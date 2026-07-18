Számolgat az internet népe: ennyit kereshet ezentúl percenként Szoboszlai Dominik − Buzsik Borka meghitt fotóval gratulál férjének, hogy hosszabbított a Liverpoollal

A Liverpool FC bejelentette, hogy Szoboszlai Dominik szerződést hosszabbított a klubbal. A magyar válogatott csapatkapitányának felesége, Buzsik Borka az Instagramon is gratulált.

Szoboszlai Dominik 2031-ig biztosan a Liverpool FC futballistája lesz.

Forrás: Getty Images Europe

Buzsik Borka elmondhatatlanul büszke Szoboszlai Dominikra

So proud of you (Nagyon büszke vagyok rád) − írta közös képükhöz Buzsik Borka, amivel gratulált Szoboszlai Dominiknak. A futballista most már hivatalosan is 2031-ig a Liverpool FC játékosa marad. A fotó az anfieldi stadion gyepén a lelátó előtt készült a boldog párról.

Buzsik Borka ezzel a fotóval gratulált Szoboszlai Dominiknak.

Forrás: Buzsik Borka/Instagram

Szoboszlai Dominik fizetése megduplázódhat

Szoboszlai eddig a 12. helyen állt a csapaton belül a fizetést illető rangsorban, ugyanis heti bruttó 120 ezer fontot keresett. Pontos információ még nincs az új szerződésben rögzített összegről, de becslések szerint a magyar középpályás eddigi bére legalább a duplájára emelkedhet, tehát heti bruttó 240 ezer fontra nőhet a fizetése − írja az Origo.

A X-en már most elindult a matek, voltak, akik kiszámolták, hogy ezzel az összeggel Szoboszlai percenként 10 ezer forintot kereshet.

„Azt hiszem, jó úton járok”

Szoboszlai Dominik egy interjúban arról beszélt, hogy kislánya megszületése, a Liverpoolhoz szerződése és más mérföldkövek mellett élete egyik legszebb napja volt, amikor pénteken hosszabbított Liverpoolnál.

„Őrület, milyen gyorsan elrepült ez a három év. Teljesen más emberré és játékossá váltam. Azt hiszem, évről évre jobb lettem. A pályán kívül pedig édesapa és férj lettem. Szóval sok változáson mentem keresztül az elmúlt három évben, de azt hiszem, jó úton járok” − nyilatkozta és hozzátette, felesége és kislánya is szerepet játszott a szerződéshosszabbításban, ugyanis már teljesen berendezkedtek az angliai Liverpoolban. „Ők segítenek nekem, hogy mindig készen álljak a pályán” − mondta.

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