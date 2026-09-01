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Szoboszlai Dominik lehet a világ egyik legdrágább focistája: elképesztő összeget fizethetnének érte

focista futballcsapat Szoboszlai Dominik
Váradi Melinda
2026.09.01.
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A sztárfocista sikeres és értéke az elmúlt években látványosan megugrott, a Liverpoolban nyújtott teljesítménye pedig már egészen elképesztő összegeket indokolhat. Egy esetleges átigazolás során akár 222 millió eurónál is többet kérhetnének Szoboszlai Dominikért.

A magyar futball egyik legnagyobb büszkesége mára olyan magasságokba jutott, amelyekről néhány éve még csak álmodni lehetett. Szoboszlai Dominik a Liverpool FC meghatározó játékosává vált, miközben a magyar válogatottban is vezéregyéniségként számítanak rá. Teljesítménye, életkora, a Premier League-ben szerzett tapasztalata és a benne rejlő további fejlődési lehetőség együtt olyan értéket képvisel, amelyet a futballpiacon is egyre magasabbra becsülnek.

Szoboszlai Dominikért elképesztő összeget fizethetnek
Szoboszlai Dominikért elképesztő összeget fizethetnek.
Forrás: Getty Images Europe
  • Már százmillió euró fölé kerülhetett a magyar klasszis értéke. 
  • Egy esetleges átigazolásnál egészen elképesztő összeg is előkerülhet. 
  • A Liverpoolnak nem feltétlenül állna érdekében megválni egyik kulcsemberétől.

Szoboszlai Dominik lehet a világ egyik legdrágább focistája

Szabados Gábor sportközgazdász szerint Szoboszlai Dominik jelenlegi piaci értéke már meghaladhatja a 100 millió eurót, és inkább a 150 millió euróhoz lehet közelebb. Ez önmagában is hatalmas összeg, különösen egy magyar játékos esetében, ám a szakember szerint egy átigazolás során ennél jóval magasabb összeg is kialakulhat. Fontos különbséget tenni a játékos becsült piaci értéke és aközött, hogy egy klub ténylegesen mennyit kérne érte. Egy futballista ára ugyanis nem csupán a teljesítményétől függ: számít a szerződésének hossza, a klubja helyzete, a játékos szerepe és az is, hogy mennyire akarja egyáltalán eladni őt a jelenlegi egyesülete.

A szakértő szerint ha valaki most akarná megszerezni a magyar válogatott klasszisát, akár 222 millió eurónál – 80,9 milliárd forintnál – is többet kellene fizetnie érte. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy Szoboszlai jelenlegi piaci értéke ennyi, hanem azt, hogy egy konkrét átigazolási helyzetben akár ilyen összeg is kialakulhatna. Az angol klubnak nem feltétlenül lenne érdeke megválni egyik legfontosabb játékosától, így egy elképesztő ajánlatra is nemet mondhatnának.

A magyar játékos számára már az is óriási mérföldkő, hogy a becsült értéke a világ legértékesebb futballistái közé emelheti. A Liverpoolban betöltött szerepe pedig tovább növelheti az árát: minél fontosabb egy játékos a klubja számára, annál nehezebb egyszerű piaci érték alapján meghatározni, hogy mennyibe kerülne a megszerzése.

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