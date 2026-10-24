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Igazi nagylány: übercuki friss fotón Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik kislánya

család Buzsik Borka Szoboszlai Dominik
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A Liverpool futballistájának felesége Instagram sztoriban mutatta meg kislányát. Buzsik Borka csak ennyit írt a képhez: Friends.

Buzsik Borka kislánya barátra lelt. Szoboszlai Dominik felesége egy másik kisgyerek társaságában fotózta gyermeküket. 

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik Firenzében
Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik kislánya 2025 augusztusában született meg.
Forrás: Instagram

Buzsik Borka kislánya hatalmasat nőtt

„Friends” − csupán ennyit írt Buzsik Borka az alébbi képhez, amelyen kislányát egy másik gyerkőc társaságában mutatta meg. A kislány arcát ezúttal sem mutatták meg teljesen, a szülők ugyanis kezdettől fogva óvják gyermekük magánéletét. Ettől függetlenül Borka az Instagramon időről időre megoszt egy-egy részletet a közös mindennapjaikból, így a követők azt is láthatják, milyen gyorsan cseperedik a kislány.

Buzsik Borka kislánya már elmúlt egy éves.
Buzsik Borka kislánya már elmúlt egyéves.
Forrás: Buzsik Borka / Instagram

A pár kislánya augusztusban múlt egyéves

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik 2024 nyarán vállalták fel nyilvánosan is, hogy egy párt alkotnak. Ősszel már az eljegyzésüket jelentették be, 2025 márciusában pedig összeházasodtak. Néhány hónappal később megszületett első gyermekük. A pár azóta is nagyon tudatosan kezeli a kislány szereplését a közösségi médiában. Bár időnként megmutatják, ahogy édesanyja kezét fogja, éppen állni tanul, vagy együtt tölti velük a napot, az arcát következetesen takarják.

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