt gyermekei: Knox, Maddox, Vivienne, Shiloh, Pax, Zahara
Forrás: Getty Images

Brad Pitt és Angelina Jolie gyerekei felnőttek

  • Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy az Oscar-díjas színésznő eladta a New Yorki-i lakását, a Los Angeles-i házát pedig jelenleg is árulja
  • A Brad Pitt-tel folytatott jogi harc anyagilag is megterhelte, ezért döntött az ingatlanportfóliója értékesítése mellett
  • Angelina Jolie évek óta tervezgeti, hogy külföldre költözzön, minél messzebb az exférjétől és az emlékektől
  • Ismerősei elárulták, hogy kizárólag a gyermekeik miatt tartózkodik még Amerikában
  • A gyerekek nagykorúvá válásával azonban megszűnnek a költözést korlátozó felügyeleti feltételek.

Angelina Jolie legszívesebben Kambodzsában telepedne le

Most a Page Sixnek sikerült utolérnie a filmsztár egyik közeli barátját, aki újabb részleteket osztott meg a költözésről.

„Soha nem akart soha teljes munkaidőben Hollywoodban élni és dolgozni, azonban nem volt más választása a Brad Pittel kötött közös felügyeleti megállapodás miatt. Azonban a hat gyermeke közül a legfiatalabbak, Vivienne és Knox júliusban betöltik a 18-at. Angelina több külföldi helyszínnel is szemezget, de a lényeg az, hogy elhagyhassa Los Angelest. A költözésének egyetlen prioritása van, azt szeretné, hogy a gyerekei magánélete, nyugalma és biztonsága biztosítva legyen" - árulta el a bennfentes. A lap forrása szerint a legvalószínűbb az, hogy először Kambodzsába alakít ki új otthont Angelina, ugyanis nagyon közel áll a szívéhez az ország és korábban is sokszor utalt rá, hogy eltudná képzelni magát helyi lakosként. 

Az pedig csak a hab a tortán, hogy a színésznő már rendelkezik kambodzsai múlttal, ugyanis 2002-ben itt fogadta örökbe első gyermekét, Maddoxot.

Az Angelina Joli és Brad Pitt között zajló konfliktus részleteiről itt írtunk korábban:

Brad Pitt nem kegyelmez Angelina Jolie-nak: brutális összeget követel volt feleségétől

Nem csitul a feszültség Hollywood egykori álompárja, Brad Pitt és Angelina Jolie között. A színész most egy újabb beadvánnyal fordult a bírósághoz, amelyben volt feleségétől 35 millió dolláros kártérítést követel a Château Miraval miatt. Brad Pitt jogi csapata olyan levelezéseket tett közzé, amelyek alátámaszthatják álláspontjukat.

Pénzügyi gondjai és Brad Pitt emléke elől költözik el az Egyesült Államokból Angelina Jolie: már semmi sincs, ami ott tartsa

A színésznő amerikai ingatlanjait sorra értékesíti, és egyre komolyabban fontolgatja, hogy végleg elhagyja az Egyesült Államokat. Angelina Jolie Európában vagy Kambodzsában telepedne le.

Újabb feszültség Angelina Jolie és Brad Pitt között: ismét keresztezhetik egymás útját

Az egykori álompár, Angelina Jolie és Brad Pitt számára London lehet a következő csatatér. Mutatjuk a részleteket!

 

 

 

