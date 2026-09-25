Angelina Jolie megvált a kastélyától: nem akármilyen titkokat rejt a hollywoodi birtok

Angelina Jolie 2017-ben, egy évvel a Brad Pitt-től való szakítása után költözött be Los Angeles egyik legkülönlegesebb történelmi villájába. A színésznő májusban közel 30 millió dollárért hirdette meg az ingatlant, amely öt hónappal később végül 24,75 millió dollárért talált gazdára. A fényűző luxusvilla nemcsak méreteivel és felszereltségével, hanem hollywoodi múltjával is kitűnik: korábban a legendás filmrendező, Cecil B. DeMille tulajdonában állt.

Angelina Jolie eladta luxusvilláját.

Forrás: Getty Images Europe

Angelina Jolie otthona egykor Hollywood egyik legendás rendezőjéé volt

A Los Feliz városrészben található, mintegy 8000 négyzetméteres birtokon egy több mint 1000 négyzetméteres, Beaux-Arts stílusú kastély áll, amelynek története egészen 1913-ig nyúlik vissza. Az épületet B. Cooper Corbett építész tervezte, majd 1916-ban Cecil B. DeMille vásárolta meg. A rendező családja egészen az 1980-as évek végéig birtokolta az ingatlant.

Angelina Jolie megvált luxusvillájától.

Forrás: Juliano/X17online.com/Northfoto

A hat hálószobával és tíz fürdőszobával rendelkező luxusvilla felszereltsége még hollywoodi mércével mérve is figyelemre méltó. A főépület mellett egy külön bejáratú, közel 93 négyzetméteres vendégház, egy 12 méteres úszómedence, medenceház, fitneszstúdió és teaház is helyet kapott. A birtokhoz saját garázs és biztonsági szolgálat számára kialakított helyiség is tartozik.

A kastély pincéjében mosókonyha, személyzeti helyiségek és borospince található. A hatalmas kertet évszázados fák és gondozott pázsit díszíti, miközben a birtokról lenyűgöző kilátás nyílik a Hollywood Hillsre, a híres Hollywood feliratra és a Griffith Obszervatóriumra.

Brad Pitt után itt kezdett új életet Angelina Jolie

A színésznő 2017 júniusában, 24,5 millió dollárért vásárolta meg az ingatlant, nem sokkal azután, hogy véget ért Brad Pitt-tel közös élete. Jolie 2016 szeptemberében, két év házasság és mintegy 11 év együttlét után nyújtotta be a válókeresetet.

A sztár a hat gyermekével költözött a történelmi villába, amely hosszú éveken át a család otthonául szolgált. Jolie azonban korábban már elárulta, hogy nem szeretne örökre Los Angelesben maradni.