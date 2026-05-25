Tündéri: Mini mezben szurkolt apukájának Szoboszlai Dominik kislánya – Fotó

Szoboszlai Dominik családja ezúttal is ott volt az Anfield lelátóján a Liverpool idényzáró mérkőzésén. Buzsik Borka több fotót is megosztott a különleges napról, a rajongók figyelmét pedig azonnal ellopta a focista kislánya, aki apukája mini Liverpool-mezében szurkolt.

Forrás: Getty Images Europe

Szoboszlai Dominik kislánya is ott volt az idényzárón

Buzsik Borka ismét megmutatta, mennyire büszke férjére: a Liverpool idényzáró mérkőzésére közös kislányukkal együtt érkezett, ráadásul a pici tetőtől talpig vörösbe öltözve szurkolt a lelátón. Az influenszer az Instagram-oldalán több fotót is megosztott a különleges napról: a mini focis szett szó szerint ellopta a show-t.

Borka a posztban az „End of the season” szöveget írta a képek mellé, utalva arra, hogy véget ért a Liverpool szezonja, egy Instagram-sztoriban pedig egy rövid, de annál aranyosabb üzenetet is küldött Szoboszlainak: „Hajrá, apu!”

A Liverpool is ott lesz a Bajnokok Ligájában

Miközben Buzsik Borka és közös kislányuk a lelátóról szurkoltak neki a Liverpool idényzáró meccsén, Szoboszlai Dominik nemrég egy őszinte nyilatkozattal is magára vonta a figyelmet: a magyar válogatott csapatkapitánya a szezon hajrájában arról beszélt, hogy próbál vezérként fellépni a pályán. „Próbálom magammal húzni a csapatot” – fogalmazott a Liverpool középpályása, aki szerint a tehetség önmagában semmit sem ér kemény munka nélkül.

A tavalyi bajnok Liverpool végül az ötödik helyen zárta a Premier League 2025/26-os szezonját, így kiharcolta a Bajnokok Ligája-indulást. Szoboszlai Dominik ezúttal is kezdőként lépett pályára a Brentford elleni idényzárón, amely 1-1-es döntetlennel ért véget az Anfielden.

