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Nem akármilyen óra villan fel Buzsik Borka fotóin: egy kisebb vagyont hord a csuklóján Szoboszlai felesége

luxus Buzsik Borka Szoboszlai Dominik
Rideg Léna
2026.06.03.
Szoboszlai Dominik felesége nemcsak a stílusérzékével hívja fel magára a figyelmet. Buzsik Borka csuklóján rendre ugyanaz a luxusóra tűnik fel, amelyért a másodpiacon ma már több mint 30 millió forintot is elkérnek.

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka az utóbbi időben szinte minden fotóján ugyanazt a feltűnő luxusórát viseli. A csuklóján egy sárgaarany Audemars Piguet Royal Oak Mini Frosted Gold látható, amely a svájci gyártó egyik legkeresettebb női modellje.

Buzsik Borka az egyik legfelkapottabb női Audemars Piguet-modellt hordja.
Buzsik Borka az egyik legfelkapottabb női Audemars Piguet-modellt hordja.
Forrás:  MEDIAWORKS
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Több mint 30 millió forintos luxusóra díszíti Buzsik Borka csuklóját

Szemfüles követőinek már biztosan feltűnt: Buzsik Borka fotóin rendszeresen felbukkan egy méregdrága luxusóra, amelyért a másodpiacon akár 30 millió forintnál is többet elkérnek. Szoboszlai felesége az utóbbi időben szinte minden fotóján ugyanazt az órát viseli, ami nem véletlenül keltheti fel a luxusórák rajongóinak figyelmét.

A csuklóján egy sárgaarany Audemars Piguet Royal Oak Mini Frosted Gold látható, amely a legendás Royal Oak kollekció egyik legkisebb változata. A modell első pillantásra felismerhető a jellegzetes nyolcszögletű lünettáról, az integrált fémszíjról és a híres „Tapisserie” mintás számlapról. A Royal Oak dizájnját még az 1970-es évek elején alkották meg, és azóta is a luxusórák egyik legismertebb formavilágának számít. A lünettán látható csavarok például ma már inkább dizájnelemként szolgálnak, mintsem gyakorlati funkciót töltenének be. 

Borka egy 23 milliméteres változatot hord, amely ebben a méretben kvarcszerkezettel készül. A pontos referencia az Audemars Piguet Royal Oak Mini Frosted Yellow Gold 67630BA.GG.1312BA.01.

Buzsik Borka szettje
Forrás: Instagram/Buzsik Borka

Ami pedig igazán figyelemre méltó, az az ára. A modell hivatalos listaára nagyjából 35 ezer euró, vagyis körülbelül 14 millió forint. A kereslet azonban akkora iránta, hogy a másodpiacon már 85-90 ezer euró körüli összegekért kínálják, ami több mint 30 millió forintos értéket jelent. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy Buzsik Borka egy kisebb vagyont hord a csuklóján.

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