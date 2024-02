Kezelhető az anorexia? - összeállt a Semmelweis Egyetem és a BioTechUSA az egészség védelmében

Az evészavar kortól, nemtől, testalkattól bárkit érinthet, gyakran hosszú évekig rejtve marad a szülők előtt. Gyakorisága sajnos évről évre nő, jelenleg a magyar nők 3%-a érintett a témában. A mentális betegség legismertebb formái közé tartoznak: az anorexia nervosa, a bulimia és a falászavar különböző formái. A tünetek gyakran evési kimaradásokkal, falásrohamokkal kezdődnek, a kóros fogyás pedig már ezek következménye - hangzott el a bemutatón, ahol arra is kitértek, az egész betegség mögött a hízástól való félelem állhat, illetve egyéb, gyermekkori traumák is okozhatják. Vannak sajátos jellemzői is a betegségeknek, a bulimia esetében például hashajtót, vagy önhánytatást alkalmaznak a betegek csak azért, hogy lapos maradjon a hasuk evés után. Az énkép ebben az esetben teljesen torz. Érdekesség, hogy a falásrohamok tünetei nemcsak a nőknél jelennek meg, a betegek csaknem 40%-a férfi.

Legyünk jól, együnk jól!

A mentális betegek számára létrehozott Legyünk jó(l) együnk jól online platform lehetőséget nyújt azoknak a tizenéves felnőtteknek, akik csak anonim módon mernek megszólalni a témában. Az online programok (egy könyvben összerakott modulok) összeállítása mögött szakember (általában pszichiáter vagy pszichológus) áll, akinek elsődleges célja támogatni a pácienseket. Az ismeretanyagok családi példákon keresztül mutatják be a különböző eseteket, s ezekhez mérten nyújtnak segítséget. Minden fejezet interaktív, ami azt jelenti, a páciens feladatokat kap, amelyeket teljesítenie kell a saját gyógyulása érdekében.