Nassolás éjjel: ezt a finomságot válaszd, hogy segítsd az alvásodat!

Előfordulhat, hogy éjjeli bagoly vagy és szeretsz sokáig fennmaradni, ez pedig azzal jár, hogy bizony a késő esti órákban megéhezel. Valljuk be: korgó gyomorral lefeküdni rettenetes érzés. De tele hassal legalább olyan rossz. Ezért is vívódunk sokat az esti órákban a hűtő előtt állva: nem kellene már enni, de valami harapnivaló mégiscsak jól esne. Aztán következik a bűntudattal teli nassolás.

Éjszakai nassolás: a legrosszabb, amit tehetsz, ha lefekvés előtt mindet összeeszel.

Forrás: Shutterstock/Yuganov Konstantin

Ilyenkor általában kekszek, chipsek, krékerek után nyúlunk – jobb esetben. Mert valljuk be, hogy olykor azért a csoki és a bonbon is befigyel. Pedig mindannyian tudjuk, finomított cukrokat fogyasztani a legrosszabb, pláne éjszaka, hiszen a cukros ételek energialöketet adnak, megemelik a vércukorszintet, és nem segítik elő az éjszakai pihentető alvást.

Rád tört a vágy a nassolásra? Válaszd a megfelelő finomságot!

De mindez nem feltétlenül jelenti azt, hogy korgó gyomorral kell hánykolódnod az ágyban, és reggelig koplalásra vagy ítélve. Fontos azonban, hogy jól megválogasd, mit eszel a lefekvés előtti órákban. Taylor Grasso dietetikus azt javasolja, hogy a nagyobb vacsorát legalább két-három órával lefekvés előtt fogyaszd el. „Ha közvetlenül elalvás előtt nagy mennyiségben étkezel, alvás közben felgyorsulhat a pulzusod, ami rontja az alvás minőségét. Mindamellett, hogy a kiadós étkezés az emésztőrendszert is megterheli.”

Ha muszáj valamit falatoznod még vacsora után, akkor olyan finomságot válassz, ami

elősegítheti a melatonin és szerotonin termelését a szervezetben, ezek ugyanis kiemelt szerepet játszanak az alvás minőségének javításában.

Melyik az az étel, amit este is bűntudat nélkül nassolhatsz?

a natúr görög joghurt banánnal és cseresznyével!

A görög joghurt sűrűbb, mint a normál joghurt, és tele van fehérjével, valamint kalciummal. A fehérje segít stabilizálni a vércukorszintet, ami javítja az alvás minőségét. A görög joghurt ízletes, laktató, ugyanakkor nem telit túl, ha pedig a natúr változatot választod, akkor a cukorbevitel miatt sem kell aggódnod.

Egy csésze görög joghurt 20 gramm fehérjét tartalmaz. Éjszakai nassoláshoz a cukormentes változatot válaszd.

Forrás: Forrás: Shutterstock

Miért egészítsd ki banánnal és cseresznyével?

Mert a cseresznye magas melatonin tartalma miatt hatékony az álmatlanság ellen és elősegítheti a pihentető alvást. De a banán is tartalmaz melatonint, és más hasznos tápanyagokat is, mint például magnézium, ami szintén segíti az ellazulást. A banán ráadásul igencsak laktató, így biztosan nem maradsz éhes. A mazsola és az áfonya szintén gazdag melatoninban, ráadásul egészséges is. Ezeket magukban – joghurt nélkül – is fogyaszthatod lefekvés előtt, mert nemcsak finomak, hanem egyúttal jótékony hatást is gyakorolnak a szervezetedre.

Laktózérzékeny vagy? Így válthatod ki a joghurtot!

A Mindmegette.hu receptje szuper variációt kínál éjszakai nassoláshoz.

Szuper finomság éjszakai nassoláshoz a cseresznyés-banános smoothie.

Forrás: Mindmegette.hu

Cseresznyés-banános smoothie

Hozzávalók:

1 dl cseresznyelé

1 marék cseresznye (lehet fagyasztott is)

0.5 db banán

1 dl szójatej

5 db jégkocka

0.25 tk vanília

1 dl mandulatej

Elkészítés:

A banánt és a kimagozott cseresznyét – vagy a cseresznyelevet –, a szója- vagy mandulatejet, egy turmixgépbe töltjük, hozzáadjuk a jégkockákat és a vaníliakivonatot. Összetrumixoljuk, és egy pohárba öntjük. Azonnal fogyasztjuk!