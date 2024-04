Mindfulness a hétköznapokban: akár főzés közben is gyakorolhatod

Éld át a tudatos jelenlét örömét és nyugalmát

A jelenre koncentrálás sok felesleges gyötrelemtől kímél meg minket, ami sokban hozzájárul az érzelmi egyensúlyunkhoz.

A mindfulness fontos összetevője az ítélkezésmentesség, fontos, hogy átgondoljuk egy adott helyzet kapcsán, hogy ez vagy egy adott személy milyen érzelmeket vált ki belőlünk. Nem szabad, hogy a múlt tapasztalatai alapján a jövőn rágódjunk. Fontos, hogy ilyen helyzetben tudatosan vissza tudjunk térni a jelenbe. Ez azonban sok gyakorlást igényel. Ha eddig még soha nem végeztünk mindfulness gyakorlatokat, nem fog maradéktalanul megnyugtatni és kiegyensúlyozni egyetlen gyakorlat.

„ N incs rá időm” - avagy sok a tévhit

Bármilyen hétköznapi tevékenységbe be lehet iktatni a mindfulness módszerét. Az csak döntés kérdése, hogy arra szánunk időt, hogy rágódunk valamin, vagy arra, hogy megéljük az adott pillanatot.

Tévhit lehet az is, hogy a tudatos jelenlét az érzéseink is gondolataink kontrollálásáról szól. A mindfulness során hagyjuk magunknak megtapasztalni az adott élményt, aminek része az is, hogy épp mit érzünk és mit gondolunk. Nem ítélkezünk felettük. Ha dühösek vagyunk, félünk vagy épp nyugodtak vagyunk, az is teljesen rendben van. Sőt az is, ha a gyakorlása közben elterelődik a figyelmünk és épp azon kapjuk magunkat, hogy a másnapi teendőinken agyalunk.

Minden gondolatnak és érzésnek megvan a maga oka és célja.

Talán tévhit lehet az is, hogy gyorsan elsajátítható és nem igényel gyakorlást. Ahhoz, hogy valóban pozitív hatása legyen a napjainkra, nem elég havi egyszer végezni, hanem heti több alkalommal szükséges gyakorolni, mintha csak edzenénk.

A mindfulness tehát beépíthető életünk minden területére. Ezzel a szemlélettel hozzájárulhatunk egy boldogabb, tudatosabb és sikeresebb jövő kiépítéséhez.