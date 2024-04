Fogyás kocogással: így sikerülhet

A kocogók nem csak a lábukat, hanem a popsijukat és a hasukat is edzik. Ezáltal fejlődik az állóképesség, az edzés a teljes testre hat. Ha nem csak fogyni szeretnénk, hanem az izmainkat is definiálnánk, akkor az edzéstervhez hozzáadhatunk kar- és felsőtestgyakorlatokat is. A hatékony erőnléti edzés része lehet pár perc súlyzózás is.

3. Csökkenti a stresszt

A stressz nemcsak a mentális egészségre, hanem az alakunkra is rossz hatással van. A stresszhormonok növelik a hasi zsír raktározását, és gyakran az étvágyat is serkentik. A jó hír az, hogy ez ellen könnyen tehetünk: a stressz legjobb ellenszere a sport, és valószínűleg még nagyon sokáig nem fognak jobbat kitalálni. A kocogás segíti a fogyást, mert kalóriát éget, de egyúttal csökkenti a stresszt is. Ez kétszeresen is hatékony a zsírégetésben.