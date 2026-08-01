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Kiderült, mekkora vagyont halmozott fel Palvin Barbara és Dylan Sprouse – Elképesztő összeggel rendelkezik a sztárpár

pénz Palvin Barbara vagyon Dylan Sprouse
Nagy Anna
2026.08.01.
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Palvin Barbara és Dylan Sprouse nemcsak a magánéletükben, hanem a karrierjükben is sikert sikerre halmoznak. Palvin Barbara az első gyermekét várja, miközben férjével együtt már többmilliárd forintos vagyon felett rendelkezhet.

Az elmúlt hónapok különösen izgalmasan alakultak Palvin Barbara számára. A világhírű magyar modell és férje, Dylan Sprouse hamarosan szülők lesznek, miközben szakmai sikereiknek köszönhetően olyan vagyont építettek fel, amelyről a legtöbben csak álmodhatnak.

Palvin Barbara ás Dylan Sprouse vagyona.
Ennyi Palvin Barbara ás Dylan Sprouse vagyona.
Forrás: Northfoto

Palvin Barbara vagyona: ennyit halmoztak fel férjével, Dylan Sprouse-zal

A pár jelenleg egyszerre készül élete egyik legfontosabb szerepére, a szülőségre, miközben szakmailag is rendkívül sikeres időszakot él. Nemrég a Wildmen című podcastben arról is meséltek, hogy születendő gyermeküket egyelőre olaszul „principessa”, vagyis hercegnő becenéven emlegetik, ezzel pedig azt is megerősítették, hogy kislányuk lesz, akinek valószínűleg az életben nem lesz sok gondja. A szülőknek már csak azt kell kitalálniuk, hogy mi lesz a neve, ugyanis a kedvencüket elhappolták előlük.

Palvin Barbara továbbra is a világ egyik legkeresettebb modelljei közé tartozik, Dylan Sprouse pedig a színészet mellett üzleti vállalkozásokkal és befektetésekkel is foglalkozik. A modellkedésből, filmes munkákból, üzleti érdekeltségekből és ingatlanbefektetésekből olyan vagyont építettek fel, amelyről a legtöbben csak álmodhatnak.

A Celebrity Net Worth becslése szerint Palvin Barbara vagyona nagyjából 1,5 milliárd forintnak megfelelő összegre tehető. Férje ennél is nagyobb vagyonnal rendelkezik, így közös vagyonuk megközelítőleg 11 millió dollár, vagyis mintegy 4 milliárd forint lehet.

 

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