Anyajegyek jelentése: elhelyezkedésük utal az egyéniségünkre, a jellemünkre

A testünkön található különböző méretű, formájú, színű elváltozásokat az idők kezdete óta számos misztikus hiedelem kíséri. Lássuk a legérdekesebbeket!

Az anyajegyek elhelyeztekdése utal az egyéniségünkre, a jellemünkre

Forrás: Shutterstock

Tényleg jelentéssel bírnak az anyajegyek?

Egyesek úgy vélik, ezek egyedi jelek, amelyek utalhatnak az egyéniségünkre, a jellemünkre, az előző életünkre, vagy akár a sorsunkra, jövőnkre. Jelentésük kulturális hiedelmektől és egyéni értelmezésektől függően eltérnek. Az asztrológia szerint például az anyajegyek az előző életek lenyomatai vagy traumáiból származó energetikai lenyomatokat hordoznak. Ez a téma a tudósokat is foglalkoztatta és foglalkoztatja mind a mai napig. Dr. Ian Stevenson kanadai belgyógyász, pszichiáter például kutatást végzett olyan gyerekekkel, akik emlékeztek előző életeikre. Felfedezte, hogy sokuknak voltak olyan anyajegyei, amelyek megfeleltek az előző életükben bekövetkezett haláluk okának. Más hiedelmek szerint például a mellkason lévő anyajegy a szívvel kapcsolatos dolgokkal vagy érzelmi tapasztalatokkal való kapcsolatra utalhat, míg a homlokon található a spirituális vagy intellektuális törekvésekre. Az alakja vagy mintázata is szimbolikus jelentéssel is bírhat. Például egy anyajegy az arcon az önkifejezéssel, az önbizalommal vagy a karizmával kapcsolatos tulajdonságokkal hozható összefüggésbe, míg a kézen a kézügyességgel, a kreativitással vagy az erős munkamorállal függhet össze. Egyesek úgy tekintenek az anyajegyekre, mint egyedi vonásokra, amelyek hozzájárulnak az általános identitásukhoz és személyiségükhöz, éppen ezért, ha jobban megfigyeljük ezeket, azzal az önismeretünk fejlődhet, és ez bizony a hasznunkra válhat. Emellett persze rendkívül fontos, hogy egészségügyi szempontból is vizsgáljuk őket, és ha változik a színe, az alakja, a mérete, vagy bármi furcsaságot észlelünk, azonnal keressünk fel egy bőrgyógyászt!

Ha furcsaságot észlelünk egy anyajegyen, azonnal keressünk fel orvost

Forrás: Shutterstock

Mit gondolnak a kínaiak?

- Homlok: a bal oldalon lévő anyajegy pazarló életmódra, költekező hajlamra utal, a jobbon pedig önuralmat és erős akaratot sugall.

- Orr: ha itt található, akkor kreativitást és szorgalmat tükröz. Az ilyen anyajeggyel rendelkező emberek általában sikeresek a karrierjükben és a családi életükben is.